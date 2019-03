Future Sound Systems trommelt in Portland

semi-modularer Drumsynth

Ein neuer patchbarer Percussion Synthesizer kommt im Mai: Future Sound Systems Portland. Aber fehlt da nicht etwas? So außendrum?

Normalerweise sind Platinengeräte ohne Gehäuse ziemlich klein. Doch Future Sound Systems Portland scheint mit 228 x 112 mm die normale Größe einer durchschnittlichen Drummaschine zu haben. Portland ist als Ergänzung zum Synthesizer Brunswick von Future Sound Systems gedacht, der im gleichen „Outfit“ daherkommt.

Portland versteht sich als Spielweise für synthetische Drumsounds. Es gibt mehrere verschiedene Klanggeneratoren für analoge Drums bzw. Percussion, die über Parameter zur Klangfoprmung verfügen. Dazu gibt es eine Reihe von Patchbuchsen, worüber semi- / modulare Synthesizer und analoge Sequenzer eingebunden werden können. Die Patchbuchse sind normalisiert, d.h. die intern verbundenen Signalwege werden erst beim Stecken eine Patchkabels aufgetrennt. Dann lassen sich komplexere oder andersartige Sounds erzielen.

Die Klangerzeugung beinhaltet:

– Bass Drum semi-linear resonator

– 2x Twin-T resonators

-“ Ring“ generator, formed from 6 XOR’d oscillators

– Noise generator

– Dynamic hi-hat shaping circuit

– 2x decay envelope generators

– 2x discrete audio VCAs

– Four channel audio mixer with Baxandall tone circuit

Portland ist portabel und kann mit zwei Batterien betrieben werden. Zukünftig soll auch ein Netzteil in Form eines „Batterie-Simulators“ angeboten werden.

Future Sound Systems Portland soll ab Mai in begrenzter Stückzahl erhältlich sein und 330,- GPB kosten (inkl. 20% VAT, zzgl. Versand).

Übersicht der Patchbuchsen:

-Bass Drum sweep input (normalled to Decay 1 output)

-Bass Drum audio output

-„Ring“ Generator mix input (normalled to Noise Generator output)

-„Ring“ Generator audio output

-Twin-T Resonator 1 trigger input (normalled to TT2 trigger input)

-Twin-T Resonator 1 audio output

-Twin-T Resonator 2 trigger input (normalled to TT1 trigger input)

-Twin-T Resonator 2 audio output

-Snare Drum mix input (normalled to VCA2 audio output)

-Snare Drum audio output

-Closed Hat trigger input

-Open Hat trigger input

-Hi-Hat audio input (normalled to Ring Generator output)

-Hi-Hat audio output

-Hi-Hat envelope output

-Open Hat envelope output

-Decay 1 trigger input

-Decay 1 envelope output

-Decay 2 trigger input (normalled to TT1 trigger input)

-Decay 2 envelope output

-Noise Generator audio output

-VCA 1 audio input (normalled to Ring Generator output)

-VCA 1 control input (normalled to Decay 1 output)

-VCA 1 audio output

-VCA 2 audio input (normalled to Noise Generator output)

-VCA 2 control input (normalled to Decay 2 output)

-VCA 2 audio output

-Mixer audio input x4

-Mixer audio output