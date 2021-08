Dreadbox Typhon, Analog-Synthesizer erhält Firmware-Update 4.0

Audio & MIDI per USB

Die Firmware des Dreadbox Typhon wird stetig weiterentwickelt. Nachdem mit den Updates 3.0 bzw. 3.1 eine Reihe von Bugfixes durchgeführt und Funktionen wie ein erweitertet Tempobereich, MIDI-Clock Out, neue Modulationsziele u. a. nachgereicht wurden, kommt nun mit dem Update 4.0 die Einbindung der USB-Buchse als Audio- und MIDI-Schnittstelle.

Die Version V4 ist noch als Beta betitelt, so dass eventuell noch ein Unter-Update folgen könnte. Mit MIDI via USB kann man Typhon nun direkt von einem Computer ansteuern und der Synthesizer gibt seine MIDI-Daten ebenfalls über diesen Weg zum Rechner. Der 5-Pin DIN MIDI-Anschluss bleibt parallel in Betrieb und man kann in den Global Settings die Anschlusskonfiguration festlegen.

Typhon wird auch als Audio Device vom angeschlossenen Rechner erkannt. Somit kann der Synthesizer als sein eigener Audioeingang fungieren und man kann ihn im Rechner direkt aufnehmen, ohne ein Audiointerface bemühen zu müssen.

Außerdem wurde noch ein weiterer Bugfix durchgeführt. Unter bestimmten Umständen kam es zu einem lauten Geräusch während in der Startup-Phase des Gerätes. Dies war ein Fehler in der vorherigen Firmware und wurde beseitigt.

Die Beta-Version des Firmware-Updates 4.0 steht ab sofort auf der Produktseite des Dreadbox Typhon zum Download bereit.

Ab hier die Meldung vom 19. Oktober 2020

Der Analog-Synthesizer Dreadbox Typhon wurde erst im Juli dieses Jahres vorgestellt und inzwischen auf AMAZONA.de schon getestet (könnt ihr hier nachlesen). Nun folgt bereits das Firmware-Update 2.0. Das nennt man fix.

Es gab in der Zwischenzeit schon das kleines Update 1.1, das den Sequencer leicht verbesserte und ein paar Bugfixes enthielt. Das Update 2.0 hat jedoch einen wesentlich größeren Umfang mit neuen Features. Dazu gehören ein zusätzliches Hochpassfilter, vier neue Effekte (Barber Pole Phase Shifter, Granular Pitch Shifter, Soft Reverb, Granular Cloud Reverb), ein aktivierbarer Abholmodus für die Fader und Regler und MIDI-CCs lassen sich nun als Overriding oder Additive ausführen.

Weiterhin gibt es eine Reihe von Verbesserungen wie überarbeitete Menü-Pages, neu organisiertes Menü-Mapping, Tempo-Sync für LFO und Random, BPM-Sync für das Delay, verlagerten FX1 Controls, external MIDI Cloc-Sync + Start/Stop, diverse Shortcuts für Menüs und zwei weitere Bugfixes. In einem Video erklärt Dreadbox die Update-Prozedur:

Das Firmware-Update 2.0 steht ab sofort auf der Website zum Download bereit.

Ab hier die News vom Juli 2020

Mit Dreadbox Typhon stellt der griechische Analogspezialist wieder einen kompakten monophonen Synthesizer vor. Die analoge Klangerzeugung wird hier von einem DSP-Effektprozessor ergänzt, der mit Algorithmen von Sinevibes arbeitet.

Typhon ist auf den ersten Blick ein klassischer Analogsynthesizer mit zwei Oszillatoren, einem Tiefpassfilter, mehreren Modulatoren und VCAs. Doch unter der Oberfläche verbirgt sich deutlich mehr, als man anhand der Bedienelemente vermuten möchte.

Für die beiden Oszillatoren gibt es einen zentralen Wave-Regler, mit dem zwischen unterschiedlichen Kombinationen aus Dreieck, Rechteck (PWM) und Sägezahn in mehreren Zonen geblendet wird. Neben den Mix-Einstellungen gibt es auch ein FM-Feld in dem VCO 2 mit Dreieck VCO 1 frequenzmoduliert. Der zweite Oszillator kann mit Tune gegenüber dem ersten Oszillator verstimmt werden.

Das Filter ist ein Tiefpass mit 24 dB. VCF und VCA werden jeweils von einer eigenen Hüllkurve gesteuert. Außerdem gibt es drei weitere Modulatoren, die sich wahlweise als LFO, Envelope, Random oder Parameter Sequencer einsetzen und auf verschiedene Ziele, darunter auch Wave, Resonanz, FX-Parameter, routen lassen. Weitere Modi sollen mit einem Update noch nachgereicht werden.

Für Melodien ist ein Sequencer mit 32 Steps vorhanden. Modulatoren, Sequencer und weitere Funktionen werden über fünf Fader und das Display mit dazu gehörendem Encoder bedient.

Typhon verfügt über einen Effektprozessor mit 12 Algorithmen, die von Sinevibes stammen. Sinevibes ist in letzter Zeit durch Oszillator- und FX-Plugins für die Korg Multi Engine aufgefallen.

Es stehen Distortion/Bit Crush (sechs Varianten), Chorus, Ensemble, Flanger, Delay, Ping Pong und Reverb zur Auswahl.

Es gibt 254 Speicherplätze für Presets, die in vier Bänke organisiert sind und auch exportiert bzw. importiert werden können.

Typhon wird über USB bzw. eine Netzteil mit USB-Stecker mit Strom versorgt. Bei Anschluss an einem Computer kann auch MIDI übertragen werden, ebenso sind Firmware-Updates über eine Software möglich, die Dreadbox zur Verfügung stellen will.

Alternativ sind klassische MIDI-In- und MIDI-Out-Buchsen vorhanden. Audioseitig gibt es einen Stereoausgang (2x 6,3 mm Klinke), einen Monoeingang (3,5 mm Klinke) und einen Kopfhöreranschluss (3,5 mm Stereoklinke).