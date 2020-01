Test: Adam S3H, Midfield-Studiomonitore

Adams Studioreferenzen

Die Adam S3H Studiomonitore gehören zu den Zugpferden des Berliner Boxenherstellers, der im vergangenen Jahr, trotz seiner turbulenten Vergangenheit mit mehrfachem Eigentümerwechsel, 20-jähriges Firmenjubiläum feiert.

Bei dieser technisch modernisierten dritten Neuauflage der erfolgreichen Modelle S3A und S3X-H, die sich seit Anfang der 2000er Jahr weltweit in Tonstudios etabliert haben, handelt es sich um eine für den Einsatz im Mittelfeld bestimmte aktive 3-Wege-Abhöre.

Entsprechend den Ausstattungsmerkmalen der kompletten S-Serie, haben die Adam S3H sowohl ein DSP-Board zur Klangoptimierung als auch digitale AES3-Anschlüsse. Wie sich an dem Namenszusatz „H“ unschwer erkennen lässt, sind die S3H für eine horizontale Aufstellung ausgerichtet, während das etwas kleinere Schwestermodell S3V für den vertikalen Einsatz gefertigt wird.

Adam S3H auf den ersten Blick

Die zwei Adam S3H Studiomonitore sind echte Schwergewichte, die jeweils 26,6 kg auf die Waage bringen. Auch ihr Format ist mit einer Breite von 58,5 cm, 28 cm Höhe und 38 cm Tiefe großzügig dimensioniert. Wie alle Modelle der S-Serie haben auch die S3H ein modern geformtes Gehäuse mit abgerundeten Kanten, das in Hinsicht auf Vibrationen und Schallreflexionen optimiert wurde.

Die Lautsprecherbestückung gestaltet sich wie folgt: Links und rechts außen sitzen zwei 7 Zoll Speaker für die tiefen Frequenzen, dazwischen ein 4 Zoll Mitteltöner über dem wiederum der für Adam typisch gelbe, 2 Zoll große Air-Motion-Transformer eingelassen ist.

Sämtliche Anschlüsse und Bedienelemente sind auf der Rückseite untergebracht, dazu zählen unter anderem die Audioeingänge. Wahlweise lassen sich die S3H per XLR mit einem analogen oder via AES3 mit einem digitalen Signal speisen. Bei einer digitalen Verwendung steht zusätzlich ein weiterer AES3-Ausgang für Mehrkanalanwendungen zur Verfügung.

Über das interne DSP-Board kann die Lautstärke geregelt und das Klangverhalten mittels eines Equalizers und Delays individuell an den Raum angepasst werden. Für diesen Zweck gibt es einen druckempfindlichen Encoder und ein kleines OLED-Display, das zur Menüverwaltung dient und die jeweils angewählten Parameter anzeigt.

Um Firmware-Updates für das DSP-Board zu installieren, sind die Adam S3H mit einem USB-Port ausgestattet. Auf der Homepage des Herstellers kann die dafür notwendige S-Control Remote-Software kostenlos heruntergeladen werden, sie läuft sowohl unter aktuellen OSX als auch Windows Versionen. Hiermit lassen sich zusätzlich alle Funktionen des DSP-Boards deutlich bequemer verwalten – dazu aber gleich mehr. Hinter einer Blindblende liegen zwei RJ-45 Anschlüsse, die laut Hersteller für „künftige, optionale Schnittstellen“ vorgesehen sind.

Zu guter Letzt gibt es noch einen Ein- und Ausschalter und eine Kaltgerätebuchse, um das interne Netzteil mit Strom zu versorgen. Zu dem überschaubaren Lieferumfang gehören ein Netzkabel und eine Bedienungsanleitung, die praktische Ratschläge zur Platzierung und Einstellung der Boxen bietet.

Die Lautsprecher und Verstärker der Adam S3H Studiomonitore

Bei dem Hochtöner der Adam S3H Studiomonitore handelt es sich um einen Air-Motion-Transformer, dessen charakteristisches Merkmal eine gefaltete, Ziehharmonika ähnliche Membran ist. Dieser wurde ursprünglich in den sechziger Jahren von Oskar Heil entworfen, Adams Firmengründer und ehemaliger Chefdesigner Klaus Heinz entwickelte und optimierte diesen ab den neunziger Jahren stetig weiter.

Die inzwischen dritte Generation des hauseigenen Air-Motion-Transformers heißt S-ART Hochtöner und wird in Berlin von Hand hergestellt. Im Gegensatz zu den Vorgängern ist der schallführende HPS-Waveguide aus einem massiven Aluminiumblock gefräst, wodurch die gefaltete Membran hohe Frequenzen detailreicher und dynamischer als zuvor darstellen soll. Angetrieben wird der Hochtöner mit einem 50 Watt starken Class-A/B-Amp.

Auch der vier Zoll große DCH-Mitteltöner, eine Mischung aus Konus- und Kalottentreiber, hat das Adam Team für die S-Serie neu entworfen. Er besteht aus einem speziell laminierten Kohlefaser-Verbundwerkstoff und wird aus einem Stück gefertigt. Seine steife und sehr stabile Beschaffenheit soll für eine besonders transparente, verzerrungsfreie Wiedergabe des Mittenbereiches sorgen.

Die Frequenzübergänge zum Hoch- und Tieftöner liegen bei 3 kHz und 250 Hz, ein 300 Watt Class-D-Amp übernimmt die Verstärkung.

Wie schon bei den Adam S2V, werden für die Wiedergabe der Bassfrequenzen zwei ELE Langhub-Tieftöner verwendet – eine Spezialanfertigung, die laut Hersteller aufwendig mit dem Gehäuse und Bassreflexsystem abgestimmt ist. Ihre leichte, aber doch sehr feste Membran aus Hexacone soll in Verbindung mit der eigens entwickelten SMA-Magnetbaugruppe (Symmetrical-Magnet-Assembly) nicht nur Resonanzen verhindern, sondern auch bei hoher Lautstärke eine lineare, unverfälschte Wiedergabe garantieren. Zwei separate 500 Watt Class-D-Verstärker bieten dafür hohe Leistungsreserven.

Das Frequenzspektrum der Adam S3H Studiomonitore reicht von 30 Hz bis 50 kHz und der Maximalpegel eines Boxenpaares liegt bei 126 dB (SPL). Im Fall von Überlastungen greift automatisch ein Limiter ein und verhindert so Schäden an der Technik.

Adam S3H Studiomonitore – S-Control Remote-Software

Wie bereits erwähnt, lassen sich mit der S-Control Remote-Software nicht nur Firmware-Updates installieren, sondern auch sämtliche Funktionen des DSP-Prozessors bequem verwalten:

Neben der Lautstärkeregelung gibt es zur Raumanpassung einen Equalizer mit sechs vollparametrischen Bändern und einem High- und Lowshelving-Filter sowie die Möglichkeit, das Signal der Boxen in 0,5 ms Schritten bis zu 5 ms zu verzögern.

Um Setups zu sichern, stehen zwei Speicherplätze zur Verfügung, drei weitere sind mit unveränderbaren Werkspresets, sogenannten Voicings, belegt.

Die Steuerung per S-Control gestaltet sich sehr komfortabel, gerade da unterschiedliche Einstellungen schnell verglichen werden können. Leider ist es mit der Software bei einem analogen Betrieb immer nur möglich, eine Box einzeln anzupassen. Daraufhin muss erst umgekabelt und das neue Setup auf die zweite Box übertragen werden, um schließlich das Ergebnis in Stereo zu hören.

Trotz alledem ist die Raumanpassung per S-Control im Vergleich zur manuellen Einstellung ein Segen, vor allem weil der Anwender sich während dessen vor und nicht hinter der Box aufhalten kann.

Die Adam S3H Studiomonitore in der Praxis

Um einen ersten Eindruck von den Adam S3H Studiomonitoren zu gewinnen, wurde mit dem Hören von Klassikern unterschiedlicher Musikgenres begonnen.

Dank ihrer enormen Neutralität werden die S3H allen Genres gerecht und decken schonungslos die großen Unterschiede der Produktionsarten auf.

Gemäß dem Ausgangsmaterial kommt ihr Potential zum Teil unterschiedlich stark zur Geltung, trotzdem beweisen sie ihre Qualitäten stets durch eine hochauflösende Wiedergabe, die ohne Ausnahme feine Nuancen differenziert darstellt:

Bereits bei Monoaufnahmen aus den fünfziger Jahren lassen sich mit den S3H beeindruckende Details in der Tiefenstaffelung finden. Das Gleiche gilt für „Wall of Sound“ Produktionen ab den sechziger Jahren, in denen manchmal sogar amüsante Fehler in den Dopplungen der Instrumente aufgedeckt werden.

Bei Rock- und Metal-Produktionen ist es vor allem das offene Stereobild, das Gitarrenwände plastisch hervortreten lässt.

Gerade in bassbetonten Genres wie Hiphop, Electro oder Techno kommt das kräftige und präzise Lowend der Adam S3H so richtig zur Geltung und macht einfach nur Spaß. Auch das Dauerfeuer an Transienten in modernen, digitalen Drum’n’Bass Produktionen meistern sie durch eine extrem schnelle, nüchterne Ansprache. Selbst bei einer im völligen Kontrast dazu stehenden Klassikaufnahme beeindrucken die Monitore mit einer ausgesprochenen Authentizität in der räumlichen Darstellung.

Bei diesem Hörtest kamen auch die drei verschiedenen „Voicings“ zum Einsatz, von denen sich schnell das erste Preset namens „Pure“ als Favorit herauskristallisierte. Während Setup 2 („Uniform Natural Response“) und 3 („Classic“, das den Frequenzgang der S3A simuliert) leichte Anhebungen im Bassbereich, den oberen Mitten und Höhen vornehmen, ist die „Pure“-Einstellung komplett linear und ohne jegliche Frequenzkorrektur.

Abhängig von der Qualität des Ausgangsmaterials können Preset 2 und 3 gut klingen, insbesondere wenn sie leichte Produktionsschwächen ausgleichen. Gerade bei ausgewogenen Mixes wirken sie dann aber doch ein bisschen künstlich und überzüchtet. Im Durchschnitt trumpft das „Pure-Voicing“ durch seine natürliche und ausgeglichene Wiedergabe, auch dann, wenn es um das Arbeiten mit den S3H geht:

Alle bisher genannten Eigenschaften verleihen einem beim Aufnehmen und Mischen viel Sicherheit, wodurch grundsätzliche Entscheidungen zur Gestaltung von Sounds leichter fallen.

Die bisher noch nicht erwähnten äußerst angenehmen Höhen der S-ART Air-Motion-Transformer klingen unglaublich offen und seidig. Sie haben einen luftigen, klaren Ton, der dennoch streng analytisch ist, ohne das Gehör nach mehreren Stunden Arbeit zu stressen oder zu ermüden.

Sehr beeindruckend sind auch die überaus genau definierten Mittenfrequenzen. Gerade die oberen Mitten sorgen durch ihren hellen Charakter für eine starke Präsenz und decken sofort zu harsche Betonungen auf. Ebenso werden matschige Klänge im unteren Mittenbereich strikt enttarnt. Durch diese schonungslose präzise Darstellung ist es ziemlich einfach, Korrekturen mit einem Equalizer vorzunehmen, auch Färbungen, Sättigungen und Kompression können sehr leicht beurteilt werden.

Grundsätzlich lassen sich Konturen exakt formen, wodurch ein Mix mehr Transparenz erlangt. Dank der hochauflösenden Panoramadarstellung gilt das Gleiche auch für die Tiefenstaffelung. Raum- und Hallfahnen werden bildhaft wiedergegeben, was ein dreidimensionales Arbeiten am Klang erlaubt.

Der vollmundige Bassbereich ist beachtlich klar artikuliert und hat eine straffe Textur, die abermals ein haargenaues Optimieren des Klanges ermöglicht. Der druckvolle, kräftige Bass bereitet wirklich viel Freude, ohne dabei Sorge haben zu müssen, dass er überproportional wiedergegeben wird.

Durch das ausgeprägte Lowend ist ein zusätzlicher Subwoofer nicht von Nöten.