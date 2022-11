Gibson Maestro: 5 neue Pedale

Gibson Maestro - fünf neue Pedale

Maestro ist Gibsons Rückbesinnung auf eine Zeit, die fast niemand mehr auf dem Schirm hatte: Als Gibson nämlich noch Gitarrenpedale baute. Man erwartete nicht viel, doch tatsächlich entwickelte man hier eine Reihe von Fußtretern mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und tatsächlich starken Sounds. Nun geht es weiter mit der Original Collection – fünf neue Pedale sind erschienen. Dabei handelt es sich um den Titan Boost, den Mariner Tremolo, den Orbit Phaser, den Agena Envelope Filter und den Arcas Compressor Sustainer. Na dann – scheint wohl zu bedeuten, dass die Serie ganz gut läuft.

Gibson Maestro Gitarrenpedale 2022

Mit Maestro Electronics hat Gibson also ein vergessenes Kapitel seiner Geschichte wiederbelebt. Das ist schön – und tut dem Image der Firma sicher auch ganz gut. Bislang gab es in erster Linie Verzerrer-Pedale: Fuzz-Tone FM, Ranger Overdrive, Invader Distortion oder auch den Comet Chorus und das Discoverer Delay. Die zweite Serie liest sich wie eine schöne Ergänzung zum Ganzen. Das Schöne dabei: Hier handelt es sich um schlichte, analoge Schaltkreise. Die Wahrheit über die Maestro-Pedale, bei allem Hype, ist die: Die Dinger klingen schlichtweg gut. Authentischer, sauberer Analog-Sound. Also – schauen wir uns die Neuheiten genauer an:

Titan Boost

So ein Boost gehört eigentlich auf jedes Board: Räumt schön die Frequenzen auf, hat einen klassischen Tone-Regler sowie einen praktischen Hochpassfilter, mit dem ihr euer kratziges Treble loswerden könnt. Obendrauf gibt’s bis zu 25 dB Boost.

Maestro Titan Boost 189,00 € bei

Mariner Tremolo

Ein Vintage Tremolo-Wobble – sehr schön. Shape, Depth, Speed – und Kippschalter, der zwischen den Modi Harmonic und Classic wechseln kann. Beim Shape kann man zwischen Dreieck- und Rechteckform wechseln – also eher hart akzentuierte Tremolo-Sounds, oder sanft wabernde.

Maestro Mariner Tremolo 189,00 € bei

Agena Envelope Filter

Als jemand, der Envelope Filters selten nutzt, erscheint mir der Agena Envelope Filter dann doch sehr auf die Essenz heruntergebrochen. Zwei Filterfrequenzen, die über Hi/Lo-Schalter eingeschaltet werden können. Sense stellt die Hüllkurve ein, Attack die Geschwindigkeit – sehr basic, aber vielleicht brauchts auch nicht mehr an der Stelle.

Maestro Agena Envelope Filter 189,00 € bei

Maestro Arcas Compressor Sustainer

Der Maestro Arcas Compressor Sustainer verschlankt und verstärkt euren Sound. Hier wird mit Attack, Sustain und Level gearbeitet. Ein Mini-Kippschalter sorgt dafür, dass ihr die Attack-Empfindlichkeit erhöhen oder verringern könnt.

Maestro Arcas Compressor Sustainer 179,00 € bei

Orbit Phaser

4 Stufen, 6 Stufen – und Regler für Width, Feedback und Rate. Der Orbit Phaser macht mich persönlich am Neugierigsten – wie gut klingt diese klassische, analoge Modulationskiste? Da müssen wir uns einfach ein Testgerät ins Haus holen.