Musikmesse 2019: Black Lion Audio stellt Bluey Kompressor vor

Der goldene Kompressor

In Frankfurt startet heute die Musikmesse 2019 und der amerikanische Hersteller Black Lion Audio hat hierfür etwas Neues im Gepäck – und das ohne auf der Messe präsent zu sein. Beim neuen Bluey Kompressor handelt es sich um einen modifizierten „Blue Stripe“ Kompressor. Als Vorlage diente der „golden“ Kompressor von keinem Geringeren als Chris Lord-Alge, einem der Mix-Engineers überhaupt. In Zusammenarbeit mit Lord-Alge ist der Bluey Kompressor dann auch entstanden.

Die Geschichte hinter dem Bluey stellt Black Lion Audio so vor: Jeder Produzent und Toningenieur kennt das, die speziellen Momente, in denen Magisches passiert, was so nicht planbar war. Sei es eine spontane Performance eines Sängers/Sängerin oder ein neuer Effekt, der schlicht aufgrund eines Routing-Fehlers auftaucht.

Ähnliche Momente sieht Black Lion Audio auch im Bereich der Vintage-Geräte. Etliche Jahre sind diese in Gebrauch, werden gewartet und repariert und einige Produkte werden dabei erst im Laufe der Zeit so richtig gut. Fehlende oder nicht mehr hergestellte Ersatzteile zwingen Werkstätten dazu, Alternativen zu nutzen. Und genau so ein Gerät besitzt Chris Lord-Alge. Einer seiner vier 1176 Blue Stripes soll laut ihm und Black Lion Audio einen sehr speziellen Sound mit viel „Mojo“ besitzen, vor allem auf Gesang soll dieser zum Tragen kommen.

Chris Lord-Alge wollte mehr davon und wendete sich an Black Lion Audio. Diese inspizierten den Kompressor und fanden einige Modifikationen, die zu dem speziellen Sound führten. Kurzerhand wurde das Design übernommen und zeitnah in größerer Stückzahl hergestellt. Heraus gekommen ist der Bluey Kompressor.

Vollständig diskret aufgebaut und einem Vintage-inspirierten PCB-Layout ausgestattet bietet er laut Hersteller einen ganz bestimmten Sound. Dieser basiert auch auf den Kondensatoren aus Polyester und Cinemag Nachbauten.

In den USA kann der Bluey bereits vorbestellt werden. Gelistet ist er für überschaubare 799,- US-Dollar. Ab wann die ersten Geräte ausgeliefert werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Im folgenden Video könnt ihr die Story hinter dem Bluey noch mal anschauen: