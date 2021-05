Test: Erica Synths Dada Noise System 2 & Quadraphonic Surround Panner

Abgedrehtes Modularsystem

Das Erica Synths/Liquid SkyDada Noise System 2 ist das Ergebnis einer Kooperation des Liquid Sky Artist Collective und Erica Synths aus Lettland. Und um Missverständnissen sofort vorzubeugen: Im Test sind hier sowohl das eigentliche Erica Synths/Liquid Sky Dada Noise System 2 als auch das Erica Synths/Liquid Sky Quadraphonic Surround Panner, die sich hervorragend ergänzen.

Dennoch werde ich meistens die beiden als ein System bezeichnen. Richtigerweise gibt Erica Synths eben auch extra Seitenpanele zu bestellen, um beide Systeme in eine Einheit zu verschmelzen (30,- EUR).

Generell bestehen beide Einheiten aus einer Zusammenstellung schon bekannter Module der Black-/bzw. Fusion-Serie von Erica Synths. Zunächst einmal also eine schnöde Auflistung der Module.

Erica Synths/Liquid Sky Dada Noise System 2

Fusion VCO2

Fusion VCF3

Fusion Modulator

Black Stereo Delay

Black Joystick2

Black VC Clock

Black Modulator

Black Dual VCF

Black Quad VCA

Black Spring Reverb

Black Output

25 patch cables

Seitenpanele und PSU sind im Lieferumfang enthalten

Erica Synths/Liquid Sky Quadraphonic Surround Panner

2x Black Joystick2

2x Black Mixer/Splitter

2x Black VCA2

2x Black Stereo-Delay

Seitenpanele und PSU sind im Lieferumfang enthalten

Das sind eine Menge Module und da Erica Synths kein Hersteller mit eigener Fabrik ist, kostet es auch entsprechend. Zurzeit konnte ich nur das Erica Synths/Liquid Sky Dada Noise System 2 bei einem deutschen Händler finden, Schneiders Laden bietet das Dada 2 System für 3935,- Euro an.

Das Erica Synths/Liquid Sky Quadraphonic Surround Panner kann direkt bei Erica Synths für 2202,20 Euro bestellt werden.

Das Leben erscheint als ein simultanes Gewirr von Geräuschen, Farben und geistigen Rhythmen, das in die dadaistische Kunst unbeirrt mit allen sensationellen Schreien und Fiebern seiner verwegenen Alltagspsyche und in seiner gesamten brutalen Realität übernommen wird.

Das Dada Noise System 2 schlägt zurück

Das Erica Synths/Liquid Sky Dada Noise System 2 ist die zweite Auflage eines Dada-Systems und ist laut Erica Synths Website „… our 2021 take and reflection on dada to make chaos, noise, randomness and insanity controllable and playable“. Im Jahr 2018, das von heute beinahe genauso weit entfernt scheint wie das Jahr 1918, in dem das ursprüngliche Dada-Manifesto geschrieben wurde, nahm es Bernd Kistenmacher auf sich, das erste System der dadaistischen Art zu testen. Dort ist auch eine kurze Entstehungsgeschichte des Liquid Sky Artist Collective zu lesen. Spannend auch die Kommentare und die allgemeine Ratlosigkeit, ob nun für so ein System so viel Geld zu verlangen wäre.

Und um, vermutlich vergebens, der gleichen Verwirrung vorzubeugen, hier ein Zitat von Bernd aus den Kommentaren: „…natürlich kann man mit dem Dada Noise System auch harmonische Geschichten produzieren. das ist aber nicht im Sinne des Erfinders; will sagen, dass das nicht die Intention von Ingmar Koch gewesen ist, als er dieses System mitgestaltet hat.“. Das kann ich so Unterschreiben. Aber schön der Reihe nach.

Nur ein Oszillator im Erica Synths/Liquid Sky Dada Noise System 2?

Aber schön der Reihe nach. Ganz oberflächlich betrachtet steckt im Erica Synths/Liquid Sky Dada Noise System 2 tatsächlich nur der Fusion VCO 2, ein Oszillator mit einer Röhre als aktives Element. Abgesehen davon, dass das beileibe nicht der einzige Klangerzeuger ist, wie wir noch sehen werden, macht dieser röhrige Geselle seinem Namen alle Ehre. Selten habe ich einen Oszillator erlebt, der von sich aus so ungehobelt aber charmant und druckvoll klingt. Beginnt man dann „Detune“ und „Sub Level“ hochzudrehen, hört sich der Eine an wie eine Handvoll. Jetzt nur noch mit „Tube Crunch“ die Schwingungsform verbiegen und der Ton ist dein Freund. Ehrlich, ich könnte mir für ein Noise-System keinen Oszillator vorstellen, der als Basis geeigneter wäre als der Fusion VCO 2.

Böse Zungen behaupten ja, dass ein Oszillator, so ergiebig er auch sein mag, ja unmöglich alles sein kann bei einem System, das sich „Geräuschen, Farben und geistigen Rhythmen“ (Zitat aus dem Dada-Manifesto von 1918) verschrieben hat. Wollen wir doch mal ein wenig über den Tellerrand schauen, denn nicht nur wo VCO draufsteht ist auch ein Oszillator drin.

Ein LFO macht Rausch

Offensichtlicher zweiter Oszillator-Kandidat ist der Black Modulator LFO. Er gibt Tri, Saw, Pulse und S&H Schwingungsformen aus und lässt sich per Kippschalter in den Audio-Modus versetzen. Selbstverständlich besitzt er ein CV- und Clock-Eingang aber zusätzlich auch über einen Sync-Eingang. Ein Signal das hier eingeht, nagelt den LFO auf eine bestimmte Referenzfrequenz fest, so das fortan über den LFO-Speed-Regler verschiedene Oktaven dieses Sync-Tons abzurufen sind – man kann das also als Quantisierung benutzen. White-, Pink- und Crushed-Noise gibt er auch aus.

Mehr Oszillator durch Feedback-Fieber

Blicken wir direkt rechts neben den VCO, entdecken wir das Fusion VCF 3, seines Zeichens eine Kombination aus Mixer und VCF, ebenfalls bestückt mit Röhren. Dort entdecken wir natürlich auch den Resonance-Regler, der das Filter in die (na?) Selbstoszillation bringt – da wäre also schon Nummer Zwei. Besonderheit des Fusion VCF 3 ist die Möglichkeit, Filterfahrten über den Rec-Taster aufnehmen und jederzeit wiedergeben zu können.

Wären also schon vier Oszillatoren. Blicken wir in die untere Reihe, sehen wir einen Dual Multimode-Filter, genannt Black Dual VCF. Dieser fasst zwei charakterstarke Filter in einem Modul zusammen und erlaubt ebenfalls Resonanz bis zur Selbstoszillation. Oszillator Nr. 5 lebt. Und Nr. 6 auch.

Reziproke Hallspirale des Erica Synths/Liquid Sky Dada Noise System 2

Zwei Module weiter finden wir einen echten Federhall, an den man sogar einen eigenen Hall-Tank anschließen kann. Dieser eignet sich dann auch für die bekannten Scheppergeräusche, den die Interne Hallspirale ist nicht zu erschüttern. Der prominenteste Regler ist ein großer Feedback-Regler. Über einen Wahlschalter kann man verschiedene Arten von Feedback einstellen und dem Signal beimischen – was aus diesem einem Modul an organischen, sich ständig ändernden Feedback-Klängen herauszuholen ist, ist phänomenal. Stets mit der schwammigen Aura des Federhallklangs umwoben. Als Kirsche auf der Torte ist dann noch alles spannungssteuerbar und vor allem hat man noch einen Insert in der Feedback-Schleife. Und rein technisch kann ein Feedback zur? Richtig – Oszillation führen: Nr. 7.

Der vierfache VCA zwischen den beiden letztgenannten Modulen scheint zunächst unverdächtig. Aber Moment mal? Warum muss man denn auf der Bühne ein Mic einpegeln – kann man da nicht einfach volle Kanne geben? Nein, es entsteht das ungern gehörte Pfeifen – eine Oszillation, beim Teutates. Die Ausgänge sind kaskadiert. Das ist ziemlich praktisch, denn so können wir das Feedback quasi dreimal oktavieren. Hören wir uns das mal an, und schauen was geschieht, wenn wir hier den Ausgang des Federhalls integrieren – ich würde sagen, wir haben hier unseren achten Oszillator gefunden. Es gibt übrigens noch zwei der Quad-VCAs in der Erica Synths/Liquid Sky Quadraphonic Surround Panner.

Geballte Delay-Ladung im Erica Synths/Liquid Sky Dada Noise System 2

Im eigentlichen Erica Synths/Liquid Sky Dada Noise System 2 gibt es ein digitales Delay-Modul, das Black Stereo Delay, das in doppelter Ausführung auch im Erica Synths/Liquid Sky Quadraphonic Surround Panner sitzt. Ich mache es kurz, auch hier kann man selbstverständlich über den Feedback-Regler eine Selbstoszillation erreichen. Ich habe das mal in das VCA/Hallspiralen-Ensemble eingeflochten – jetzt wird es langsam gefährlich für Membran in Box und Ohr. Warum denke ich gerade eigentlich an ein sternengesprenkeltes Banner?

Dieses Delay kann auch noch mehr, so ist es möglich, die Delay-Antwort über „Reverse“ rückwärts abzuspielen, über „Hold“ den Delay-Buffer einzufrieren und bis zu 40 Sekunden zu samplen und ihn über „Add“ zusätzliche Signale hinzuzufügen. Selbstverständlich darf ein Tap-Taster nicht fehlen. Im Feedback-Weg soll ein Kompressor für ein sanfteres Feedback sorgen – ich habe davon kaum etwas bemerkt – hier geht es richtig zur Sache.

Was plagt denn noch die verwegene Alltagspsyche?

Langsam stellt sich also die Frage: Was ist denn nun KEIN Oszillator in diesem System? Prominenteste Module im System sind sicherlich die herausragenden Joysticks. Einer im Erica Synths/Liquid Sky Dada Noise System 2 und zwei im Erica Synths/Liquid Sky Quadraphonic Surround Panner. Diese scheinen nun der Oszillation unverdächtig zu sein. Diese Black Joystick 2 sind eine Weiterentwicklung und beherrschen nun auch die Kunst der Rezitation, denn man kann für die vier X/Y-Ausgänge Bewegungen aufnehmen und wiedergeben lassen – zyklisch.

Das zählt sicher nicht zu einer hörbaren Oszillation, aber wer den X/Y-Kanal in den „Sine“-Mode schaltet bekommt eben dass – es sind zwar maximal „nur“ 30 Hz die hier herauskommen aber als Modulation für andere Sachen im „geradeso“ Audiobereich durchaus zu gebrauchen – z.B. als Sync-Quelle in Verbindung mit dem Black Modulator. In diesem Verbund hätte man dann eine Art Sequenzer.

Schwarze Code Sauce mit Tick

Ok, richtig muss es heißen „Black Code Source“, eine eher kryptische Bezeichnung hinter der sich ein Sample&Hold-Noise-Generator verbirgt, dessen (Pseudo-)Zufallssequenz sich endlos lange nicht wiederholt, da sie jeweils als Seed auf drei verstellbaren Parametern beruht: X, Y und S; diese sind ebenfalls spannungssteuerbar und die Rate des S&H kann ebenfalls verändert werden, und zwar bis weit in den Audiobereich – also schon mal ein Rauschgenerator. Ganz langsam gedreht, kann man den wunderbar für Zufallssequenzen, oder lange Drohnen nutzen. Aber es gibt hier einen Dreh: Bei einer bestimmten Einstellung von X/Y/S, kommt am Stereoausgang eine zyklische Schwingungsform zum Vorschein – verdammt – noch ein Oszillator! Hier ein wenig Source, dort ein gesyncter LFO, garniert mit etwas Delay.

Der Black Code Source verfügt auch über einen Clock-Eingang und dieser wird am besten mit dem links daneben liegenden Clock-Generator gefüttert. Shuffle ist hier ebenso möglich wie die Ausgabe einer Random-Clock und Einstellung verschiedener Teiler. Die BPM kann auch direkt per CV eingestellt werden und bietet sich so auch für Tempo-Feedback an. Gut, obwohl die Clock bis 420 BMP geht, wäre es doch arg überzogen, hier von einem Oszillator zu sprechen – wenn wir allerdings den Clock-Teiler auf 8 stellen und die BPM vom LFO steuern lassen…

Fusionierte Modulation einer brutalen Realität

Dieser multifunktionale Geselle des Erica Synths/Liquid Sky Dada Noise System 2 beherbergt u.a. zwei zyklische Hüllkurven (ja, auch die gehen in den Audiobereich) mit Uni- und Bi-Polarem Ausgang, samt EOC (End of Cycle) Trigger-Ausgang. Dazu einen Rauschgenerator und einen taktbaren S&H-Generator und eine VCA-Einheit. Leider kann man lediglich die Decay-Zeit über CV einstellen. Natürlich kann man die Hüllkurven auch über ein Gate-Signal auslösen.

Irgendwann muss man es mal herauslassen und so ist das letzte Modul in der Kette das Modul „Black Output“ einem Stereo-Mixer mit 3 Mono-Eingängen samt Panoramaregelung und einem Stereo-Eingang. Möchte man mehr Summieren, bedient man sich der Mix/Split-Module im Erica Synths/Liquid Sky Quadraphonic Surround Panner. Hier setzt auch ein Kritikpunkt an: Um die angesprochenen Feedback-Schleifen zu erzeugen, ist ein Splitter unbedingt notwendig – und den gibt es im eigentlichen Erica Synths/Liquid Sky Dada Noise System 2 überhaupt nicht, sondern nur im Erica Synths/Liquid Sky Quadraphonic Surround Panner. Ich möchte keines der Module missen, vielleicht am ehesten noch den Black Source, deswegen finde ich diese Tatsache besonders Schade.

Zu den Klangbeispielen

Nach kurzer Zeit war ich im Sinne des Wortes verloren in Feedback-Schleifen und Eigenoszillationen. Durch die intensive Nutzung der Delays und Kreuzmodulationen kann man leicht schwebende Drohnen erzeugen, die einen hohen Noise-Anteil haben. Regelt man hier etwas zurück, etwa mit einem der Multimode-Filter, bekommt man das ganze in den Griff. Schließlich verspricht Erica Synths ja genau das: kontrolliertes Chaos.

Die obigen Beispiele sind einfach nur kleine Skizzen von Funktionseinheiten, die ich im Video dann mal in einer kombinierten Variation zum Besten gebe. Ich nenne die Komposition „Brunftschrei einer Lötlitze“. Obwohl immer noch Noise, wird deutlich, dass es tatsächlich kontrollierbar bleibt, wenn man denn möchte. Ich hatte sogar einen einstündigen Opus generiert, der aber aufgrund von Upload-Beschränkungen hier leider keinen Platz finden konnte. Deswegen nur ein Ausschnitt.

Auch klar ist, dass durch die Beschränkung des Mediums nur ein Stereo-Mix präsentiert werden kann. Aufgenommen hatte ich aber in einer Quadrophonie-Situation.