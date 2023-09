Fender Kevin Shields Blender Fuzz Pedal

Neuauflage des Fender Blenders mit überraschenden Features!

Laut Rolling Stone Magazine ist Kevin Shields unter den Top 100 der Greatest Guitarists of All Time. Kein Wunder, hat er doch mit My Bloody Valentine Geschichte geschrieben. Ein Teil seines Trademark Sounds kann man jetzt, dank einer Neuauflage des Fender Kevin Shields Blender Fuzz Pedals, käuflich erwerben und aufs eigene Effektboard schrauben. Dabei bietet der neue Blender zahlreiche Features, die erkundet werden wollen.

Fender Kevin Shields Blender – Mehr Fuzz geht nicht

Ein erster Blick auf den Fender Kevin Shields Blender macht deutlich, dass wir hier wohl eins der aufwändigsten Fuzz Pedale vor uns haben, die je entwickelt wurden. Ist es also tatsächlich möglich, die Vielfalt der Fuzzsounds, die Kevin Shields bekannt gemacht haben, einigermaßen nachzubilden?

Der originale Fender Blender kam mit der Hälfte der Regler aus, dementsprechend vielseitig dürfte die Neuauflage sein. Der Originalschaltkreis des von Shields bevorzugten Blenders aus den 70er Jahren wurde akribisch kopiert, drumherum hat sich aber einiges getan. Es handelt sich also um den Original Fender Vintage-Schaltkreis, kombiniert mit einem durchaus als innovativ zu bezeichnenden Ausstattung.

Der Fender Blender ist zweikanalig aufgebaut, jeder Kanal verfügt über einen eigenen Lautstärke- und Mix-Regler, die beiden Kanäle können allerdings auch kombiniert werden. Ein zusätzlicher Sag-Schaltkreis, der per Fußschalter hinzugeschaltet werden kann, ermöglicht richtig schön kaputte Stotter- und Ducking Effekte.

Insgesamt vier Fußschalter stehen zur Verfügung, neben Bypass und eben erwähntem Sag-Schaltkreis kann die dreifache Oktave hinzugemischt und geschaltet, sowie ein breiterer Effekt mittels des Expand-Schalters erzeugt werden.

Die Stromversorgung erfolgt über eine 9V-Batterie oder über ein Netzteil, das mindestens 80 mA liefern sollte. Der True Bypass verspricht ein verlustfreies Signal, wenn der Fender Kevin Shields Blender ausgeschaltet ist. Das Video der Homepage verheißt schon mal richtig gute Sounds und erklärt die Philosophie hinter dem Gerät ein wenig. Macht Spaß zu schauen, gönnt euch die kaputten Sounds des Fender Kevin Shields Signature Pedals.

Der Preis wird von Fender mit 329 € veranschlagt, im Real Life ist er mal wieder etwas günstiger, so ist er in Deutschland für 289 € zu haben. In etwas einer Woche ist er auch tatsächlich schon lieferbar, also das ist doch fuzzt perfekt. :)

Natürlich gilt auch hier wieder: Wir versuchen, ein Exemplar zum Test zu bekommen, meine Katzen haben eben beim Video schon angefangen zu rebellieren. Das wird witzig!