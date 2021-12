Erica Synths Black K-Phaser, Eurorack FX-Modul

Compact Phasing 'A' auf 10 TE

Erica Synths Black K-Phaser ist ein Effektmodul für Eurorack-Modularsysteme. Das K steht für Krautrock – ein dezenter Hinweis darauf, dass man sich hier den seinerzeit, speziell in dieser Szene, überaus beliebten und heute als „Kultgerät“ verehrten Compact Phasing ‚A‘ von Gerd Schulte zum Vorbild genommen hat.

ANZEIGE

Das 10 TE breite Modul der Black-Serie arbeitet wie sein Vorbild mit acht All-Pass Filtern, deren Schaltung auf Fotowiderständen basiert. Für den K-Phaser wurden jedoch die Filter und die Modulationsschaltung überarbeitet und einige Features ergänzt.

Es gibt einen Classic Mode und einen Sread Mode, bei dem die Filter für einen deutlicheren Effekt leicht gegeneinander verstimmt sind. Mit einem DIP-Schalter auf der Platine kann festgelegt werden, wie viele Stages im Resonanzweg arbeiten. Die Resonanz wird mit einem Attenuverter (Kombination aus Abschwächer und Inverter) gesteuert, was laut Hersteller völlig neuartige Effekte im Feedback erzeugen soll.

Es gibt ein integrierten spannungsteuerbaren LFO, der sowohl zur Modulation des Phasers als auch zur Steuerung von externen Modulen genutzt werden kann. Der Phaser selbst verfügt natürlich auch über einen eigenen CV-Eingang.

Das Signal kann an einem Main- und an einem Wet-Ausgang abgenommen werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden ANZEIGE YouTube immer entsperren

Erica Synths Black K-Phaser soll ab dem 27. Dezember 2021 verfügbar sein und kostet 190,- Euro, zzgl. VAT und Versand. Vorbestellungen sind bereits möglich.