Test: Boss OD-200, Verzerrer-Pedal

Die neue Hybrid-Generation

Boss genießt zweifelsohne gerade ein ordentliches Momentum: Die Katana MKII-Reihe kommt gut an, das Boss SY-1 ist jetzt schon kultverdächtig, die Neuauflage einiger Klassiker-Pedale steht an und der Rundumschlag für die mittlere Preisklasse, die 200 Series, kommt nun in die Läden. Wir haben uns bereits das Boss DD-200 sowie den Boss EQ-200 angesehen und waren von der Qualität beider Pedale überzeugt. Es gehört Mumm dazu, die mittlere Preisriege anzugehen. Mein Eindruck ist, dass diese derzeit heiß umkämpft wird und jeder größere Player in der Pedal-Welt versucht, mit einer ansprechenden Produktreihe eine Referenz zu erschaffen. Boss ist auf dem richtigen Weg: Die Firma weiß, was sie tut und vor allem wie. Ein Verzerrer-Pedal wie das Boss OD-200 ist da ein besonders schwieriges Unterfangen, wie ich finde. Störgeräusche, ein rauschender Signalweg, Unstimmigkeiten im Frequenzrahmen und vor allem die Tatsache, dass digitale Verzerrer-Pedale immer ein wenig unorganisch, kalt und undynamisch anmuten, lassen mich trotz der Tatsache, dass es sich hier um Boss handelt, skeptisch an das Ganze herangehen. Dabei kommt der Begriff Hybrid nicht von ungefähr: Analoge und digitale Clipping-Schaltkreise geben sich hier gegenseitig die Klinke in die Hand und lassen mich vergessen, dass ich noch nie ein überzeugendes digitales Verzerrer-Pedal in der Hand gehalten habe. Also – Hybrid Power Deluxe?

Boss OD-200 Verzerrer-Pedal – Facts and Features

Egal ob das Delay oder der Equalizer – das Panel, die Facts und die Features haben bislang immer gestimmt. Das dürfte hier nicht anders sein und in der Tat ist das Boss OD-200 ähnlich umfassend ausgestattet wie die anderen Pedale aus der Serie. 3,5 mm Buchsen für MIDI In und Out befinden sich auf der linken Seite des Pedals. Neben dran befindet sich der USB-Port. Auf der Stirnseite reguläre 6,3 mm Buchsen (kein Stereo) sowie ein Eingang für ein Expression-Pedal oder externe Schalter. Viel mehr braucht ein Overdrive-Pedal im Grunde auch nicht. Auf der Rückseite ist die Buchse für die Batterien lokalisiert – im Lieferumfang enthalten sind drei AA-Batterien für den Batteriebetrieb, aber kein Netzteil – zu verschmerzen in diesem Fall.

Wie die meisten Verstärker und Pedale der Firma arbeitet auch das Boss OD-200 Verzerrer-Pedal mit der patentierten MDP-Technologie – wohlgemerkt nicht bei allen Engines. Wodurch sich die MDP-Technologie auszeichnet: ein differenziertes Processing der Obertonstruktur sowie ein davon unabhängiges Processing des Frequenzgangs. Vereinfacht ausgedrückt: Die MDP-Technologie berücksichtigt die für den Klangcharakter so bedeutenden Obertöne besser als andere Verzerrer. Je mehr man sich hier reinliest, desto mehr bekommt man den Eindruck, dass diese Technologie speziell im Rahmen eines Overdrive-Pedals durchaus einen bedeutenden Qualitätsunterschied zu anderen Verzerrer-Pedalen ausmachen könnte. Doch der Reihe nach. Was die Verarbeitungstiefe des Boss OD-200 angeht: Mit 32 Bit und 96 kHz ist man hier gut bedient. Und das sollte hier auf jeden Fall gegeben sein – immerhin bietet das OD-200 ganze 12 Variationen und Verzerrertypen, auf die wir im Detail zu sprechen kommen werden. Gespeichert werden können vier Presets, auf die man ohne externe Hilfe unmittelbar zugreifen kann. Das Gerät bringt knapp mehr als ein halbes Kilogramm auf die Waage – nicht der Rede wert also.

Boss OD-200 Verzerrer-Pedal – Panel und Sounds

Wie vorher erwähnt: 12 Distortion-, Overdrive- und Boost-Effekte stecken im Boss OD-200. Abgerundet wird dies durch einen dreigliedrigen EQ aus Low, Middle und High sowie einen separaten Regler für Drive.

Doch das eigentlich Spannende, neben der Anzahl der Sounds, sind es die Boost-Optionen des Boss OD-200. Die können nämlich seriell oder parallel geschaltet sowie in der Signalkette vor oder nach der Hauptzerre positioniert werden. In der parallelen Schaltung wird der Boost genau wie der Zerrsound durch den EQ beeinflusst, in der seriellen Schaltung jedoch nicht. Dadurch potenzieren sich die Sound-Optionen noch mal zusätzlich. Das Ganze funktioniert über den kleinen PARAM-Knopf, mit dessen Hilfe ein Typ des Boosts ausgewählt werden kann, dann seine Position in der Kette und darüber hinaus, ob und was für einen Gate man sich wünscht, um unerwünschte Transienten zu kappen. Doch eine vernünftige Sound-Komprimierung durch ein funktionales Gate kann mehr als nur der Reduktion von Rauschen und Lärm dienen: Akzentuierte, aggressive Metal-Töne und Stakkato-Riffing kommen ohne diese Maßnahmen nicht aus. Beachtlicher Umfang also. Kann das Boss OD-200 Verzerrer-Pedal sämtliche Register bedienen? Schauen wir uns mal die Sound-Typen an.

Overdrive: eine vom klassischen Boss OD inspirierte Zerre

eine vom klassischen Boss OD inspirierte Zerre Blues: ein Blues Overdrive, der das Signal mit einem warmen, aber bissigen Crunch versieht

ein Blues Overdrive, der das Signal mit einem warmen, aber bissigen Crunch versieht Scream: ein Push der Mitten, ganz im Sinne klassischer Tubescreamer

ein Push der Mitten, ganz im Sinne klassischer Tubescreamer CNTR OD: Hier diente der Klon Centaur als Vorbild und bringt eine milde Distortion zustande

Hier diente der Klon Centaur als Vorbild und bringt eine milde Distortion zustande X-Drive: eine der drei X-Engines des Boss OD-200, die mit der MDP-Technologie ausgestattet ist – ein next generation drive

eine der drei X-Engines des Boss OD-200, die mit der MDP-Technologie ausgestattet ist – ein next generation drive Dist: flächendeckende, universell einsetzbare Distortion

flächendeckende, universell einsetzbare Distortion X-Dist: auch eine Distortion, doch auch in diesem Fall ausgestattet mit der MDP-Technologie und dadurch differenzierter und analog im Klangbild

auch eine Distortion, doch auch in diesem Fall ausgestattet mit der MDP-Technologie und dadurch differenzierter und analog im Klangbild Stack Drive: die „britische“ Engine des Boss OD-200, für angezerrten Clean Sound oder röhrendem Vintage-Charakter

die „britische“ Engine des Boss OD-200, für angezerrten Clean Sound oder röhrendem Vintage-Charakter Fat Dist: die am ehesten geeignete Engine für Breitwand-Gitarren und Soli, eine breite, brutzelnde Verzerrung

die am ehesten geeignete Engine für Breitwand-Gitarren und Soli, eine breite, brutzelnde Verzerrung Brown: inspiriert durch klassische, britische Stack-Amps für höhenlastiges, beißendes Gain

inspiriert durch klassische, britische Stack-Amps für höhenlastiges, beißendes Gain X-Metal: Auch hier kommt die MDP-Technologie ins Spiel und verfeinert diese vor allem für härtere Klanggefilde geeignete Sound-Engine. Der Name dürfte Programm sein.

Auch hier kommt die MDP-Technologie ins Spiel und verfeinert diese vor allem für härtere Klanggefilde geeignete Sound-Engine. Der Name dürfte Programm sein. Fuzz: eine ordentliche Fuzz-Engine, die von viel Sustain bis zu kurz und knackig kann – je nachdem, wie man das Noisegate und die Boosts einstellt

Aktiviert man mit dem kleinen Param-Knopf einer der fünfzehn zusätzlichen Boost-Optionen und bedenkt man, dass eine parallele Schaltung möglich ist, wird einem bewusst, dass hier unzählige Sounds möglich sind. Der Parameter-Regler links oben eröffnet zusätzlich Optionen: Jede der Engines besitzt noch mal einen eigenen Satz an Parametern, der verändert werden kann.

Mir fällt spontan kein anderes Drive-Pedal in dieser preislichen Riege ein, das ähnlich viel Variation in Sachen Drive und Distortion ermöglicht. Allerhöchstens das Palisades von Earthquaker Devices, doch das ist im unmittelbaren Bereich auch nicht so umfangreich wie das Boss OD-200. Keeley, JHS, Mad Professor: Sie alle bieten vergleichsweise weniger für einen höheren Preis an, wenn man nach der Quantität des Ganzen geht. Doch entscheidend ist die Praxis.

Boss OD-200 – in der Praxis

Wir schicken die Sounds des OD-200 durch den einen Laney Lionheart Combo und nehmen diese mit einem Shure SDM57 ab. Gespielt wird über eine Schecter Hellraiser Solo Passive mit Brimstone Tonabnehmer und ohne Coil-Splitting.

Der reguläre Overdrive des Boss OD-200 erweist sich als crisp und warm. Er weist nicht ganz die Resonanz, Wärme und Fülle mancher analoger Overdrive-Pedale auf, aber der AD-Wandler, die Verarbeitungstiefe und die digitalen sowie analogen Schaltkreise scheinen vom Prinzip schon mal ein authentisches Klangbild zu erzeugen.

Ähnliches gilt für den Blues Overdrive. Der EQ liegt bei Mitten und Tiefen auf 2 Uhr und beim Treble auf 12 Uhr. Der Sound ist satt, kräftig, warm und vor allem glaubhaft: Mit geschlossenen Augen hätte man diese Engine zumindest sicher nicht von herkömmlichen, guten Blues Overdrive-Pedalen unterscheiden können.

Hier nehmen wir den angemessen eingestellten Zerrkanal des Laney Lionheart und aktivieren der Reihe nach Overdrive und einen Clean-Boost, der seriell hinter dem Drive geschaltet ist.

Wir testen die Fat-Distortion mit ein bisschen Delay aus, aktivieren nacheinander dann die Engine und anschließend den Boost. Auch ohne Letzteren klingt hier nichts nach digitaler Engine, wie ich finde.

Wir legen einen Gated-Fuzz über den Zerrkanal des Laney – funktioniert prächtig, klingt brachial und dreckig, wie es sein soll. Der Boost lässt die Rückkopplung aus dem Ruder laufen, der Charakter des Fuzz erinnert ein wenig an einen ZVex Mammoth.

Wie kommt die vielbesungene MDP-Technologie zum Tragen? Dazu müsste man die Engines an mehr Verstärkern ausprobieren, aber Fakt ist, der Unterschied ist spürbar. Der Frequenzgang dieser Engines besitzt eine bessere Response, ist mein Eindruck. Klingt ein bisschen voller, ein bisschen mehr nach Röhre. Ich bitte das leichte Clipping nach Aktivieren des Boosts im zweiten Klangbeispiel zu entschuldigen.

Kann der Boss OD-200 auch brachial? Hundertprozentig überzeugt bin ich nicht. Speziell mit dem Boost entsteht zwar durchaus ein brachiales Klangbild, doch ohne Verstärkung durch den Zerrkanal des Verstärkers wirkt es dann doch eine Ecke zu künstlich. Der Eindruck relativiert sich, sobald man den Zerrkanal aktiviert: Dann ist die X Metal-Engine über alle Zweifel erhaben und versieht das Klangbild mit einem ordentlich Punch.