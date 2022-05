Superbooth 22: Finegear The Dirt Magnet, Stereo-FX mit Tape Delay

Arkive Effects Nr.2

Finegear stellt mit The Dirt Magnet das zweite analoge Multi-Effektgerät aus der Arkive Effects-Serie vor. Hier ist der zentrale Punkt und Blickfang ein echtes Tape Delay.

Bei The Dust Collector war ein Federhall der Mittelpunkt, der unter einer durchsichtigen Abdeckung besonders ins Auge fiel. Bei The Dirt Magnet ist es ein Band, das seine hypnotisierend laufenden Schleifen als optisches Highlight präsentiert. Und das ganze Effektgerät arbeitet diesmal in Stereo.

Aber das Gerät ist mehr als das Tape Delay. Es besitzt mehrere Einheiten, die analog aufgebaut sind und über CV-Eingänge von internen und externen Modulatoren angesteuert werden können. Es gibt ein resonanzfähiges Tiefpassfilter nach MS-20 Vorbild, einen Ringmodulator, eine ebenfalls analoge Crackle-Klangquelle mit Hochpassfilter, zur Simulation von Knistergeräuschen und einen Noise Generator.

Die beiden internen LFOs sind im Gegensatz zum Dust Collector digital ausgeführt, wodurch sie einfacher zu synchronisieren sind (auch zu einer MIDI-Clock) und mehr Einstellmöglichkeiten haben.

Das Tape Delay ist jedoch die umfangreichste Sektion. Das Band kann über einen halbautomatischen Mechanismus schnell und einfach ausgetauscht werden. Integrierter Preamp und VCA sind ebenfalls in Stereo ausgelegt. Es gibt eine Tone Control und Regeneration, einen Ping-Pong-Modus sowie CV- und Gate-Eingänge, um verschiedene Parameter, darunter auch Tape Speed, zu steuern.

Finegear The Dirt Magnet soll noch dieses Jahr (eher zum Ende hin) verfügbar sein. Der anvisierte Preis soll unter 1.000 Euro liegen.

Außerdem zeigte der Hersteller den Entwurf eines spannungssteuerbaren Matrixmixers namens ModMix mit vielen Patch-Punkten und integrierten LFOs. Ein vielversprechendes Zukunftsprojekt.