Green Box: Quasimidi Polymorph (1999), Synthesizer & Groovebox

Polymorphing Liquid Grooves

Es hätte der deutschen Synthesizer-Schmiede Quasimidi die Rettung bringen sollen, aber die für ihre Zeit recht innovative Dance- und Techno-Workstation kam zu spät. Hier die ganze Geschichte zu einem wirklich außergewöhnlichen, digitalen Vintage-Produkt, das inzwischen am Gebrauchtmarkt seine Liebhaber gefunden hat.

ANZEIGE

Virtuell analoges Morphing: der Quasimidi Polymorph

Es sollte Quasimidis letzter Streich werden, wer hätte das allen Ernstes für möglich gehalten, im Jahr 2001 etwa ging Quasimidi insolvent. Der Polymorph kam 1999 auf den Markt und wurde für 2000,- DM angeboten.

Es war die Zeit der Virtuell-Analogen, Nord mit dem NordLead, Access mit dem Virus und Roland mit dem Roland JP-8000 hatten es vorgemacht, natürlich konnte und durfte sich Quasimidi diesem Trend nicht entziehen. So erschien also der Quasimidi Polymorph, ein äußerlich – wenn auch im Original im biederen Mausgrau gehalten – stark an die 309 erinnernder Desktop-Synthesizer, der in erster Linie – wie meistens bei Quasimidi – für den Live-Einsatz konzipiert worden war. Kurz gesagt besteht der Polymorph aus vier unabhängigen Klangerzeugern, die von einem durch die 70er inspirierten Step-Sequencer arrangiert und mit dedizierten Drehreglern klanglich manipuliert werden können. Als reiner Soundexpander für den Studiobetrieb lässt er sich natürlich auch einsetzen, verfehlt aber dann mit Sicherheit seine eigentliche Bestimmung und sein Potenzial bleibt eher verborgen.

Die Technik

Klangerzeugung: 8-fach polyphon bei drei Oszillatoren pro Stimme, 16-fach bei zwei Oszillatoren pro Stimme; 4-fach multitimbral, 6 klassische Schwingungsformen mit Variationen für Oszillator 1, 36 Sample-basierte Schwingungsformen für Oszillatoren 2 und 3, externes Signal als Basis für Oszillator 3, resonanzfähige Hoch- und Tiefpassfilter; beide 12 dB/Okt.

Tiefpass wahlweise auch mit 24 dB/Oktave, pro Filtersektion eine Hüllkurve, eine Amp-Hüllkurve, 3 LFOs mit je 6 Schwingungsformen, MIDI-synchronisierbar

Morph-Sequencer: 4 separate 16-Step-Sequencer, 3 Parameter pro Step

Speicher: 128 User-Sounds, 4 64 Factory-Speicher, 50 Sequence-

Speicher, 64 Setup-Speicher für globale Performance-Einstellungen

Anschlüsse: MIDI-In, -Out, -Thru, 4 Klinkenausgang, 2 Audioeingänge für Line-Pegel (Klinken)

Das Konzept

Wie eingangs schon erwähnt, beherbergt das Polymorph Gehäuse vier unabhängige, gleichwertige Klangerzeuger, die sich bis zu 16 Stimmen – je nach Oszillatorbeanspruchung – teilen. Jeder dieser „Parts“ hat seinen eigenen Sequencer und Effektprozessor. Die Arbeitsweise dieser vier Synthesizer entspricht der des klassisch Analogen, was die Regleranordnung auf der oberen Hälfte der Frontplatte hinsichtlich Oszillatoren, Filtern und Envelopes bereits verrät. Auf eine einfache und übersichtliche Programmierbarkeit wurde anscheinend besonderen Wert gelegt. Statt eines schwer überschaubaren Modulationsroutings besitzt jede Sektion (Hochpass, Tiefpass, Oszillator und VCA) eigene Hüllkurven. Um an die Mixersektion zu gelangen, um alle relevanten Einstellungen wie Lautstärke, Panorama und EQ zu tätigen, müssen dann doch der Edit-Taster bzw. diverse Menüs bemüht werden. Dies alles, sprich die momentanen Einstellungen der Synthesizerparts nebst Sequencer-Eingaben und Effektprogrammierungen kann als sog. Setup gespeichert werden, für die man 64 Plätze im RAM-Speicher zur Verfügung hat.

Auf der unteren Hälfte der Frontplatte befinden sich links alle Regler für den Sequencer und rechts den Mixer bzw. die Anwahl eines der vier Parts zur Editierung. All das ist für Quasimidi typisch klar und einfach strukturiert und leicht zu verstehen. Die Haptik und Verarbeitung sind beim Polymorph nach wie vor hochwertig und verschleißarm, wie gewohnt.

Der Polymorph arbeitet in den vier Modi Unison, Rotate, Multi und Stack, die per Mode-Taste im Mixerbereich zu erreichen sind. Dem erfahrenen Anwender wird hier sicher nur Rotate unbekannt vorkommen, dennoch noch mal kurz zusammengefasst:

Multi (beim Einschalten automatisch aktiv): entspricht vierfachem Multimode, also jeder Part kann unabhängig per MIDI-Kanal angesprochen werden

Unison: jeder Oszillator wird mit demselben Sound auf eine Note verschmolzen, was sehr fette, dichte Klänge hervorruft

Stack: ähnlich Unison, nur mit unterschiedlich wählbaren Sounds, wodurch wuchtige Layersounds entstehen

Rotate: jede andere gespielte Note triggert einen anderen Sound, was im Ergebnis an Wavesequencing erinnert

Das Oszillatorenfundament

Die drei Oszillatoren des Quasimidi Polymorph liefern unterschiedliche Charakteristika. Der erste im Bunde ist der klassische, er liefert Sinus-, Dreieck- Sägezahn-, Rechteck-, Trapez- und Pulsschwingungen, die sich überdies noch in reichlich Zwischenstufen fahren lassen. Die Sync-Funktion synchronisiert bei Bedarf diesen Oszillator 1 zu einem internen Hilfsoszillator, wodurch noch mal neue Schwingungsformen generiert werden und somit eher aggressive Sounds zur Folge hat – dieser Sync-Modus stellt insgesamt 128 Schwingungsformen zur Auswahl. Die Supersaw oder ähnliches sucht man allerdings vergeblich, auch wenn man durch die vier Parts gestapelte, gegeneinander verstimmte Schwingungen aufrufen kann, die aber natürlich dafür nicht genug Biss haben. Aus meiner Sicht ist das ein kleines Manko, vergleicht man die damalige Konkurrenz der virtuell Analogen – aber das ist selbstverständlich einmal mehr Geschmackssache.

ANZEIGE

Die Oszillatoren 2 und 3 arbeiten anders, nämlich auf Basis gesampelter Schwingungsformen. Diese Schwingungsformen liefern von Brot-und-Butter bis zu komplexen Zusammenstellungen eigentlich alles, was man braucht, um auch bspw. lebendige Flächen zu erzeugen. Es wurde bei der Zusammenstellung offensichtlich auch Wert auf Vintage gelegt, es sind hier bspw. Mellotrons, Orchestrales, Moog-Bässe, diverse Chöre, Voices usw. zu hören. Ansonsten gibt’s das gewohnte Klangbild von Pianos, Leads, Pads, Sequencern etc., Drums hingegen sind nur einige wenige im Repertoire, ganz im Gegensatz zu den andern Quasimidi Synthesizern.

Als Sonderfall tritt noch der dritte Oszillator in Erscheinung, der auch externe Signale verarbeiten und durch den gesamten Signalweg des Polymorph schicken, sprich mit seinen Filtern und Effekten verbiegen kann. Zur damaligen Zeit war das mit Sicherheit eine sehr schöne Sache, aus heutiger DAW-Sicht natürlich ob der Fülle der vielen angebotenen Filter-Plug-ins eher unbedeutend, zumindest was den Studioeinsatz angeht. Um die maximal möglichen 16 Stimmen nutzen zu können, kann man den dritten Oszillator ganz einfach durch Drehen des Level-Reglers in die Nullposition deaktivieren.

Die Sounds werden noch mal in solo oder monophon spielbar unterschieden, solo ist zusätzlich noch eine Portamento-Funktion verfügbar, sie sich obendrein noch über den Time-Regler feinjustieren lässt. Jeder Oszillator verfügt über einen eigenen Tune-Regler, allerdings mit etwas unterschiedlichen Bestimmungen. Oszillator 1 bestimmt mit diesem Tune-Wert die grundsätzliche Tonlage aller Oszillatoren, der 2. und 3. Oszillator regelt die Tonhöhe im Bereich von zwei +/- Oktaven unabhängig voneinander, noch feiner geht’s mit Detune im Oszillator-Menü. Ferner sind noch die Lautstärken und Stereopositionen pro Oszillator regel- und speicherbar.

Die Klangmanipulation

Die Basis dazu bilden zwei Filter – ein Hoch- und ein Tiefpassfilter mit Resonanzen bis zur Selbstoszillation, die entweder parallel oder seriell verschaltet werden können. Sehr praktisch erfolgt die Regelung dieser mit eigenen Reglern für Grenzfrequenz, Resonanz und Envelope-Modulation – typisch Quasimidi eben! Beide Filter arbeiten mit moderater 12 dB Flankensteilheit, das Lowpass-Filter kann dennoch auch eine deutlich zupackendere 24 dB Flanke beschreiben. Um so was wie Distortion zu erzeugen, lässt sich der zusätzliche Filterregler „Drive“ nutzen, um den Eingangspegel des Filters in die Übersteuerung zu fahren.

Als kleine Besonderheit ist die Koppelfunktion der Cutoff-Regler zu nennen. Es lassen ich so mit dem Lowpass-Cutoff die Grenzfrequenz beider Filter und mit dem Hochpass-Cutoff der Wirkbereich beider Filter zueinander steuern.

Klangformung per Hüllkurven und LFO

Insgesamt stehen dafür drei Hüllkurven in klassischer ADSR-Ausführung zur Verfügung, im Klartext je eine pro Filter und eine für den Lautstärkenverlauf. Der Env-Mod-Regler steuert bekanntermaßen die Modulationstiefe, sowohl im positiven als auch im negativen Bereich, was bei geschickter Filterkombination recht abgefahrene Klangverläufe zulässt.

LFOs hat der Quasimidi Polymorph gleich drei im Angebot, die allerdings leider fest verdrahtet sind, sich also nicht frei beliebigen Zielen zuordnen lassen. Man könnte hier erwähnen, dass dadurch die Flexibilität ein wenig eingeschränkt würde, was in der Praxis aber doch – seien wir ehrlich – keinen wirklichen Nachteil bedeutet, taucht man ja doch eher nicht bis auf den Grund des technisch Machbaren eines Synthesizers.

LFO 1 moduliert grundsätzlich die Pulsbreite der Oszillatoren, LFO 2 die Tonhöhe und LFO 3 die Filtergrenzfrequenz. Der Aufbau dieser drei Oszillatoren ist jeweils mit Rate und Depth identisch, die Modulation des Low- bzw. Highpassfilters wird separat geregelt. Mit den Schwingungsformen des Sinus, Sägezahns auf- und abwärts, Rechtecks (schmal oder normal) und Randoms gibt es mehr als genug Futter für die LFOs. Erfreulicherweise lassen sich die LFOs zur MIDI-Clock oder zum internen Sequencer synchronisieren, was ja damals Ende der 90er nicht unbedingt selbstverständlich war.

Der Effekblock

Wie eingangs schon erwähnt, bietet der Polymorph 4 unabhängige Effektgeräte, die wiederum in 4 Blöcke unterteilt sind:

Equalizer (zweibandig)

Distortion

FX1 (mono: Delay, Flanger, Chorus)

FX2 (stereo: Delay, Flanger, Chorus)

An dieser Stelle sei natürlich auf die Effektqualität hingewiesen, die aus heutiger Sicht etwas schwach daher kommt und eher als Bestandteil eines Sounds zu sehen, aber trotzdem völlig in Ordnung ist.

Das Herzstück – der Step-Sequencer

Das Konzept hier sollte wohl auf die analogen Step-Sequencer der 70er abzielen, was zu Polymorph-Zeiten eher eine Rarität war. Der Unterschied zu einem DAW-eigenen Sequencer besteht ja hauptsächlich darin, mit jeder Note auch Klangänderungen generieren und programmieren zu können, was Quasimidi hier Morphing-Sequencer nennt. Das Gewicht liegt eben nicht auf der Komplexität der Tonfolgen, sondern auf der Variabilität der aufeinanderfolgenden Klangfarben bei vergleichsweise simplen Tonfolgen.

Jeder Part des Polymorph enthält je einen sechzehnfachen Step-Sequencer, der sich über 8 Potis und 20 Taster bedienen lässt. Direkt zugreifen kann man allerdings zunächst nur auf 8 Schritte, mithilfe des Page-Tasters erreicht man über dieselben Taster dir Schritt 9-16. Das nicht sehr geschmeidig, aber dennoch nach einiger Zeit kein Manko mehr. Die erste Sequenztastererzeile besteht aus der Pitch-Regelung, d. h. die Einstellung der Tonhöhe eines Steps in Halbtonschritten, in der Folge die kontextabhängigen Taster Line 1 -3, mit denen sich bspw. Grenzfrequenz, Tuning, Resonanzwerte etc. ebenso für jeden Schritt bestimmen lassen. So können drastische Klangänderungen innerhalb einer Sequenz realisiert werden, was wirklich mehr als interessant sein kann. Dahinter folgen dann noch 4 Positionstaster zur Editierung einer Sequenz. Links am Rand wird zunächst mit Cycle Length die Anzahl der Schritte bzw. Pattern-Länge eingestellt, maximal 16 sind möglich, wobei alle 4 Parts nicht zwingend in gleicher Länge programmiert sein müssen. Schön ist auch, dass man während einer laufenden Sequenz zu einer anderen schalten kann, ohne Ruckler oder sonstige Aussetzer. Als eine Art Fernbedienung währende einer Live-Darbietung kann ein MIDI-Eingabekeyboard fungieren, sei es, um laufende Sequenzen durch Tastendruck in der Tonhöhe zu verändern oder sei es durch eine Live-Improvisation eines entsprechend adressierten Sounds des Polymorph per Eingabekeyboard.

Werksseitig verfügt der Polymorph bereits über 360 vorgefertigte Sequenzen, für eigene Kreationen warten 50 Speicherplätze darauf gefüllt zu werden. Ein komplettes Arrangement, Setup genannt, kann also aus maximal 4 Parts inkl. deren Sequenzen bestehen, jede (ebenso die Soundauswahl) für sich editierbar durch Tastendruck „Sel 1 – 4“ im Mixerbereich. Die mithilfe des Tempo-Dials gewählte Geschwindigkeit gilt selbstverständlich für alle 4 Parts einheitlich, was anders ja auch so gut wie unbrauchbar wäre.

Das zur damaligen Zeit Reizvolle war sicherlich die Manipulierbarkeit laufender Sequenzen in Echtzeit, also so etwas wie Änderung der Tonhöhen, das Starten einer anderen Sequenz von einem beliebigen Startpunkt aus, das Stummschalten einzelner Steps, das temporäre Einfrieren eines Steps oder das Rückwärtsspielen einer Sequenz. Alle diese Infos können in bis zu 8 sog. Subsets zum dazugehörigen Setup mit abgespeichert werden, das sollte mit Sicherheit ausreichen.

Natürlich darf auch der Groove-Regler nicht fehlen, also die variable Quantisierung von statisch bis Shuffle. Als Schmankerls gibt’s noch die Beat-Shift-Funktion, die es erlaubt, das Taktraster einer Sequenz um eine Zählzeit zu verschieben. Das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, soll es nicht im tonalen Chaos enden. Aber gerade in ausgedünnten Passagen oder als Intro kann das sehr wirkungsvoll sein, ich erinnere mich, dass das in den Neunzigern mal sehr beliebt war.

Der Reiz des Polymorph für heutige Produktionen

Man kann es vielleicht am besten auf eine einfache Formel bringen: Der Quasimidi Polymorph ist eine Mischung aus Endsiebziger-Analog-Sequencer-Technologie, Achtziger-Digital-Synthese und Neunziger-DSP-Programmiertechnik. Er klingt auf jeden Fall abwechslungsreich, mal dünn, mal dick, mal lebendig, mal statisch, mal lieblich und mal aggressiv. Aber eben auch meiner Ansicht nach immer nach Quasimidi, nach purer Elektronik mit starken Reminiszenzen der 70er und frühen 80er eben. Mir geht es immer so, schalte ich ein QM-Gerät ein und stöbere durch die vorgefertigten Sequenzen oder Sounds, sofort an Kraftwerk oder Tangerine Dream erinnert zu werden. Interessant ist er allemal, auch heute noch, vor allem für Produzenten, die ein Genre repräsentieren, das von Step-Sequencern genährt wird. Für Live-Darbietungen dieser Zielgruppe ist der Polymorph, auch im Verbund mit aktuellen Geräten, ein gutes Arbeitstier, das für das Salz in der Suppe sorgen kann.

Der Quasimidi Polymorph on YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren