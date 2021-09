Superbooth 21: Dreadbox Nymphes, polyphoner Analog-Synthesizer

polyphon, analog, portabel

Dreadbox Nymphes, da ist er nun, der analoge Synthesizer mit sechs Stimmen. Nach den Teaser-Clips folgt nun die offizielle Vorstellung.

Der polyphone Synthesizer hat ein kompaktes, flaches Metallgehäuse. Das Panel ähnelt in seiner Farbigkeit und mit den Fadern den Chromatic Eurorack-Modulen. Die Schaltung von Nymphes ist vollständig analog, mit Ausnahme des digitalen Reverbs, das von Dreadbox diesmal selbst entwickelt wurde.

Pro Stimme verfügt der Synthesizer über einen VCO mit Waveshaping und einen Suboszillator sowie einen Noisegenerator. Die Filtersektion besteht aus einem resonanzfähigen 24 dB Tiefpass mit akkuratem Tracking sowie einem 6 dB Hochpass ohne Resonanz. Dieses Konzept erinnert an das Filter des Roland Jupiter-8.

Es gibt zwei ADSR-Hüllkurven für VCF und VCA sowie einen LFO mit Key-Track, Fade-In und Fade-Out, dessen Geschwindigkeit bis in den Audiobereich geht und so FM-Effekte ermöglicht. Weiterhin ist ein zweiter, global wirkender LFO vorhanden, der gleichzeitig mehreren Parametern mit unterschiedlicher Modulationstiefe zugewiesen werden kann. Velocity, Mod Wheel und Aftertouch können ebenfalls auf diese Art eingesetzt werden.

Nymphes hat sechs verschiedene Play Modes (Poly, Uni A, Uni B, Tri, Duo, Mono) und kann sieben editierbare Chords speichern, die zusammen mit dem Preset abgelegt werden. Insgesamt gibt 98 Preset-Speicherplätze, 49 Factory und 49 User.

Die Stromversorgung erfolgt über eine USB-Buchse. Da die Leistungsaufnahme unter Umständen den USB-Bus eines Computers überfordern kann, wird zur Verwendung eines Powered USB-Hub geraten. Mit einer 20.000 mA Power Bank soll eine Betriebsdauer von ca. 50 Stunden möglich sein.

Auch MIDI erfolgt über USB, alternativ über eine 3,5 mm TRS-Buchse. Parallel zum Audioausgang gibt es einen 3,5 mm Kopfhöreranschluss.

Der Preis von Dreadbox Nymphes ist mit 499,- Euro angegeben.

Ab hier die Meldung vom 5. September 2021

Dreadbox Nymphes wird am 13. September, also zwei Tage vor Beginn der Superbooth 21, vorgestellt.

Schon im Juli, als es die Leak-Meldung des neuen achtstimmigen Abyss gab, kurisierten Gerüchte um einen weiteren polyphonen Synthesizer, da auf einem Bild ein halbes Eckchen davon zu sehen war. Man erkannte dort nur den unvollständigen Namen „Nymph“. Auch im heute veröffentlichten Teaser sieht man den neuen Synthesizer so gut wie nicht, weshalb wir einen Screenshot davon ein wenig aufgehellt haben (siehe oben).

Dreadbox Nymphes wird sechs Stimmen haben, so viel war auch schon bei den ersten Gerüchten anhand eines Postings durchgesickert. Auf dem Teaser-Bild sind bei Nymphes viele Fader für die Bedienung der Elemente zu erkennen, was inzwischen typisch für Dreadbox-Synthesizer geworden zu sein scheint. Was als zwei kleine, weiße Kreuze erscheint, könnten Reflexionen von Drehreglerkappen sein. Das erinnert ein wenig an das Panel von Abyss, möglicherweise ist Nymphes eine abgespeckte Version davon? Oder handelt es sich doch um ein gänzlich anderes Konzept?

Spätestens in einer Woche am Montag, dem 13. September, werden wir dann alles zum Dreadbox Nymphes erfahren.