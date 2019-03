Flock Audio präsentiert analoges Routing PATCH-System

Analoges Routing, digital gesteuert

Nach der Premiere auf der NAMM Show 2019 hat der Hersteller Flock Audio nun die Verfügbarkeit seiner analogen Routing-Systems PATCH-System bekannt gegeben. Nach eigenen Aussagen des Herstellers ist dies das fortgeschrittenste digital kontrollierte, aber voll analog aufgebautes Routing-System der Welt. Hard- und Software soll hier gekonnt verbunden werden, so dass analoge Signalpfade über Software und App-Anbindung gesteuert werden können. Das Stecken von Patch-Kabeln gehört mit dem Patch-System mit Sicherheit der Vergangenheit an. Entwickelt und gefertigt wird alles in Kanada.

Ausgestattet ist das PATCH-System mit 32 Ein- und Ausgängen, die nahezu alle über DSUB-Schnittstellen ausgeführt sind. Über USB wird das System an den Rechner und die eigene DAW angebunden, über die oben erwähnte Software lässt sich dann alles frei mit einander verbinden, in Reihe schalten oder unterschiedliche Routings erstellen.

Die Vorderseite des PATCH-Systems bietet dazu jeweils zwei XLR-/TRS-Kombo Ein- und Ausgänge, über die externes Recording-Equipment eingebunden werden kann. Hiermit lassen sich die Ein- und Ausgänge 31/32 von der Rückseite auf die Vorderseite wechseln und ohne hinter das Rack zu kriechen kurzfristig neues Equipment einbinden. Das PATCH-System bietet eine eigene +48V Phantomspeisung, schaltbar für jeden einzelnen Kanal, und informiert sogar darüber, ob ein externes Gerät, beispielsweise ein Preamp, selbst schon Phantomspeisung aktiviert hat.

Mit 32 Kanälen kommt man beim PATCH-System schon sehr weit, auf Wunsch lassen sich aber mehrere Hardware kombinieren und so zu einem größeren Setup erweitern.

Das Flock Audio PACTH-System ist ab sofort zum Preis von 2.699,- Euro erhältlich.