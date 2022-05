Test: Harley Benton MiniStomp MicroCAB, Lautsprechersimulator für E-Gitarre

Günstiger Lautsprechersimulator

Kaum zu fassen, wie günstig die Mehrzahl der Produkte aus der Thomann Hausmarke Harley Benton zu erstehen sind. Bis auf gelegentliche Ausnahmen wird man damit gut bedient sein. Die MiniStomp-Serie umfasst eine Vielzahl von Pedalen, heute nehmen wir den MicroCAB unter die Lupe, der erwartungsgemäß die Aufgabe hat, verschiedenste Lautsprecher zu simulieren, um mit dem Ausgangssignal in ein Mischpult oder die DAW zu gehen. Ein solches Gerät im Gepäck zu haben, verschafft dem auftretenden Gitarristen ggf. auch ein Stück Sicherheit, denn wenn der Verstärker plötzlich einmal schlappmachen sollte (was mir persönlich bei einer Zahl von ca. 5.000 Auftritten nur zweimal widerfuhr), könnte man den Gig immer noch retten, indem man aus dem Pedalboard direkt in den Lautsprechersimulator geht und dann das Mischpult mit einem adäquaten Signal versorgte.

Auch gerade im Projektstudio kann man natürlich ohne eine Lautsprecherbox (und der damit verbundenen, meist heftigen Lautstärkeentwicklung) zu bemühen, sicherlich gute Resultate erzielen, gerade auch wenn das Ergebnis nicht unbedingt professionellem Standard entsprechen muss.

Wie groß sind also die Unterschiede zwischen dem heutigen Harley Benton-Testkandidaten und deutlich kostenintensiveren Platzhirschen wie beispielsweise Two Notes und Konsorten?

Harley Benton MiniStomp MicroCAB – Facts & Features

Das kleine (Maße: 92 x 38 x 32 mm) und leichte Pedal (133 g) simuliert bis zu 11 verschiedenen Boxentypen, die von einer kleinen 1x 10 Box bis zum großen 4x 12″ Cabinet eine gute Auswahl bieten und somit alle gängigen Modelle abdeckt. Das Gehäuse wirkt robust, die zwei kleinen Potis machen die Bedienung etwas fummelig, aber mehr Platz steht im Gehäuse schlicht nicht zur Verfügung. Die seitlich angebrachten 6,3 mm Klinkenbuchsen für Ein- und Ausgang befinden sich etwas „nördlich“ der Mitte des Pedals. Die Stromaufnahme ist mit 20 mA recht gering. Die Stromversorgung erfolgt ausschließlich über einen gewöhnlichen 9-V-Netzadapter (Minus innen) bzw. Multinetzteil, das aufgrund des sehr kleinen Preises des Pedals nicht mitgeliefert wird.

Bedienelemente

Das Pedal ist mit seinen zwei Potis und dem Boxen-Typ-Wahlschalter recht spartanisch ausgestattet und ermöglicht somit keine komplexe Editierung in den Untiefen diverser Untermenüs, da es auch kein Display besitzt. Somit ist die Bedienung absolut intuitiv und schnell über das Gehör vorzunehmen.

Das kleine Poti (VOL) links oben bestimmt die Ausgangslautstärke, das zweite kleine Poti mit der Bezeichnung COLOR ist ein schlichter Höhenregler. Beide Potis besitzen auf 12 h eine „Einrastposition“.

Der zentral angebrachte Drehregler mit dem weißen Knebelknopf besitzt 11 Stellungen, die auf ihrer jeweiligen Position „leicht einrasten“. Das Pedal besitzt True-Bypass, was dafür sorgt, dass bei ausgeschaltetem Effekt keine Klangverluste auftreten.

Eine weiße Status-LED-Anzeige signalisiert, wenn der Effekt aktiv ist. Streng genommen braucht ein Boxensimulator keinen Schalter, da man ein solches Gerät nur in die Signalkette integriert, wenn man auch vorhat, damit aufzunehmen oder in ein FOH-Pult zu gehen.

Selbstverständlich sollte dieser stets ganz am Ende der Signalkette positioniert werden, um alle weiteren Effekte des Pedalboards (soweit vorhanden) in vollem Umfang nutzen zu können.

Die rotbraune Beschriftung der Presets um den Drehschalter und die kleinen Potis sind nur schlecht abzulesen und dies selbst bei Tageslicht. Obwohl man sich im Endeffekt vermutlich auf ein bis zwei Lieblingslautsprechersimulationen beschränken dürfte und nicht ständig am Pedal „herumschraubt“, wäre es doch zumindest während einer gewissen Einarbeitungs- und „Durchhörphase“ wünschenswert, eine bessere optische Sichtbarkeit zu haben.

Eines sei hier aus Sicherheitsgründen noch erwähnt:

Selbstverständlich darf dieses Pedal ausschließlich mit Signalen mit Line- bzw. Instrumenten-Level versorgt werden und niemals als „Lautsprecherbox-Ersatz“ an den Lautsprecherausgang eines Verstärkers angeschlossen werden. Das könnte schnell mal die Endstufe eines Verstärkers ruinieren. In diesem Pedal wurden natürlich keine Hochlastwiderstände verbaut, welche die Ausgangsleistung eines Verstärkers in Wärme umsetzten.

Sound

Für die Klangbeispiele kommt eine Stratocaster (HSS) zum Einsatz. Auf dem Pedalboard befanden sich lediglich zwei Verzerrer (Analogman King of Tone und Friedman BO-OD, beides Klone). Der COLOR-Regler stand auf der 12 h Position, es wäre also noch Gelegenheit, das Ausgangssignal etwas „frischer“ zu gestalten.

Wir hören nun eine Auswahl einiger Boxenmodelle und beginnen mit einem 4x 12 Kabinett mit „V30 Lautsprechern“. Als Verzerrerpedal diente der King of Tone:

4 x 12″ V30, angezerrt



Das Ergebnis ist absolut brauchbar und könnte bei Bedarf anschließend natürlich noch im Mischpult mit einem EQ behandelt werden, um ein Feintuning vorzunehmen.

Wir erzeugen nun etwas mehr Verzerrung mithilfe eines Friedman BE-OD-Pedals. Das Boxenmodell ist 2x 12″ ac:

2 x 12″ ac



Natürlich ist es gleichfalls interessant zu erfahren, wie der Harley Benton MiniStomp MicroCAB mit einem klaren Sound umgeht bzw. klingt. In der Signalkette ist hier ausschließlich das Testobjekt, was gleichfalls zu guten Ergebnissen führt:

1 x 12 clean

Nun das Boxenmodell 4 x 12″ gb, wiederum mit einem angezerrten Sound des King of Tone:

4 x 12″ gb

Schließlich hören wir eine 1 x 12″- Box mit moderater „Zerre“:

Unser Testobjekt liefert sowohl im cleanen als auch im verzerrten Soundspektrum absolut brauchbare Ergebnisse, die ggf. mit ein wenig Nachbearbeitung (EQ) sicherlich vielseitig im Studio und auf der Bühne ihren Einsatz finden.

Die Klangbeispiele wurden mit folgendem Equipment aufgenommen:

Stratocaster (SSH) – Verzerrerpedale – Harley Benton MiniStomp MicroCAB – MOTU M4 – Mac mit Logic.