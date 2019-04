Musikmesse 2019, Rundgang News: Keyboards & Pianos

Digitalpianos, Flügel und Keyboards, oder sonst noch was?

Ein Report, der sicher keiner wäre, wenn man nicht flexibel denkt und sich in Halle 3 auf der Frankfurter Musikmesse 2019 etwas anders orientiert. Peter Grandl hatte es in seinem letztjährigen Musikmessereport schön beschrieben, dem man allerhöchstens hinzufügen könnte: Noch leerer, noch weniger Aussteller, noch breitere Gänge und vor allem viel weniger Synthesizer. Herrschte in der Bläser- und Schlagzeughalle zuvor ein regelrechtes Getöse, konnte man sich dieses Mal fast in normaler Lautstärke unterhalten. Auch in der Klavierhalle 3 war das nicht anders, selbst gewichtige Flügel wurden weniger. Selbst Waldorf und Korg waren dieses Jahr nicht vertreten, für Hersteller von Synthesizern ist die SuperBooth inzwischen klar die Messe schlechthin. Dabei hätte Korg den überarbeiteten Pa1000 mit HDMI-Videoausgang zeigen können, der bis auf eine andere Firmware-Ausgabe und Stützbatterie identisch bleibt. Den Test von Felix Thoma könnt ihr hier nachlesen, die Musikant-Erweiterung für Pa700 und Pa1000 wurde bereits letztes Jahr vorgestellt und seit Ende letzten Jahres ausgeliefert. Die neue Version erkennt man übrigens an der Seriennummer ab 40000.

Kurzweil zeigte fast als Einziger mit dem Performance Controller PC4 zur Musikmesse eine neue Synthesizer-Workstation mit 88 Tasten, hier unsere Ankündigung. Die Besonderheit neben einem 16-spurigen MIDI-CC-Stepsequencer ist eine FM-Engine mit sechs Operatoren, die auch FM-SysEx-Daten der Instrumente aus den 80er und 90er Jahren versteht. Gerne hätten wir ein Bild erhascht, doch war das Instrument stets mit Aufsicht versehen.

Mit dem kompakten und günstigen Entertainer-Keyboard Kurzweil KP-300 X präsentiert man ein solides Alltagswerkzeug, das über die internen Lautsprecher gar nicht mal schlecht klingt.

Das Kurzweil M70 scheint ein neues Digitalpiano zu sein, näheres im Netz ließ sich derzeit nicht ausmachen.

Kawai goes öko und erklärt, dass alle für ihre Produkte verwendeten Hölzer nachhaltig und ökologischen Standards entsprechen und nach DIN EN 13986 E1 zertifiziert sind. Gemäß CITES erklärt man weiterhin, dass keine geschützten Hölzer in der Produktion mit einfließen. Wird beispielsweise der Begriff Mahagoni in der Beschreibung verwendet, entspricht dies dem Synonym für nicht geschützte Hölzer – sehr sympathisch. Hier das Shigeru SK-3, für diesen Flügel muss man knapp 50.000 Euro hinblättern.

Das Kawai NOVUS NV10 ist ein Digitalpiano und bietet einen Touchscreen mit 5 Zoll und verfügt als erstes über die Millenium III Hybrid Flügelmechanik sowie die SK-EX Rendering Klangerzeugung. Für dieses Digitalpiano mit ONKYO-Soundsystem sind fast 10.000 Euro fällig, dafür sieht es aber auch sehr schick aus und die Fichtentasten fühlen sich auch gut an. Innen sorgen solide Komponenten aus ABS Carbon für lange Haltbarkeit, hochpräzise optische Sensoren ersetzen die Saiten und wandeln jeden Anschlag entsprechend um. Schon spannend, wie mechanisch ein Digitalpiano sein kann.

Die Aures-Serie von Kawai umfasst digitale und hybride Klaviere, die sich auch fürs Wohnzimmer eignen. Hier das Kawai Aures K-200 ATC.

Symbiosen sind gut, wenn zwei Hersteller ihre Expertise bündeln können. So kommt von Clavia aus Schweden das Nord Grand, dessen gewichtete Klaviatur in Zusammenarbeit mit Kawai entwickelt wurde. Es kommt ohne Lautsprecher, diese sind als Zubehör erhältlich. Dadurch kann es als Stage Piano und Klavier zu Hause verwendet werden. Hier lesen Sie unsere News dazu.

Für asiatische Hersteller sind Messen in Europa eine gute Möglichkeit, ihre Produkte hier zu etablieren. Das gilt auch für den mir bis dato unbekannten Hersteller Hangzhou Worlde Digital Piano, der seine Masterkeyboards unter der Marke Blue Whale vorgestellt hat. Dazu gesellt sich auch ein Padcontroller, Klangerzeuger gehören ebenfalls zum Angebot.

Haptisch hinterlassen die Geräte einen wirklich guten und soliden ersten Eindruck. Aluminiumfront, 25 bis 88 Tasten mit Aftertouch und integriertes USB-Interface klingen für mich wirklich ansprechend. Das gilt leider nicht für die Website, hier ist es eher Kraut und Rüben.

Der Markt elektronischer Orgeln ist seit Jahren rückläufig und bis auf Bühneninstrumente quasi nicht vorhanden. Roland verkauft die Atelier-Serie nicht mehr in Europa, somit ist die Orla-Ringway RS1000 E mit rund 9.000 Euro eines der wenigen Instrumente und das Spitzenmodell der italienischen Orgelfamilie. Für mich so etwas wie ein kleiner großer Traum, jedoch darf man bei den Klängen nicht die Qualität eines Pa4X oder Genos erwarten. Das Notenpult ist praktischer Deckel und kann über die Tastatur geklappt werden. Orla fertigt übrigens auch Digitalpianos und Keyboards. Die RS1000 E ist übrigens schon einige Jahre am Markt. Das ist auch vermutlich ein Grund, warum Keyboards deutlich flexibler und fortschrittlicher sind, wenn man die Instrumente einzig auf die Klangerzeugung runterbricht. Immerhin wiegt so ein Trümmer auch rund 80 Kilo.

Gerade Yamaha zeigte sich noch vor einigen Jahren richtig groß, inzwischen ist aber auch nur noch ein kleiner Bereich für Professionals in der Networking-Area in Halle 4.1 übrig geblieben. Neben akustischen Instrumenten gab es weder Genos noch Montage, dafür aber einige Flügel und Silent Pianos.

Bei TransAcoustic-Pianos lässt sich die physikalische Resonanz des Gehäusebodens antriggern, so dass man es auch als Digitalpiano nutzen kann und dank Silent Piano wahlweise elektronisch spielen kann. Äußerlich merkt man davon allerdings recht wenig.

In Halle 8 präsentierte MakeProAudio den LEGO-Synthesizer, der auf dem vorgestellten Dino Park Modeling-Synthesizer basiert, wir haben hier darüber berichtet. Dabei handelt es sich um kein komplettes Gerät, sondern um eine Plattform, aus der die verschiedensten Produkte entstehen können.

Dino Park kann auch anders, wie wäre es mit einem Synthesizer in der Zigarrenkiste?

Und so sieht das Ganze innen aus.

Beschränkt auf Tasteninstrumente abseits von Klavieren und Sakralorgeln war die Musikmesse 2019 kein wirklich großes Ereignis, schon gar nicht für Synthesizer-Freunde. Diese wanderten alle auf die SuperBooth ab, aus meiner Sicht eine logische und nachvollziehbare Konsequenz. Es bleibt zu hoffen, dass es der Musikmesse im Ergebnis nicht so ergeht wie der CeBIT. Doch sind wir ehrlich, ein häufiger Imagewechsel ist nichts, was nachhaltig bleibt und sicher tragen auch die zum immens hohen Kosten für Hersteller und Distributoren dazu bei. Apple erlebt schließlich auch gerade, dass man ein Smartphone preislich auch nicht unbegrenzt teurer machen kann.

Abschließend noch eine persönliche Anmerkung: Für mich als stark sehbehinderter Mensch ist eine große Messe wie diese eine Herausforderung. Daher gilt ein ganz besonderer Dank an meine „engagierten Engel“ Hannah und Laura, die zum einen für die Fotos verantwortlich zeichnen und zum anderen auch für mich die Augen offen gehalten haben. Somit sei mir verziehen, wenn die eine oder andere Neuheit unterging, aber dafür ist schließlich auch die Kommentarfunktion gedacht. Wir lesen uns gleich wieder im Studio-Report 2019.