Musikmesse News 2017: Ensure Sound Prodigy ER-16, Synth-Voice Modul

Noch ein Moog-Clone für’s Eurorack, diesmal vom „Wunderkind“. Wie bei Behringers „D“ hält sich die Anzahl an In- & Outputs in bescheidenen Grenzen, wobei der S-Trigger-In nicht unerwähnt bleiben sollte, der bei Moog üblich war. Warum man jedoch die größeren Regler für Wellenform- & Fußlagen-Wahl statt Filter-Cutoff gewählt hat, ist mir schleierhaft.