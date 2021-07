Ensure Sound Prodigy VCO, Eurorack-Oszillator nach Moog-Synthesizer

Single-VCO im Prodigy-Style

Der Ensure Sound Prodigy VCO ist ein modifizierter Klon des Oszillators aus dem beliebten Analogsynthesizer Moog Prodigy.

Ensure Sound hatte vor ein paar Jahren das Modul Prodigy ER-16 entwickelt, eine komplette Synth-Voice auf Basis des Moog Prodigy. Das neue VCO-Modul ist keine einfache Auskopplung davon, sondern ein erweiterter Oszillator mit zusätzlichen Funktionen. Die Schaltung ist in SMD-Technik aufgebaut. Das 12 TE breite Modul kann sowohl als separater Oszillator in ein System eingesetzt werden, eignet sich aber auch zusätzlicher, dritter VCO für die Synth-Voice ER-16.

Der Prodigy VCO erzeugt Saw, Pulse, Triangle und Sine sowie zwei Suboszillatorsignale mit einer bzw. zwei Oktaven Abstand. Alle Signale liegen an sechs Einzelausgänge an. Für Pulsbreitenmodulation, lineare und exponentielle Frequenzmodulation (AD/DC coupling) sowie Hard- und Softsync gibt es jeweils einen eigenen Steuereingang. Die Tonhöhe wird mit einem Precision Tune Potentiometer (10 turns) eingestellt, für die Oktavlage gibt es einen 5-stufigen Drehschalter.

Ensure Sound Prodigy VCOist ab sofort erhältlich. Der Preis beträgt 140 Euro, zzgl. 15 Euro für den Versand. Der Hersteller verfügt über keine eigene Homepage. Stattdessen werden Kontaktaufnahme und Bestellungen über eine Facebook-Seite abgewickelt, die Bezahlung erfolgt über Paypal. Weiteres kann man im direkten Kontakt abklären.