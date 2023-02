DOD 250 Overdrive Preamp Reissue

DOD 250 Preamp Reissue

Endlich, werden viele sagen: Das DOD 250 Preamp Overdrive Effektpedal bekommt ein Reissue. Dabei ist das Modell nur der Anfang der kommenden Reissues. Das hat sicher auch was damit zu tun, dass Digitech den Eigentümer gewechselt hat – zu Samsung. Ein bisschen hässlich ist die Tatsache, dass der Wechsel von Harman zu Samsung damit einherging, dass sich das altgediente Digitech-Team kollektiv verabschieden durfte. Stand also nicht gut um Digitech – ein bisschen traurig, vor allem, wenn man bedenkt, dass sie mit dem Whammy das vielleicht wichtigste Pitch-Pedal aller Zeiten rausgebracht hatten. Nun gehört Digitech zu Cor-Tek – und reiht sich neben Cort beispielsweise zu einer tollen Marke ein.

DOD 250 Reissue

Wenn ich den Raum werfe, dass Whammy das bekannteste und wichtigste Pedal der Firmengeschichte von Digitech ist, werden viele widersprechen. Der DOD 250 Preamp dürfte diesen Titel bekommen – auch wenn es strenggenommen eine andere Schmiede ist. Der Einfachheit halber schieben wir Digitech und DOD an dieser Stelle zusammen. Ein Booster und Verzerrer, der von MXR Verzerrern inspiriert wurde und euer Signal in die höheren Mitten treiben kann. Kein Tubescreamer per se, aber in dem Fahrwasser beheimatet. Auch hier bietet es sich also an, den Röhrenamp etwas anzupeitschen. Das Praktische ist: Der DOD 250 hat nur zwei Regler, ist simpel einzustellen und reagiert sehr natürlich auf euren Amp. Der DOD 250 gehört zu den „always on“ Kandidaten und ist der beste Freund eines guten Röhrenamps. All das gibt es jetzt mit der Neuauflage in einem zeitgemäßen und trotzdem originalgetreuen Design.

Preis und Marktstart des DOD 250 Reissue

Wann genau er kommt, weiß man noch nicht, aber der DOD 250 Preamp Overdrive ist bei einigen Händlern schon für 109 Euro gelistet. Kann sich also nur um Tage handeln. Ein bisschen teurer als das Original ist er also – verschmerzbar, meines Erachtens. Wer jetzt auf ein Reissue starker anderer DOD Pedale hofft, darf sich freuen: Cor-Tek bereitet anscheinend eine große Anzahl von Reissues des DOD-Katalogs vor. Welcome back DOD – und schöner Einstand mit der Neuauflage des DOD 250 Preamps.