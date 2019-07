Boss stellt SY-1 Synthesizer Effektpedal vor

121 Synth-Sounds in einer Box

Die Boss-Magie ist eine Sache, der sich wohl kaum ein Gitarrist verschließen kann. Die meisten ersten Gehversuche in Sachen Pedale verliefen zumeist unter dem Schutzschirm dieser Firma, und man hat meistens den einen oder anderen Musiker im Freundes- oder Bekanntenkreis, der eine riesige Sammlung an Boss-Pedalen bei sich daheim hat. Der oder die Bekannte dürften sich freuen – Boss hat den SY-1 vorgestellt, eine kleine, kompakte Box, die dafür sorgen dürfte, dass auf den Pedaltrains dieser Welt ein bisschen Platz freigeschaufelt wird.

Wenn man’s genau nimmt, war es eigentlich abzusehen, dass Boss früher oder später ihre Iteration eines Synthesizer Pedals rausbringen würden. Ich persönlich hätte nur gedacht, dass dies im Rahmen der Next Generation Pedale passiert wäre. Doch mit SY-1 bleiben Boss in ihrem alten, zeitlosen Design behaftet. Schöne Sache – vor allem, wenn man bedenkt, dass hier ordentlich was in der Kiste zu stecken scheint:

Das beste zuerst: Polyphon. Das heißt, dass Boss hier nicht der Versuchung erlegen sind, das hundertste, monophone Synth-Pedal auf den Markt zu werfen. An Bord sind grundlegend vor allem Bass Synth-, Orgel- sowie Pad-Sounds sowie ein integrierter FX Loop, der genutzt werden kann, um andere Pedale in die Synth-Engine zu speisen. Ein Anschluss für ein Expression-Pedal ist ebenfalls dabei. Was die Synth-Engines im Detail angeht – hier eine kleine Auflistung:

: Geeignet für polyphone Klangflächen und Akkorde STR : Analoge Strings, die zum Teil moduliert werden können

: okatvierte oder gefilterte Bass Synth-Sounds ORGAN : Eine Auswahl an Orgelsounds, die ebenfalls moduliert werden können

: Die Futurismus-Engine des SY-1 mit Pitch- und Filter-Modi SEQ 1/2: Der Sequencer des SY-!

Insgesamt also eine sehr runde Angelegenheit. Man darf gespannt sein, ob die für Boss so typische Effizienz und das bisweilen großartige Preis-Leistungs-Verhältnis auch beim SY-1 gegeben ist. Die erste Vermutung Die Preis-Klasse liegt bei 200 Euro, das offizielle Erscheinungsdatum steht noch aus, dürfte aber in Kürze erfolgen – wir halten euch auf dem Laufenden.