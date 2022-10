Die richtige Stromversorgung für Effektpedale - Dos und Donts für den perfekten Sound

Der Aufbau eines Pedalboards macht immer tierisch Spaß. Wenn man die bunten Pedale auswählt, die Reihenfolge für den besten Sound überlegt und schließlich in freudiger Erwartung zusammenstellt, um für den nächsten Gig, die nächste Probe oder einfach für das Jammen zum Lieblingssong gewappnet zu sein.

Alle Pedale werden sorgfältig auf dem Pedalboard platziert und befestigt und mit Kabeln miteinander verbunden. Und dann kommt das leidige Thema auf: Welche Stromversorgung soll ich jetzt für meine Soundhimmel-Plattform nutzen? Die Antwort erfährst du in diesem Workshop über die richtige Stromversorgung der Effektpedale auf deinem Pedalboard.

Stromversorgung auf die alte Tour: Batterien

Viele Pedale werden immer noch mit einer Batterie ausgeliefert.

Diese haben den Vorteil, dass sie bei der Nutzung im Effektgerät die wenigsten Nebengeräusche verursachen und viele alte Effektpedale klingen mit einer Batterie letztlich auch am besten. Gerade Fuzz-Pedale haben nicht ohne Grund keine Netzteilbuchse. Wenn die Batterie nicht mehr die volle Leistung hat und nur noch bei 8 Volt oder weniger liegt, kann dies den Klang eines Fuzz-Pedals durch diesen sogenannten Sag-Effekt verbessern, da es weniger komprimiert und mehr nach einem Overdrive klingt. Leider lässt sich dieser halbleere Zustand nicht auf Dauer nutzen, da die Batterie dann ziemlich bald komplett leer ist.

Trotz ihrer klanglichen Vorteile sind Batterien für ein großes Pedalboard aber letztlich keine Option. Die befestigten Pedale lassen sich nur mühsam vom Board entfernen, um die Batterie zu wechseln. Außerdem entladen sich die Batterien, wenn das Inputkabel nach der Probe nicht gezogen wird. Und das vergisst man gerne schon mal und bei einem großen Pedalboard können schon mal zehn bis zwanzig Kabel zusammenkommen, die dann jedes Mal wieder abgestöpselt werden müssten. Und wer will das schon jedesmal machen?

Außerdem ist der massive Gebrauch von einzelnen Batterien auch aus ökologischen Aspekten nicht mehr zeitgemäß. Wenn nach jeder Probe der Mülleimer mit einer Hand voll Batterien befüllt ist, würde das sicherlich den einen oder anderen (berechtigten) Kommentar der Bandkollegen nach sich ziehen. Und zusätzliche Kosten würden ebenfalls regelmäßig entstehen, da die Batterien ja auch nachgekauft werden müssten.

Was für mich beim Nutzen der Batterien immer am unangenehmsten war, ist die Tatsache, dass ein Effektpedal ja keine Anzeige für den Batteriestatus hat – es kann also sein, dass mitten in meinem besten improvisierten Solo der Verzerrer einfach ausgeht. Und um dann nicht wie ein Trottel dazustehen, würde man wahrscheinlich vor jedem Auftritt ohnehin alle Batterien einmal wechseln. Wie gesagt: ökologisch und finanziell eine Katastrophe.

Stromversorgung für Effektpedale: um diese Begriffe kommst du nicht herum

Wenn man sich von der Stromversorgung der Effektpedale mit Batterien verabschiedet hat, findet man einige Begriffe, mit denen jeder, der sich mit der Stromversorgung seiner Pedale auseinandersetzt, unweigerlich in Berührung kommt.

Polarität – ist sie verdreht, ist alles zu spät

Die falsche Polarität kann dein Pedal ebenfalls innerhalb von Sekunden killen. Zum Glück sind oft Schutzdioden eingebaut, die die kostbare Schaltung schützen. Aber verlassen würde ich mich nicht darauf.

Es hat sich eine bestimmte Polarität bei Gitarreneffekten eingebürgert, aber Moog Pedale zum Beispiel, die aus der Synthesizer Welt kommen, haben eine umgedrehte Polarität.

Die gewünschte Polarität ist meist neben den Anschlüssen am Stecker aufgedruckt. Hier sollte man lieber zweimal vergleichen.

Bei einigen Netzteilen kann die Polarität am Netzteil mit einem Schalter eingestellt werden. Andere bieten oft farbige, Verbindungskabel an, die die Polarität drehen. Auch hier würde ich immer eine Markierung anbringen. Oft tauscht man ein Effektpedal auf dem Board aus und möchte es schnell mit dem dort anliegenden Netzstecker verbinden und schon ist der Fehler passiert. Sollte dir dieses Elend widerfahren sein, kannst du mich gerne kontaktieren.

Volt – die richtige Zahl entscheidet über Traumklang oder Niedergang des Pedals

Ganz wichtig ist die richtige Voltzahl zu wählen. Viele Effektpedale werden mit 9 V betrieben, andere benötigen 12 V, 18 V oder gar 24 V. Hier ist es wirklich elementar, in die Bedienungsanleitung oder auf die Herstellerseite zu schauen. Und einige Verzerrer klingen mit 18 V vielleicht besser, andere kann diese Voltzahl bereits zerstören. Also die Anschlusskabel immer schön beschriften. Der Wert der benötigten Volt darf niemals überschritten werden, denn ansonsten landet das schöne neue Pedal schnell in der Werkstatt oder ist im schlimmsten Fall sogar ein Totalschaden. Und auch hier gilt: Frag den Dude – vielleicht können wir dein Schätzchen noch retten.

Milliampere – zu wenig und die Stromversorgung ist für die Katz

Der nächste Wert, der zu beachten ist, sind die Milliampere auch mA abgekürzt. Während die Volt niemals überschritten werden dürfen, dürfen die Milliampere niemals unterschritten werden.

Idealerweise sollte man immer mehr Milliampere für das Netzteil wählen, als auf dem Pedal angegeben wird. Gerade beim Anschalten eines Effektpedals kann es nämlich zu Pegelspitzen kommen.

Und insbesondere digitale Effekte können auf zu wenig mA sehr unerwartet reagieren und im schlimmsten Fall zerstört werden. Ich hatte aber auch schon mal ein analoges Delay, das mit zu wenig Milliampere plötzlich einen ungewollten Kill-Dry-Modus hatte. Mit dem richtigen Netzteil funktionierte es dann wieder.

Soundfetischisten schwören auf einen mindestens doppelten Milliampere Wert, da das Pedal dann sogar besser klingen soll.

Noch ganz kurz zum Verständnis und ganz bestimmt nicht wissenschaftlich: Volt ist quasi die Maßeinheit für den Druck, der die Elektronen zum Fließen bringt, Ampere, die Stromstärke, also die Fließmenge. Dementsprechend mein Fazit noch mal darauf angewandt: Lieber weniger Druck und dafür mehr Fluss. Alles klar?

Welche Netzteil-Typen gibt es?

Einzelnetzteile

Einigen Effektpedalen liegt bereits ein passendes Netzteil im Karton bei. Das ist super, denn dann kann man so nichts falsch machen. Der Hersteller kümmert sich um die passende Volt-Zahl und die entsprechend benötigten Milliampere für das jeweilige Pedal.

Aber ist bei großen Pedalboards ist die Verwendung von einem Einzelnetzteil für jedes Pedal keine adäquate Lösung. Bereits bei einem Board mit fünf bis sechs Pedalen bräuchte man dann eine größere Netzsteckerleiste. Bei dieser passen dann aufgrund der Bauart meist nicht alle Netzteile nebeneinander und so ist die Stromanschlussleiste fast größer als das eigentliche Pedalboard. Und mal ehrlich – fünf bis sechs Pedale wäre ja schon das absolute Minimum für einen echten Soundfetischisten.

Und dazu kommt noch der Kabelsalat, den die oft viel zu langen DC-Leitungen auf oder unter dem Pedalboard hinterlassen.

Daisy Chain – eine Stromversorgung für alle Effektpedale?

Also was tun? Eigentlich brauchen Verzerrer ja gar nicht so viel Milliampere. Meist nur ca. 10mA. Und da viele Einzelnetzteile um die 500 mA liefern können, könnte man doch eine Verteilerkette die sogenannte Daisy Chain nutzen.

Diese, optisch an die gute alte Lichterkette erinnernde, Kabel können meist fünf bis neun Effektpedale in Reihe schalten und mit Strom versorgen. Dadurch wird zwar nur ein Netzteil benötigt und die Anzahl der Kabel auf dem Pedalboard wird ebenfalls reduziert, allerdings bringt diese Lösung neue Probleme mit sich: Nicht selten entsteht ein unschönes Brummen.

Gerade Schaltnetzteile, die an ihrer kompakteren Bauform ohne schweren Trafo zu erkennen sind, erzeugen gerne mal ein richtig unschönes hohes Pfeifen.

Wenn man analoge und digitale Effektgeräte in einer Daisy-Chain verkabelt, tritt dieses grauenhafte Geräusch besonders häufig auf. Und wenn man dann noch einen Verzerrer einschaltet, kann man das ganze Elend noch ganz ordentlich verstärken.

Ganz ehrlich, das macht dann keinen Spaß und daher sollten Daisy-Chains nur in Notfällen und nur mit analogen Pedalen verwendet werden.

Stromversorgung Deluxe über Multi-Netzteile

Also hilft nur eins: Das Problem muss professionell angegangen werden.

Ein amtliches Multi-Netzteil muss her. Aber das ist einfacher gesagt, als getan, denn die Auswahl ist riesig und worauf muss ich hier achten?

Die ersten Multi-Netzteile für Gitarrenpedalboards hatten einen Ringkerntrafo (Voodoolab PedalPower2). Dieser ist besonders nebengeräuscharm und ideal für Effektgeräte, wiegt aber auch etwas mehr. Außerdem haben Netzteile mit diesem Trafo oft nur Ausgänge mit 100 mA oder 250 mA. Das kann für manches digitale Pedal schon zu wenig sein. Für ein rein analoges Effektpedal reicht es aber oft.

Diese Netzteile bieten auch die Möglichkeit, die 9 Volt Spannung per Poti zu reduzieren und den oben genannten Sag-Effekt der sich entladenden Batterie nachzubilden. Da die runtergeregelte Spannung konstant bleibt, kann man den Sound seines Lieblings-Fuzz-Pedals so perfekt formen und dauerhaft nutzen.

Die neueren haben meist leichtere und kompaktere Schaltnetzteile (Coiks). Mit analogen Pedalen können hier allerdings Nebengeräusche, wie ein sehr unangenehmes hohes Fiepen, entstehen. Diese Netzteile haben 500 mA oder sogar 600 mA pro Ausgang.

Sicherlich fällt uns Gitarristen die Anschaffung eines teuren Multi-Netzteils nicht leicht, denn ein gutes Netzteil kostet oft mehr als das eine oder andere Effektpedal. Aber da uns das richtige Stromversorgung Ärger, Zeit und auch Geld sparen kann, ergibt es durchaus Sinn, hier nicht zu sparen.

Um langfristig mit dem Netzteil zufrieden zu sein, sollte genau überlegt werden, wie viele analoge und digitale Effektpedale man auf seinem Board verwenden möchte. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, immer zwei bis drei Anschlüsse mehr einzuplanen, da das Pedalboard ja häufig neu bestückt wird und größere Pedale auch mal aus Platzgründen gegen zwei kleinere eingetauscht werden. Und wenn das Pedalboard dann zu klein wird, ist neben dem Pedalboard ja noch Platz für ein Wah und ein Univibe … man kennt das ja.

Es gibt auch Netzteile, zum Beispiel von Strymon, die modular erweitert werden können. Man verwendet hier zunächst ein Hauptnetzteil und kann per Verbindungskabel dann ein weiteres Modul koppeln.

Und wer es ganz fancy haben will, der sollte sich mal das Gigrig Netzteil System anschauen. Dies ist Stromversorgung für Effektpedale in Modular par excellence und fast jedes Pedal bekommt sein eigenes, kleines Netzteil. Der Vorteil ist, dass dies jeweils individuell erweitert werden kann und relativ platzsparend ist. Allerdings muss man für diesen Luxus dann etwas tiefer in die Tasche greifen.

Man kann natürlich auch Modelltypen kombinieren. Ich habe zum Beispiel auf meinem aktuellen Pedalboard ein Truetone CS7 mit einem Gigrig Distributor verbunden.

Das Truetone CS7 verteilt die gesamten 2000 mA nach Bedarf auf die Ausgänge auf, was sehr praktisch ist. Der Distributor isoliert nochmals vier weitere Ausgänge.

Damit ist auf meinem Pedalboard die Stromversorgung für meine Effektpedale gesichert.