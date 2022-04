DIY: Ecken-Absorber für bessere Akustik im Tonstudio

Absorber für die Ecken im Tonstudio selbst gebaut

In diesem Artikel möchte ich euch kurz beschreiben, wie einfach es geht, selbstgebaute Absorber für die Raumecken zu erstellen und zu installieren. Und wie ihr am obigen Bild sehen könnt, integrieren sich die Teile ganz gut in bestehendes Mobiliar und fallen auch nicht weiter unangenehm auf.

In meinem neuen „Kellerstudio“ habe ich jede Menge „akustischer Maßnahmen“ getroffen. Manche davon mehr, manche davon weniger professionell. Dies wird also sicher kein Artikel für professionelle Studioakustik, sondern eher für ambitionierte Homerecordler, die in ihren Kellern und Wohnzimmern besser klingende Abhörmöglichkeiten schaffen wollen, ohne Budgets zu überreizen.

Die hier gezeigten Eckenabsorber hatte ich bereits in meinem letzten „Studio“ verbaut und nur durch einen Teppichboden als Akustikmaßnahme ergänzt. Und ganz ehrlich: Der Vorher-Nachher-Effekt war gewaltig – und für mich auch vollkommen ausreichend.

Hier ein Bild aus meinem letzten Refugium unter der Erde:

Tatsächlich ließ sich dort unten gut arbeiten und abhören, da ich zum einen genau wusste, wo die Schwächen dieser Abhöre lagen, aber ich dank der Eckenabsorber, der zahlreichen Synths und des Teppichs die Nachhallzeiten im Raum auf ein Mindestmaß verringert hatte.

In den Ecken neben dem Fenster seht ihr zwei der selbstgebauten Absorber. Baugleich befinden sich diese an der gegenüberliegenden Seite des Raums. Und das Allerwichtigste, der Raum war staubtrocken.

Nach der Demontage beim Umzug sahen die dann so aus:

Ihr seht schon: Nichts besonderes. Zwei senkrechte Holzlatten, die an die Wand geschraubt und mit drei Querlatten verbunden worden waren. Die Füllung fehlte bereits auf diesem Bild. (Die halb zerlegte Kabelleiste unter dem Absorber bitte einfach nicht beachten.)

Für das neue Studio schwebte mir aber etwas Robusteres vor, das sich auch problemlos abmontieren und neu positionieren ließ. Waren die alten Eckenabsorber tatsächlich Marke Eigenbau, so trifft hier die Bezeichnung DIY nicht ganz zu:

Denn wie man vielleicht an der Ausarbeitung sieht, war hier ein Profi am Werk. Immerhin kam die Skizze von mir. Das hat zwar ein paar Euro gekostet, aber geschickte Handwerker unter euch basteln das sicher auch mühelos selbst zusammen. Das untere Raster ist wichtig, damit man die Füllung später schön von oben nach unten ins Gehäuse stopfen kann.

Und weil der Platz in meinen Ecken unterschiedlich hoch ist, habe ich gleich mehrere vom Schreiner machen lassen:

Der hauseigene Studiohund wollte schon sein Füßchen heben zur Begrüßung der Neuankömmlinge, aber ich war zum Glück schneller.

Als Füllung eignet sich hervorragend Steinwolle. Bitte auf keinen Fall Glaswolle verwenden!!! Aber auch bei der Steinwolle (die es im Baumarkt zu kaufen gibt), solltet ihr Handschuhe verwenden – und auch eine Atemmaske empfehle ich. Von denen haben wir ja zum Glück seit Covid jede Menge im Haushalt rumliegen.

Am besten, ihr schneidet die Steinwollematten in verschieden breite Streifen zu und stopft die Streifen dann von oben in das Gehäuse (am besten mit dem breitesten Streifen beginnen).

Erst mal den Rücken gemacht, dann die schmaleren Streifen vorne eingefügt:

Zu guter Letzt wird das Gehäuse mit Hilfe eines Tackers mit Stoff bespannt. Natürlich gibt es hier wieder spezielle Akustikstoffe, aber ich bin eitel und habe einen Stoff gewählt, der mir optisch zugesagt hat.

Die schweißtreibende Arbeit fand im Hochsommer statt, daher die Shorts.

Die Anbringung in den Ecken am Raum folgte ohne viel Aufhebens mit langen Holzschrauben quer durch di Latten des Absorbers in vorgebohrte und verdübelte Löcher in der Wand.

Und so sieht jetzt z. B. eine der Ecken hinter meiner Abhöre aus, während ihr ganz oben im Artikel die Frontseite der Abhöre sehen könnt.

Und nochmals abschließend: Ich hänge an den Dingern und die Dinger bei mir. Noch bevor ich irgendwelche anderen Akustikmaßnahmen getroffen hatte, leisteten mir diese 4 Ecken-Absorber bereits sehr gute Dienste. Natürlich haben wir dann danach noch Deckensegel, Bassfallen und andere Elemente angebracht – und tatsächlich klingt der neue Raum nun auch besser als mein alter Kellerraum. Er ist aber auch viel größer und bietet mehr Platz für entsprechende Akustikmaßnahmen.

Ich kann diese einfach gebauten Elemente jedenfalls wärmstens empfehlen und der akustische Effekt ist deutlich größer als es den Anschein hat, versprochen.