Erica Synths Bass Drum2, TR-909 Kick-Modul für Eurorack

909-Kick mit Gate-Mode

Mit der Erica Synths Bass Drum2 kommt eine modifizierte Version des in Kooperation mit e-licktronics entwickeltem Eurorack-Moduls. Es steht jedoch keine 2 auf dem Panel.

Das 14 TE breite Modul Bass Drum2 basiert auf der Schaltung der Roland TR-909. Als Eurorack-Modul ist der Funktionsumfang jedoch erweitert und mehrere Parameter können über CV-Eingänge moduliert werden. Hier setzt auch die Version 2 an. Die Kick kann wahlweise im herkömmlichen Trigger-Modus oder nun auch im Gate-Modus ausgelöst werden. Im Gate-Modus ertönt der Sound, wie bei einem Synthesizer, so lange, wie das Gate-Signal anliegt. Wenn die Länge von Gate verändert wird, etwa mit einer extra Sequencer-Spur, lassen sich unkonventionelle Bass Drum-Pattern erzeugen.

Außerdem hat das Modul einen separaten Ausgang für das Noise der Attack-Phase erhalten.

Den AMAZONA.de-Testbericht zur ersten Version von Bass Drum könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

Erica Synth Bass Drum2 ist ab sofort lieferbar. Der Preis beträgt 269,- Euro.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Erica Synths Features

• Pitch, Tune, Tune Depth controls

• Attack, Decay, Drive controls

• CV control with attenuators over Pitch, Decay and Drive

• Manual trigger

• Accent for better expression