Musikmesse 2019: LD Systems zeigt U500 In-Ear-Monitoring-Systeme

In-Ear-Monitoring für Bands und Musiker

Die neue U500 IEM Series richtet sich an Bands, Musiker und Verleihfirmen, die Wert auf höchste Zuverlässigkeit und eine ausgezeichnete Audio-Performance legen. Die U500 Systeme sind in verschiedenen Ausführungen mit und ohne Kopfhörer verfügbar und bieten anspruchsvollen Anwendern dank praxisnaher Funktionen ein Höchstmaß an Freiheit und Komfort für Musik- und Spracheinsätze.

In-Ear-Monitoring auf professionellem Niveau

Die U500 In-Ear-Monitoring-Systeme sind als Set mit und ohne Kopfhörer erhältlich und verfügen über eine schaltbare Sendeleistung von 2 mW, 10 mW und 30 mW, um je nach geltenden länderspezifischen Vorschriften in Europa sowie weltweit voll einsatzfähig zu sein. Mit ihrer zuverlässigen Signalübertragung auf einer Distanz von bis zu 100 Metern sorgen die Systeme für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit in nahezu jeder Anwendung.

Zur Auswahl stehen 96 Empfangskanäle, die je nach Bedarf Mono oder Stereo betrieben werden können. Für höchsten Nutzerkomfort lässt sich der In-Ear-Mix zudem über einen 3-Band-EQ mit parametrischen Mitten individuell an das eigene Klangempfinden anpassen. Weiterhin ermöglichen die U500 Systeme die Eingabe von personalisierten Nutzernamen sowie das Abspeichern favorisierter Settings auf zehn Preset-Speicherplätzen. Je nach Frequenzband ist ein Betrieb von bis zu zwölf Systemen parallel möglich.

Die U500 IEM Series ist in fünf Versionen als Set mit und ohne Kopfhörer für den weltweiten Einsatz in unterschiedlichen Frequenzbereichen erhältlich. Im Lieferumfang enthalten ist ein Kit für die Rackmontage sowie ein robuster Transportkoffer für den täglichen Einsatz „on the road“.