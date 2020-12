HEDD erneuert seine Studiomonitore-Serie und stellt Subwoofer vor

Überarbeitete Speaker und neue Subwoofer

Der Berliner Hersteller HEDD hat seine Studiomonitore überarbeitet und bringt diese in Form von MK2-Modellen ab Januar auf den Markt. Dazu gibt es erstmals auch Subwoofer von HEDD.

Grundsätzlich bleibt das Sortiment des Unternehmens bestehen, so dass es neben den Nahfeldmonitoren Type 05 und Type 07 weiterhin die größeren Speaker Type 20 und Type 30 gibt. Allerdings wurden alle überarbeitet und liegen nun in Form von MK2-Versionen vor. Zusätzlich bietet HEDD ab sofort auch passende Subwoofer an. Bass 8 und Bass 12 ergänzen die Studiomonitore und sollen für adäquates Bassfundament sorgen.

Wie der Name bereits vermuten lässt, bieten Bass 8 und Bass 12 jeweils 8- bzw. 12-Zoll-Woofer. Ausgestattet sind sie mit 300 bzw. 700 Watt und decken einen Frequenzgang von 24 bis 80 Hz (Bass 8) und 20 bis 80 Hz (Bass 12) ab. Interessant ist die zum Einsatz kommende CoP-Technologie, die die Basswiedergabe euren Vorlieben anpassen kann und sowohl bei den neuen Subwoofern als auch den Lautsprechern angewendet werden kann. Mit Hilfe von Stöpseln könnt ihr den Bassport entweder offen oder geschlossen lassen, was entweder zu einem akkurateren, überschaubarem oder einem mehr Punch bietenden Klangbild führen soll. In Kombination mit dem DSP-basierten FIR-Filtering vermutlich eine gute Sache.

Bei den MK2-Versionen der Studiomonitore bieten Type 05 und Type 07 nun identische Verstärkereinheiten, so dass für beide 2x 100 Watt vorgesehen sind. Ebenfalls neu ist das Lineariser-Tool, das HEDD bereits vor einiger Zeit vorgestellt hatte. Hiermit kann die Phase linearisiert werden, was zu einer impulstreueren Wiedergabe führen soll.

Als weitere Anpassungsmöglichkeiten bieten die HEDD MK2 Monitore High-, Low- und Desk-Filter, worüber ihr die Studiomonitore an eure räumlichen Gegebenheiten anpassen könnt. Neben analogen XLR-Anschlüssen bietet die komplett Serie auch digitale AES3-Eingänge.

Ab Januar sollen die Speaker der MK2-Serie (erhältlich in schwarzer und weißer Ausführung) ausgeliefert werden, die Subwoofer Bass 8 und Bass 12 (nur in Schwarz erhältlich) folgen kurze Zeit später. Die Preise werden wie folgt aussehen: