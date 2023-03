Chase Bliss Mood MKII Effekt-Pedal

Die Pre-Order hat begonnen

Chase Bliss überrascht mit einer Version 2 des beliebten Mood-Pedals. Diese Kombination aus Micro-Looper und Granular-Delay hat Chase Bliss in Zusammenarbeit mit Drolo FX und Old Blood Noise Endeavors entwickelt. Nun haben sie dieses Pedal auf neues Level gehievt und einige Verbesserungen vorgenommen. Das Chase Bliss Mood MKII ist eine ganz spezielle Art von Multieffekt und kombiniert einen Micro-Looper mit ein paar Echtzeiteffekten, die eine Menge Happy-Accidents erzeugen können und bietet Instant-Ambient-Sounds.

Wie schon beim aktuellsten Generation Loss Pedal, ist nun auch das Mood MKII als Stereo-Effektpedal ausgelegt. Damit wird es nicht nur für Synthesizer interessanter, es bietet auch die Möglichkeit, das Pedal an dem Ende der Effektkette zu platzieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Blooper bei Zeiten ebenfalls diese lang vermisste Stereo-Option bekommt. Eventuell überdenkt Chase Bliss ja auch all ihre Delay- und Loop-Pedale neu und macht sie so auch für Synthesizer nutzbarer. Außerdem ist es jetzt möglich, endlos viele Overdub-Layers über den gespielten Micro-Loop zu legen. Damit werden ganz neue Soundmöglichkeiten geboten. Es kann zusätzlich beim Kreieren von Micro-Loops zwischen zwei Loop-Längen geschaltet werden. Mit der Freeze-Funktion des Mood MKII lassen sich unendliche Repeats für Ambient-Sounds und rhythmische Patterns erzeugen. Wechselt man den Modus, so bleiben alle erzeugten Loops im Speicher erhalten und es können weitere Layer darübergelegt werden. Dadurch kann das Signal noch weiter bearbeitet und verfremdet werden. Die Stretch-Funktion funktioniert nun in beide Richtungen, sowohl vorwärts als auch rückwärts.

Daneben gibt es noch zahlreiche weitere Features, wie eine verbesserte und rauschärmere und gleichmäßigere Clock, einen Refresh-Modus, Synchronisierungsmöglichkeiten, eine verbesserte Lautstärkeregelung, das Ausblenden von Loops, einen Tone-Regler sowie einen Direct-Micro-Loop, der dem Gitarrensignal zu gemischt werden kann.

Die Micro-Loops und der Slip-Mode sollen jetzt cleaner klingen und stabiler laufen. Zusätzlich wurde der Reverb-Algorithmus überarbeitet. Auch die präzisere Einstellung der Delay-Zeit und die im Festlegung der Loop-Länge im Tape-Mode sollen jetzt möglich sein.

Wem das alles zu viel ist und wer sich das rauschende LoFi-Looping und die Unkontrollierbarkeit der ersten Version wünscht, kann diese Version über einen DIP-Schalter anwählen und bleibt in gewohnten Gewässern. Ansonsten kommt das Chase Bliss Mood MKII im gewohnten kompakten Gehäuse, mit zahlreichen DIP-Schalter-Optionen, dem bekannten Poti- und Kippschalter-Arrangement und einer Menge Kreativität und Individualität daher.

Das Chase Bliss Mood MKII Effektpedal ist direkt über den Chase Bliss Shop erhältlich und kostet 469,- Euro. Die Pedale werden ab April verschickt, aber die Pre-Order läuft.