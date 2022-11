Dreadbox Hades Reissue, analoger Synthesizer

Neuauflage des Bass-Synths

Gestern erst meldeten wir, dass Dreadbox die Syntheiszer Hades und Erebus als DIY-Kits in limitierter Stückzahl auflegen. Das Hades DIY-Kit war schon innerhalb eines Tages vergriffen. Allerdings kündigt Dreadbox nun an, Hades als Reissue-Version wieder in den Handel zu bringen.

Hades ist als monophoner Bass-Synthesizer konzipiert und wurde zuerst im Jahr 2016 produziert. Dreadbox spricht von einer internen „special boost bass circuit“. Hades besitzt einen VCO mit zwei getrennt regelbaren Suboktaven und einstell- sowie modulierbarer Pulsbreite. Das Filter arbeitet als Tiefpass und hat eine Flankensteilheit von 18 dB. Zur Modulation sind eine AD/RS-Hüllkurve und eine AR-Hüllkurve für dem OTA-basierten VCA sowie ein LFO (Triangle) mit großer Range vorhanden. Außerdem gibt es einen regelbaren OTA-basierten Drive.

Hades verfügt über CV-Ausgänge für Envelope, LFO, Mod Wheel und 1 V/Okt. sowie CV-Eingänge für PW, Cutoff, VCA, CV und Gate. Außerdem ist ein MIDI-Eingang (3,5 mm) vorhanden. Die Stromversorgung erfolgt über USB.

Hades kann als Desktop-Gerät oder als Eurorackmodul mit einer Breite von 42 TE betrieben werden. Für den Einbau in ein Moduarsystem liegt ein entsprechendes Flachbandkabel zum Anschluss an den Systembus bei.

Dreadbox Hades Reissue soll ab Dezember 2022 lieferbar sein. Der Preis beträgt 349,- Euro zzgl. VAT.

