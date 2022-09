Test: NUX NDD-7 Tape Echo

Der Sound einer Vintage-Legende im kompakten Format

Eines meiner Lieblings-Delays, das NUX Tape Core, hat ein ordentliches Make-Over bekommen und verfügt jetzt als NUX NDD-7 Tape Echo, neben einigen Features, die sonst nur per Software-Editor einzustellen waren, über ein paar nützliche Updates für den Live-Alltag.

Eigentlich wollte ich dieses Review schon früher schreiben, aber jedes Mal, wenn ich das Pedal vor mir hatte, habe ich damit gejammt und die Zeit vergessen. Aber jetzt ist es soweit.

NUX NDD-7 Tape Echo – Format und Funktionen

Das NUX NDD-7 Tape Echo ist ein sehr robustes Doppel-Pedal im Format des NUX Atlantic.

Das Gehäuse ist ein massives Aluminiumgehäuse mit einer sehr schönen, grauen Strukturoberfläche.

In dem grün-schwarzen Bedienfeld, das optisch an das Roland Space Echo RE-201 angelehnt ist, befinden sich neben den Reglern für Time (Delay-Zeit), Repeat (Anzahl der Wiederholungen), Level (Lautstärke des Delays) und dem Select-Wahlschalter nun auch ein Regler für Bass und Treble, ein weiterer für den Reverb sowie ein kleines OLED-Display.

Die Potis regeln sich cremig, haben einen guten Griff und die Einstellung ist durch eine weiße Markierung gut ablesbar.

Regler und Schalter des NUX NDD-7 Tape Echo

Der Time-Regler ermöglicht eine Delay-Einstellung in der Range eines älteren Tape-Echos. Dadurch lassen sich kürzere Delay-Zeiten sehr präzise regeln.

Per Tap-Tempo kann aber auch eine Delay-Zeit bis zu 1,6 Sekunden eingetappt werden.

Dreht man den Time-Regler während des Spielens, so erhält man wunderschöne Bandbeschleunigungs/-verlangsamungs-Effekte. Diese Pitch-Shifting-Effekte machen das Space Echo legendär und können hier mit dem Tape Echo gerade in Verbindung mit dem Repeats-Regler sehr schön nachgestellt werden.

Der Select-Schalter dient der Tape-Head-Auswahl, aber auch zum Konfigurieren des Sounds.

So kann mit diesem Regler die Saturation, Wow, Flutter, die Funktion des Expression-Pedals, MIDI-Settings sowie die Reihenfolge von Delay und Reverb eingestellt werden.

Die Repeats lassen sich fein justieren und reichen bis zur Selbstoszillation.

Der Level-Regler reicht bei Maximaleinstellung bis zu einem Mischverhältnis von ca. 50/50.

Die Mitte des Pedals ziert ein schönes Logo eines Tape-Recorders. Dies verrät bereits, dass das Pedal nicht nur als Delay, sondern auch als Looper agieren kann. Dieser Looper hat eine maximale Recording-Länge von 40 Sekunden und kann in Stereo aufnehmen.

Die beiden Fußtaster haben mehrere Funktionen. Der linke aktiviert das Delay. Er ist aber auch für die Steuerung des integrierten Loopers zuständig und kann hier Record, Play und Overdub aktivieren. In den Looper-Modus gelangt man, indem man den On- und den Tap-Taster gleichzeitig drückt.

Der Tap-Taster ermöglicht das Eintappen der Delay-Zeit. Hält man ihn gedrückt, so kann man in dem Display zwischen der Ansicht der Millisekunden und den Subdivisions wählen.

Sehr schön ist, dass alle Funktionen auf dem Pedal aufgedruckt sind. Dadurch ist die Bedienung kinderleicht.

LEDs und Anschlüsse

Zwei helle LEDs oberhalb der beiden Taster zeigen den Status des Effekts an und bei getappter Delay-Zeit blinkt die rechte LED in der entsprechenden Geschwindigkeit.

An der Stirnseite befinden sich ein Monoeingang, eine Expression-Pedal-Buchse, zwei Ausgangsbuchsen für den Stereobetrieb über zwei Amps, ein USB-C-Anschluss für den Editor sowie ein 9 V, 300 mA Anschluss.

An der Seite sind zusätzlich noch 3,5 mm Buchsen für MIDI In und MIDI Out angebracht. Entsprechende 5-DIN zu 3,5 mm TRS-Adapter werden mitgeliefert. Ein Service, der auch nicht für jeden Hersteller selbstverständlich ist.

So, das war eine lange Pedalbeschreibung. Aber, das NUX NDD-7 Tape Echo bringt eben auch einiges an erwähnenswerten Features mit.

Alle werden ganz wunderbar in dem mitgelieferten Handbuch aufgeführt, das sehr übersichtlich aufgebaut ist und das Pedal wirklich schön erklärt.

Der Sound des NUX NDD-7 Tape Echos

Trotz der vielen Features ist ein Standard-Delay sehr schnell einzustellen und klingt wunderbar perkussiv.

Mit dem Bass- und dem Treble-Regler kann man, wie beim originalen Vorbild, die Wiederholungen von einem dunklen und hintergründigen bis zu einem klaren und präsenten Echo formen.

Die Range des Time-Reglers ist sehr schön gewählt, da bei vielen Pedalen gerade die kurzen Delay-Zeiten schwierig anzuwählen sind.

Auch beim Spielen kann man den Time-Regler sehr gut nutzen, um noch etwas mehr Bewegung in den Sound zu bekommen.

Dieser Regler kann natürlich auch an dem Expression-Pedal zugewiesen werden, so dass die Bewegung während des Spiels noch einfacher wird.

Jetzt muss man nur noch mit dem Level-Regler die gewünschte Delay-Lautstärke einstellen und etwas Reverb dazugeben und man ist im Soundhimmel gefangen.

Der Select-Regler ist hauptsächlich zum Anwählen der drei Tonköpfe bzw. einer Kombination aus diesen, gedacht. Auch sie werden im klaren OLED-Display sehr schön optisch dargestellt.

Und so können, ganz Space-Echo-like, 7 unterschiedliche Rhythmen erzeugt werden.

Oder man deaktiviert alle drei Tonköpfe und nutzt das Pedal als Reverb-Effekt. Der Hall emuliert einen Federhall, der ja ebenfalls im RE-201 vorhanden war.

Oben links im Display werden die BPM angezeigt.

Über jedem Tonkopf wird entweder die Subdivision oder die ms pro Tonkopf dargestellt.

Setting- Optionen

Drückt man den Select-Regler, gelangt man in ein kleines Menü, mit dem sich der Sound feinjustieren lässt. Hier kann Saturation eingestellt werden, die hauptsächlich bei langen Repeats und nahe der Oszillation bemerkbar wird.

Separate Einstellmöglichkeiten für Wow und Flutter lassen keine Wünsche offen.

Vom cleanen, neuen Tape in einem gut gewarteten Space-Echo bis zu einem wabernden und wabbelnden Klangteppich in einer virtuell abgenutzten RE-201.

Gerade diese stark modulierten Sounds eignen sich perfekt für einen Klangteppich im Hintergrund. Nicht nur für die Gitarre.

Auch Killdry, der MIDI-Kanal und Sync, Expressionpedal-Zuordnung, das Delay-Reverb-Routing und Feedback-Engage können in dem Menü am Pedal eingestellt werden.

Das Routing ermöglicht die Einstellung von der Reihenfolge Delay -> Reverb, Reverb -> Delay und einem parallel Mode, der in einem Stereo-Setup interessant wird.

Das Feedback-Engage aktiviert/deaktiviert die Möglichkeit der Oszillation.

Andere Konfigurationen für das Expression-Pedal sind der Repeat-Regler, um das Signal zwischendurch aufschaukeln zu lassen oder der Level- bzw. Level- und Reverb-Regler.

Auch diese Kombinationen machen viel Spaß, da gerade bei längeren Delays und Repeats das Pedal so „gespielt“ werden kann.

Der kostenlose Editor, der übrigens optisch auch sehr gelungen ist, kann natürlich sämtliche Parameter regeln und reagiert auf die Potistellung.

Aber er wird letztlich nicht unbedingt benötigt, da alle Parameter am Pedal leicht eingestellt werden können.

Im Editor kann man aber nachlesen, welcher MIDIO-CC welchen der zahlreichen Parameter regelt.

Und die umfangreiche MIDI-Implementierung macht es zu einem starken Kandidaten im Studio oder umfangreichen Setup. In Verbindung mit einem guten Controller oder einer DAW können die Delays so über den ganzen Song hinweg genau gesteuert werden. Ein absoluter Traum.

Hier sind noch Features wie Killdry einstellbar und zwei CCs regeln Age (das Alter des Tonbands) und Rount (vermutlich Gleichlaufschwankungen).

Per MIDI lassen sich sämtliche Parameter regeln und das Pedal kann natürlich auch zu einer MIDI-Clock synchronisiert werden.

Im Handbuch ist auch nachzulesen, dass das Pedal mit einer Sampling-Rate von 48 kHz und 32 Bit arbeitet. Damit hat es eine höhere Auflösung als das NUX Tape Core Deluxe (44 kHz und 24 Bit).

Der Looper

Aber hier sind wir noch nicht fertig. Der eingebaute Looper ermöglicht das Aufnehmen von 40 Sekunden Stereo-Loop.

Er stellt einerseits die Länge des Loops grafisch dar und zeigt andererseits den jeweiligen Status (Play, Overdub, Stop).

Nun mag sich manch einer fragen, warum der Looper Stereo ermöglicht, wenn der Input lediglich Mono ist?

Dies ist möglich, da man das Delay und den Looper gleichzeigt nutzen kann. So kann man einen Delay-Sound einstellen, in den Looper wechseln und diesen Sound aufnehmen. Für weitere Overdubs kann man sich weitere Delay-Sounds einstellen und diese ebenfalls zusätzlich aufnehmen.

Da benötigt man gar keine Bandkollegen mehr.

Gib es Alternativen?

Eigentlich nicht, denn das Boss RE-2 ist teurer und hat kein MIDI, während das Boss RE-202 rund doppelt so viel kostet und ist nicht so Pedalboard-freundlich ist.

Das NUX Tape Core Deluxe wäre eine kostengünstige Alternative, wenn man auf MIDI verzichten kann. Allerdings ist die Bedienung mit einem Fußtaster etwas umständlicher.