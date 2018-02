Test: Engl Compressor, Chorus, Delay, Retro und Reaper

Nur selten konnte ich beobachten, wie die Fachwelt ungeduldig auf die Veröffentlichung einer Pedalserie gewartet hat, in diesem Fall die ersten Effektpedale des deutschen Herstellers Engl. Natürlich ist die Erwartungshaltung groß, wenn einer der weltweit erfolgreichsten Verstärkerhersteller, noch dazu aus Deutschland, eine neue Serie von Effektpedalen unter eigenem Namen auf den Markt bringt, dass die Pedale aber ein dermaßen großes Interesse erzeugen sollten, wird den einen oder anderen schon verwundert haben.

Dabei widmet sich Engl in der ersten Auflage ausschließlich den Standards wie Distortion, Chorus, Delay und Kompressor, welche uns in exakt dieser Konstellation auch zum Test vorliegen, nichts wirklich Außergewöhnliches auf den ersten Blick. Dennoch muss den Produkten etwas Besonderes anheim sein, sonst wäre der Ansturm auf die in Russland gefertigten Pedale nicht so hoch gewesen, dass man Monate warten musste, um ein Testexemplar zu erhalten.

Schauen wir uns also einmal den „Rooky“ in Sachen Pedale etwas genauer an!

Facts und Features der Engl Effektpedale

Fallen wir doch mal direkt mit der Tür ins Haus, wenn es um echte Neuheiten geht. Schaut man sich die Pedale von der Unterseite aus an, so fällt einem die in diesem Segment völlig unerwartete RJ45-Buchse auf, welche man sonst allenthalben an seinem LAN-Hub oder vom heimischen Router her kennt. Pedale an den Router anschließen? Keine Sorge, hier gibt es keine Netzwerk-Schnittstelle, sondern vielmehr einen sinnvollen Verbindungsport, auf den wir gleich näher eingehen.

Von daher möchte ich mich auch zunächst mit dem passenden Engl PB-6 Pedalboard beschäftigen, durch das die Neuheit im Pedalsektorbereich erst richtig zur Geltung kommt. Das nur 1 kg schwere und mit den Maßen von 392 mm x 113 mm x 33 mm ausgestattete Board enthält eine 6-fache RJ45-Verkabelung, über die sowohl das Tonsignal als auch die Stromversorgung im Daisy-Chain-Verfahren gewährleistet wird. Patchkabel jeglicher Art entfallen bei der Verwendung selbiger Pedale.

In Zeiten, in denen Effektpedale aus Platzgründen immer mehr schrumpfen, durch die unvermeidbare Verwendung von Patchkabeln aber dennoch eine Mindestbreite nicht unterschreiten können, lässt der Hersteller seine Pedale in den handelsüblichen Abmessungen 59 mm x 110 mm x 34 mm, kann diese dann aber einem Multieffektpedal gleich unmittelbar nebeneinandersetzen. Somit bleibt die Übersichtlichkeit der Regler erhalten bei gleichzeitiger Minimierung der seitlichen Ausdehnung. Eine exzellente Detaillösung!

Die Pedale selber werden auf dem Board fest verschraubt, die Verkabelung des ebenfalls in Russland gefertigten Boards verschwindet hinter einer massiven Bodenplatte. Übrig bleibt ein bis zu sechs Pedale umfassendes Board, welches eine sehr kompakte und roadtaugliche Einheit abgibt. Mit dem Engl PB-4 gibt es das Board auch in einer Vierfachausführung.

Gemeinsamkeiten der Engl Effektpedale

Kommen wir nun zu den Pedalen an sich. Alle Pedale sitzen in den gleichen Gehäusen, lediglich die Anzahl der Regler und Schalter variiert. Alle Pedale besitzen einen True-Bypass, d.h. im Fall des Zusammenbruchs der Stromversorgung läuft das Signal dennoch weiter. In diesem Zusammenhang noch einmal kurz der Hinweis, ab mehr als 2x 3 Meter Kabellänge ist über einen separaten Buffer im Signalweg oder ein gebuffertes FX-Pedal nachzudenken, bei 2x 6 Meter ist dies unverzichtbar!

Der Präzision der Bohrungen nach zu urteilen, scheint noch recht viel Handarbeit bei der Fertigung in Russland zum Einsatz zu kommen. Die Flucht der Bohrung ist gelegentlich „etwas aus der Wasserwaage“, was aber bei entsprechender Einstellung zum Produkt nicht weiter ins Gewicht fällt. Ein Roboter weniger in der Wertschöpfungskette!

Der klangliche Grundcharakter aller Effekte darf schon mit dem Attribut „Vintage“ versehen werden. Alle Effekte klingen vergleichsweise warm und weich, wenngleich der Overdrive Retro und der Distortion Reaper mächtig beißen und kratzen können. Hier bleibt nur der Probeeinsatz im persönlichen Setup, um den Sound endgültig zu beurteilen.

Alle Klangbeispiele wurden mit einer Fame Forum IV, einem 73er Marshall Superlead, einer 260 Watt Marshall Box (65 Watt Celestion) und einem Fame MS 57 Mikrofon aufgezeichnet. Ein Setup, das durch seinen kantigen Grundsound den Vintagecharme der Pedale unterstützt. Das Signal ging durch eine Mackie 32-8-8 Konsole ohne jegliche Klangregelung.

Engl Compressor

Der Effekt ist im Prinzip selbsterklärend, für alle interessierten Neueinsteiger, ein Kompressor reduziert die Dynamik im Gitarrenspiel, indem er die dynamischen Spitzen absenkt und die Grundlautstärke anhebt. Dadurch klingt der Sound verdichteter und kompakter. Ein Gitarrenkompressor lässt sich nur bei einem cleanen Sound sinnvoll verwenden, da bei zunehmender Verzerrung der gleiche Effekt eintritt.

Der Compressor verfügt über die Regelmöglichkeiten Level (Lautstärke), Tone (Klang), Attack (Ansprechgeschwindigkeit) und Sustain (Lautstärkenverhältnisregler). Das Gerät macht, was es soll. Insbesondere bei cleanen Pickingparts verdichtet der Kompressor angenehm gleichmäßig und gleicht die unterschiedlichen Anschlagslautstärken des Musikers aus. Bei der Einstellung ist besonders auf den Attackregler zu achten. Spricht dieser zu spät an, schlägt die erste Note unangenehm laut durch, spricht er sofort an, klingt das Klangbild unangenehm künstlich.

Engl Chorus

Der Engl Chorus besitzt nur drei Regler (Speed, Depth, Detune) und zeichnet sich dadurch aus, dass man mittels eines kleinen Schiebereglers zwischen den Funktionen Chorus oder Vibrato wählen kann.

Klanglich überzeugt der Engl Chorus mit einem sehr dichten Sound, welcher gerade bei Instrumenten mit Singlecoil-Bestückung seinen tonalen Sweetspot erfährt. Der Klang ist sehr warm mit einem hohen Vintage-Anteil und kann in der Vibrato-Funktion zudem einen herrlich „eiernden“ Sound generieren, der einen großen Sixties-Seventies-Charme versprüht.