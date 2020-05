Coverup Stands für Synthesizer, Drummaschinen und Groovegear

Ständer für angesagtes Equipment

Desktop-Geräte erfreuen sich in Studios und Live-Setups großer Beliebtheit. Doch wie stellt man die vielen Geräte auf? Coverup bietet für angesagte Synthesizer und Drummaschinen eine große Auswahl an maßgeschneiderten Ständern.

Nicht immer ist die flache, kastenartige Bauweise, wie sie bei vielen Groove-Maschinen zu finden ist, die ergonomisch beste Lösung. Man will das Gerät leicht angeschrägt haben oder es soll etwas erhöht hinter einem Keyboard oder einer Computertastatur platziert werden. Oder man möchte zwei Geräte in fester Verbindung übereinander stehen haben.

Der argentinische Hersteller Coverup, der zuvor Abdeckungen für entsprechende Geräte entworfen hatte, produziert nun für diese Aufgaben ein Sortiment an Ständern, die genau zu bestimmten Synthesizern und ähnliche Gear passen, wie etwa Korg Volca-Serie, Roland Boutique-Serie und TR-8 / TR-8S, Elektron Machine-, Digi- und Analog-Serie, Ableton Push sowie diverse Geräte von Waldorf, MFB, Moog, Behringer, aber auch für Laptops, Studiomonitorboxen und allgemeine Geräte. Einige Stands sind in verschiedenen Farben erhätlich.

Die Ständer werden im 3D-Druckverfahren hergestellt und sind den jeweiligen Geräten angepasst, so dass eine Suche nach halbwegs passenden Lösungen, die man noch irgendwie hinbiegen muss, entfällt.

Coverup wickelt den Verkauf inzwischen über einen Shop in Barcelona ab, so dass Bestellungen aus Europa entsprechend zügig und mit angemessenen Versandkosten abgewickelt werden können. Die Preise bewegen sich überwiegend zwischen 14,99 bis 29,99 (zzgl. Mwst. und Versand), das Sortiment wird ständig erweitert.