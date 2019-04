Musikmesse 2019: RØDE stellt kleinste Funkstreckte Wireless Go vor

Drahtlossystem für mobile Tonleute

Der Mikrofonspezialist RØDE hat die nach eigenen Aussagen kleinste Funkstrecke der Welt bekannt gegeben. Das ultra-kleine Wireless Mikrofonsystem hat etwas von „clip and go“ und bietet sich vor allem für Filmemacher, Vloggers, Interviews und mehr an.

Das Gehäuse des RØDE Wireless Go misst gerade einaml 44 x 45,c x 18,5 mm und wiegt 31 Gramm. Der ansteckbare Transmitter agiert entweder als Belt-Pack für eigene Lavaliermikrofone oder man nutzt die eingebaute omnidirektionale Kondensatorkapsel. Die Signale können über eine 3,5 mm Klinkenbuchse ausgeführt werden. Transmitter und Receiver kommunizieren mit einem Mix aus Bluetooth und WLAN, der integrierte Akku soll bis zu sieben Stunden Dauerbetrieb ermöglichen. Über einen USB-C-Port lässt sich dieser laden.

Viele Bedienelemente bietet das RØDE Wireless Go System nicht, lediglich zwei Status-LEDs, Batterieanzeige und anliegender Pegel werden angezeigt. Der Ausgangspegel kann am Gerät von 0 auf -6 und -12 dB gestellt werden. Maximal 8 Systeme des RØDE Wireless Go lassen sich innerhalb eines Raumes parallel nutzen. Mit 8 solcher Systeme kann man aber durchaus schon etwas anfangen.

Was soll das Ganze kosten? RØDE gibt 199,- US-Dollar dafür an und das ist ein ziemlich unschlagbarer Preis für solch ein Komplettsystem.