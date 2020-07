Vergleichstest: HEDD Type 20, Focal Trio6, Adam S3V, Studiomonitore

Losgelöst von all den genannten Unterschieden zwischen den HEDD Type 20, Focal Trio6 und Adam S3V, hat jeder der drei getesteten Midfield-Studiomonitore für sich betrachtet einen sehr guten Klang, mit dem professionell gearbeitet werden kann – das ist vor allem eine Frage der Hörgewohnheit und des Geschmacks.

Die HEDD Type 20 sind von den drei Probanden die günstigsten Modelle. Es ist beeindruckend, wie die noch junge Firma von Klaus Heinz es geschafft hat, einen leistungsstarken Breitbandlautsprecher in einem so kompakten Format zu bauen.

Die Type 20 lassen sich mit oder ohne hauseigene Software-Optimierung nutzen, wodurch sie zwei sehr unterschiedliche Klang-Facetten bieten.

In diesem Vergleich wurden sie mit dem Lineariser-Plugin getestet, das Ergebnis hat einen überaus vollmundigen Bass mit einem kräftigem Lowend und sehr zurückhaltenden unteren Mitten. Dagegen erzeugen sie eine recht kräftige Präsenz in den oberen Mitten, während die Höhen wiederum sehr behutsam und filigran erklingen.

Das Midrange wirkt nicht ganz so ausgewogen wie bei den anderen beiden Kandidaten, natürlich muss dabei auch der Preisunterschied von rund 400 bis 500 Euro berücksichtigt werden.

Durch die spezielle Lineariser-Software sind die Hedd Type 20 tendenziell prädestiniert für den Einsatz in der digitalen Postproduktion, sprich Mix- und Mastering „in the box“.

Überaus flexibel gestalten sich die Anwendungsmöglichkeiten der Focal Trio6. Neben der drehbaren Platte des Tweeters und Mitteltöners, die eine vertikale wie auch horizontale Aufstellung erlaubt, lässt sich der Subwoofer per Fußschalter deaktivieren. Dadurch werden eine 2- und 3-Wege Abhöre in einem Lautsprecher vereint, was den Kauf eines zweiten mittenfokussierten Lautsprecherpaares ersparen kann.

Grundsätzlich haben die Focal Trio6 ein relativ ausgewogenes Frequenzspektrum mit einem sehr muskulösen, analogen Ton, der ihnen einen eigenständigen Charakter verleiht. Auch die räumliche Darstellung ist deutlich kräftiger ausgeprägt als bei den anderen beiden Probanden. Das Gleiche gilt auch für den nicht gerade dezent gefärbten Ton, der aber sehr schön klingt. Im Low- und Highend hat Focal es ein bisschen zu gut gemeint, so dass während des Tests eine Absenkung mittels der eingebauten Filter in beiden Bereichen notwenig war.

Alles in allem haben die Trio 6 einen sehr satten, üppigen Ton, der das Hören von Musik zu einem großen Erlebnis macht.

Von den drei Studiomonitoren klingen die Adam S3V am neutralsten und ausgewogensten. Natürlich haben sie dank ihres DSP-Prozessors den anderen beiden Kandidaten gegenüber einige technische Vorteile, dafür muss allerdings auch eine A/D-Wandlung hinter dem analogen Eingang in Kauf genommen werden. Das ist sicherlich für manche Klangpuristen ein Ausschlusskriterium, tatsächlich fiel diese zusätzliche Konvertierung im Vergleich zu den Trio6 und Type 20 nicht negativ auf. Mit ihrem entspannten, unaufdringlichen Ton gaben die S3V Details stets fein auflösender als die zwei Konkurrenten wieder, ebenso kam zu keinem Zeitpunkt das Bedürfnis auf, den Klang mit dem internen Equalizer zu optimieren.

Die Adam S3V bieten eine beeindruckend nüchterne und hochanalytische Wiedergabe von Musik, die schonungslos einfach jede Unsauberkeit in einer Tonmischung aufdeckt.