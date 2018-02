Test: Metasonix D-2000, Drum Machine

Da ist sie also, die Metasonix D-2000 Drum Machine. Ursprünglich nur für den Vertrieb über Big City Music in Studio City – nordwestlich von Los Angeles – vorgesehen, hat es die D-2000 nun doch bis zur mir geschafft. Zwei Merkmale werden landläufig mit der Firma Metasonix verbunden, die 1998 vom Ingenieur Eric Barbour gegründet wurde, nachdem er unter anderem beim US-Energieministerium, den Technologieunternehmen Dionex und Intelligent Electronicx sowie als Anwendungstechniker bei dem russischen Röhrenhersteller Svetlana Electron Devices tätig war: Zum einen basieren sämtliche Metasonix-Synthesizer und -Effekte ausschließlich auf untypisch altmodischen Röhrenschaltungen, die klanglich nichts mit denjenigen Vintage-Röhren gemein haben, die man für gewöhnlich mit Tweet-überzogenen Gitarrenverstärkern assoziiert. Zum anderen erlangte die Firma einen berüchtigten Ruf durch bewusst vulgäre oder ein klangliches Inferno versprechende Produktnamen wie Scrotum Smasher, Agonizer, Butt Probe (allesamt Röhrenverzerrer), Wretch Machine (monophoner Röhrensynthesizer), Assblaster (Multieffektsystem), Fucking Fucker (Gitarren-Verstärker) oder Hellfire Modulator (Distortion-Rack).

Seit einigen Jahren stellen Metasonix ihre Geräte für Noise-Enthusiasten nicht mehr überwiegend in Form von Pedalen oder Racks her, sondern zunehmend im Eurorack-Format. Die D-2000 hingegen wurde im altgedienten 19-Zoll-Rackmount-Format entworfen und ist mit dem Eurorack-Format nur insofern verwandt, als dass sie einen 8 HP großen Steckplatz für einen Sequencer bietet. Damit ist auch bereits angedeutet, dass die offizielle Bezeichnung „Drum Machine“ zugleich etwas irreführend ist. Denn die D-2000 verfügt im Auslieferungszustand über keinerlei Sequencer-Instanz. Begründet wird dies auf der Produktseite der D-2000 folgendermaßen: Es seien mittlerweile so viele gute Trigger-Sequencer auf dem Eurorack-Markt erhältlich, die man hinsichtlich ihrer Funktionalität ohnehin nicht übertreffen könne. Die Auslassung des Sequencers kann man kritisieren. Andererseits erlaubt die D-2000 auf Grundlage individueller Bedürfnisse die Integration eines Produkts, das stattdessen von einem versierteren Sequencer-Hersteller entworfen wurde. Somit lässt sich also die ungewöhnliche Klangbasis der D-2000 mit der Flexibilität von Eurorack in einem Gehäuse kombinieren.

Die Bezeichnung „Drum Machine“ mag für einige Hörer jedoch nicht nur mit Blick auf den nicht eingebauten Sequencer irritierend sein. Denn so viel sei bereits vorab gesagt – und geneigte Leser werden es sich beim Namen Metasonix schon denken können: Wer klangliche Ergebnisse nach dem Vorbild einer 808, 909 oder LinnDrum erwartet, der sollte die Lektüre bereits hier abbrechen. Bevor es jedoch um den Klangcharakter und die entsprechenden Module geht, sei zunächst ein Überblick gegeben.

Anschlüsse und globale Parameter

Frisch ausgepackt macht die Metasonix D-2000 einen sehr wertigen Eindruck. Das etwa 4 kg schwere Gehäuse ist hervorragend verarbeitet und sämtliche Kippschalter und Drehregler sind solide befestigt, so dass einem langjährigen Gebrauch nichts im Wege stehen sollte. Auf der linken Seite befindet sich der Anschluss für das mitgelieferte 12-Volt-Netzteil nebst Ein/Aus-Schalter. Zur Rechten ist der Hauptaudioausgang angebracht, der die Monosignalsumme aller fünf Klangerzeugermodule ausgibt, sowie der dazugehörige Lautstärkeregler. Das Ausgangssignal wird verstärkt durch eine 3AU6-Röhre. Darüber hinaus gibt es noch einen CV-Eingang zur Steuerung des Ausgangssignals. Ein CV-Signal von -5 Volt lässt das Ausgangssignal verstummen, ein CV-Signal von 10 Volt führt hingegen zur Ausgabe der maximalen Lautstärke.

Rechts neben diesem Abschnitt befindet sich der bereits erwähnte Steckplatz für ein 8 HP großes Sequencer-Modul. In der Bedienungsanleitung werden der Triggerman von Delptronics und Pamela’s Workout von ALM empfohlen. Beide Module sind mittlerweile in aktualisierten Versionen erhältlich (die D-2000 und die Anleitung erschienen bereits 2015), und zwar unter den Namen Trigger Man V2 und Pamela’s NEW Workout. Die Stromversorgung für den optionalen Sequencer ist ebenfalls integriert und ein entsprechender 16-Pin-Stecker findet sich auf der Rückseite des Gehäuses. Auf der linken Seite des Audioausgangsbereichs sind schließlich fünf farblich gruppierte Trigger-Taster übereinander angeordnet, mithilfe derer sich die einzelnen Klangerzeugermodule ansteuern lassen. Die weißen Taster (N1 und N2) triggern die beiden Gated-Noise-Module, die roten (D1 bis D3) die drei Pitched-Drum-Module, womit wir auch schon bei den Klangerzeugern angekommen wären.

Ewiges Rauschen

Bei den beiden Gated-Noise-Modulen handelt es sich um Rauschgeneratoren, die auf Fünfpolröhren des Typs 6CB6 bzw. 6CF6 basieren. Sie können für Hi-Hat- oder Becken-ähnliche Sounds genutzt werden. Triggert man die entsprechenden Signale mittels der zugewiesenen Trigger-Taster, so ertönt der Klang, solange man den Taster gedrückt hält. Als Parameter stehen ‘Attack’, ‘Decay’, ‘Tone’ (Klangfärbung) und ‘Out Level’ (Lautstärke) zur Verfügung. Die vertikal angeordneten Reglerpaare ‘Attack’ und ‘Decay’ sowie ‘Tone’ und ‘Out Level’ wurden haptisch unterscheidbar gestaltet. So befindet sich die Nullstellung der Regler des ersten Paars bei etwa 10 Uhr, während die Nullstellung der Regler des zweiten Paars um 180 Grad gewendet bei etwa 4 Uhr liegt. Zusätzlich gibt es zwei Eingänge für Steuerspannungen: ‘Trigger In’ für das Auslösen eines Klangs und ‘Decay CV’ für die Steuerung der Vactrol-basierten Decay-Phase. Überdies verfügen die Module über einen Einzelausgang (Audio Out).

Wie sich die Parameter Attack, Decay, Tone und Out Level im Einzelnen auswirken, wird im Folgenden demonstriert. Für die Parameter, die jeweils nicht im Vordergrund stehen, wurden die im Handbuch empfohlenen Grundeinstellungen gewählt (0% Attack, ca. 20% Decay, ca. 40% Tone, ca. 20% Out Level). Das erste Beispiel widmet sich der Attack-Phase. Sie wurde hier bei Werten von 0, 25, 50 und 100 Prozent aufgezeichnet:

Vor allem der zuletzt getriggerte Sound macht deutlich, dass sich hier eine sehr lange Attack-Phase erzielen lässt, die weit über den Rahmen perkussiver Klänge hinaus Verwendung finden kann. Dies trifft umgekehrt auch auf das Verhalten der Decay-Phase zu, die hier erneut bei Werten von 0, 25, 50 und 100 Prozent getestet wurde:

Weitaus unauffälliger verhält sich anscheinend der Parameter ‘Tone’. Er wurde im folgenden Beispiel von 0 auf 100 Prozent gefahren:

Mit allen anderen Reglern in der empfohlenen Grundeinstellung ist hier allenfalls eine Ausdünnung des Klangs auf den letzten Metern wahrzunehmen. Etwas weniger subtil ist die Auswirkung des Parameters Out Level. Bei konstant getriggertem Klang durchläuft er in diesem Fall ebenfalls die gesamte Werteskala von 0 bis 100 Prozent:

Auffällig ist hier, dass der Klang bei besonders hohen Werten nicht übersteuert, sondern im Bereich tiefer und mittlerer Frequenzen ausdünnt. Ob dieses Verhalten in dieser Form zu erwarten war oder eben nicht, spielt keine allzu große Rolle, liegt der pragmatische Nutzen doch darin, allzu mittenlastige oder überbordende Sounds entsprechend zu zähmen.