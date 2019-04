Musikmesse 2019: Arturia stellt 3 Software Kompressoren vor

Drei Kompressor-Plugins im Software-Paket

Letztes Jahr hat uns Arturia mit den Plugin-Paketen „3 Filters“ und „3 Preamps“ überrascht, ab heute gibt es ein weiteres Paket des französischen Soft- und Hardware-Herstellers. Dieses Mal im Fokus: drei durchaus bekannte Kompressoren. Passend dazu hat Arturia das Bundle mit „3 Compressors you’ll actually use“ betitelt.

Arturia Kompressor Plugin Bundle

Recht deutlich spricht Arturia es an: Es gibt derzeit eine unglaubliche Menge an Kompressor-Plugins. Was liegt da näher, als sich auf drei sehr gute zu spezialisieren, die für die gängigsten Einsatzgebiete gut funktionieren. Als Vorlage der drei emulierten Kompressor-Plugins nutzt Arturia die Hardware-Originale UREI 1176, DBX 165A und Gates STA. Zeitlich deckt man damit von den 50er bis 70er Jahren alles ab. Die drei Plugins Comp FET-76, Comp VCA-65 und Comp TUBE-STA kommen allerdings nicht zu 100 % originalgetreu daher, sondern wurden mit einigen modernen Features ausgestattet. Dazu gehören Mid-Side-Processing, Sidechaining oder natürlich ganz einfach Plugin-typische Presets.

Die drei Kompressor-Plugins für die DAW lassen sich als VST2, VST3, AU und AAX unter Windows (ab Version 7) und MacOS (ab 10.10.) nutzen. Aktuell bietet Arturia hierfür einen Einführungspreis in Höhe von 99,- Euro an, später soll das 3er Bundle 199,- Euro kosten. Alternativ kann man sich gleich alle neun Kompressoren, Filter und Preamps von Arturia zulegen. Dafür rufen die Franzosen derzeit 199,- Euro auf.