FX auf neuer DSP-Plattform

Erica Synths Black Stereo Reverb und Black Stereo Delay 2 sind zwei neue Effektmodule im Eurorack-Format. Für die Entwicklung hat man mit dem holländischen Software-Spezialisten 112 dB kooperiert.

Erica Synths Black Stereo Reverb & Black Stereo Delay 2

Die beiden 12 TE breiten Module arbeiten mit einer neuen DSP-Plattform von Erica Synths. Diese wird hier jedoch nicht für Multieffekte mit einer Auswahl an mehreren Algorithmen genutzt, sondern für einzelne Effekte, die einen detaillierteren Eingriff und mehr Modulationsmöglichkeiten bieten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Beide Module haben einen Stereo-Signalweg, können aber am Eingang auch ein Monosignal verarbeiten, das dann mit dem Effekt in Stereo ausgegeben wird. Viele Parameter an beiden Modulen sind gleich. Es gibt drei Typen mit jeweils drei Modi. Tone, Feedback und Dry/Wet-Mix lassen sich regeln, dazu kommt beim Reverb der Parameter Size, während beim Delay Time geregelt wird. Für Tone, Feedback und Size bzw. Time sind CV-Eingänge für externe Modulationsquellen vorhanden. Beide Module können 10 Patches abspeichern.

Das Reverb verfügt über eine Freeze-Funktion, die manuell oder mit einem Gate-Signal ausgelöst werden kann. Beim Delay gibt es eine Tap-Taste, für die ein korrespondierender Sync-Eingang vorhanden ist.

Erica Synths Black Stereo Reverb und Black Stereo Delay 2 sind ab kommender Woche erhältlich und kosten jeweils 280,- Euro (zzgl. Versand und VAT bei Kauf im Online-Shop).