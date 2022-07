Harley Benton Double Pedal Series

Zwillingspedale hatten nicht immer einen leichten Stand. Die populärsten Zwillingspedale sind oft in erster Linie Boost + Overdrive, während andere Kombinationen, so mein Eindruck, bisschen in der Versenkung verschwinden. Dürfte daran liegen dass die Geräte oft schweineteuer sind und sich nicht rechnen.

Enter Harley Benton – mal wieder: die Jungs und Mädels der Gitarrenfirma haben sich zusammengeschlossen, um eine erschwingliche und klanglich starke Serie von Zwillingspedalen auf den Markt zu bringen: Double Vision, Double Jammer, Twoface, Evil Twin Duality und Sugar & Spice lauten die Namen der sexy kleinen Biester. Schauen wir uns die doch mal an.

Harley Benton Double Pedal Series

Die Kombinationen sind vielfach und beinhalten Verzerrungsoptionen, Modulationen, Reverb und Delay – praktisch alles, was es da zu kombinieren gibt. Dabei können beide Effekte einzeln, zusammen und in unterschiedlicher Reihenfolge eingesetzt werden. Spart Platz und kann eine Menge Spaß machen.

Das Who is who der neuen Harley Benton Pedal Series:

Das macht schon neugierig. Vor allem der Double Jammer ist in dem Format gar nicht mal verkehrt und sollte viel öfter auf dem Markt in der Forme existieren. Aber der Reihe nach:

Evil Twin

Hier handelt es sich um ein duales Overdrive-Pedal. Eine Seite liefert Röhrensound, dynamisch und breitflächig, der andere liefert Mittenboost, orientiert an der japanischen OD-Schaltung. Stacking ist hier kein Problem.

Harley Benton Evil Twin Preis79,00 €

Double Vision

Double Vision ist das Modulationspedal in der Double Pedal Series: Ein analoger, saftiger Chorus trifft auf einen analogen Tremolo. Auch hier gilt: Reihenfolge ist beliebig, und das kann beim Modulationsthema eine Menge ausmachen.

Harley Benton Double Vision Preis79,00 €

Twoface

Beim Twoface gibt es die durchaus beliebte Kombi Overdrive + Tremolo. Hab irgendwie das Gefühl das der Kleine hier eine Überraschung sein und uns gut gefallen könnte.

Harley Benton Twoface Preis79,00 €

Duality

Im Duality hat man ein Delay und ein Reverb. Dabei gibt es drei Reverb-Modi (Studio, Church und Plate) und 3 Delay-Typen in einem Gehäuse: Analog (Analog-Delay), Real (Space-Delay) und Tape (Tape-Delay). Könnte durchaus was taugen, wobei ich zuletzt wirklich von den Low Budget Mooer Pedalen in dieser Sparte beeindruckt war.

Harley Benton Duality Preis99,00 €

Sugar & Spice

Das Sugar & Spice Pedal ist für Akustikgitarren und sorgt für ordentliche sphärische Atmosphäre für die Singer-Songwriter unter euch. Der Reverb kann sich durchaus sehen lassen, besitzt auch einen Filter-Modus, und auch der Delay/Chorus ist flexibel.

Harley Benton Sugar & Spice Preis99,00 €