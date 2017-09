Test: HEDD Type 07, Studiomonitore

HEDD Type 07 ist einer der drei analogen Studiomonitore aus dem „Series One“ Sortiment des Herstellers HEDD, der erst im letzten Jahr ins Leben gerufen wurde. Der Name HEDD steht für Heinz Electrodynamic Designs und verrät auch direkt, dass es sich bei dieser Firma keinesfalls um einen Neuling in der Branche handelt: Klaus Heinz gründete 1999 Adam Professional Audio und schaffte es mit seinen Bändchenhochtöner bestückten Boxen, in die internationale Referenzklasse für Studiomonitore aufzusteigen.

Nach dem Verkauf der Firma bietet er nun mit den neuen HEDD Lautsprechern nicht nur eine Weiterentwicklung der von Adam verwendeten Technologien an, sondern auch moderne Neuerungen, wie die digitalen Anschlussmöglichkeiten der HEDD Bridge.

Auf den ersten Blick

Bei der HEDD Type 07 Box handelt es sich um einen aktiven 2-Wege Nahfeldmonitor mit Bassreflexgehäuse. Die Maße betragen 37 Zentimeter in der Höhe, 22 Zentimeter in der Breite und 30 Zentimeter in der Tiefe, während das Gewicht rund 10 Kilogramm beträgt. Für die Beschichtung des Gehäuses wird eine Art dünne Gummierung verwendet, die abhängig vom Untergrund und dem Winkel der Aufstellposition für ein gutes Maß an Rutschsicherheit sorgt.

Auf der Vorderseite sind die Speaker in gewohnter Zweiwegeanordnung im Gehäuse untergebracht: An oberster Stelle befindet sich der Hochtöner und in mittiger Position der Tief- und Mitteltöner, während nahe der Unterkante die zwei Bassreflexkanäle eingelassen sind. Zwischen ihnen sitzen drei LEDs, die zum einen Auskunft über die Aktivität der Box geben und zum anderen Überlastung anzeigen, bei denen sich ein Limiter einschaltet, um Schäden an der Box zu verhindern. Die dritte LED bestätigt den Empfang eines digitalen Signals via HEDD Bridge.

Die Rückseite beherbergt neben dem Netzkabelanschluss und dem Ein- und Ausschalter sämtliche Anschluss- und Einstelloptionen. Dazu zählen ein symmetrischer XLR- und ein unsymmetrischer Cinch-Eingang sowie ein Steckplatz für die digitalen HEDD Bridge Optionen, auf die später im Text noch ausführlich eingegangen wird.

Ebenso befindet sich auf der Rückseite ein Poti zur Regelung der Lautstärke mit einer Spanne von -30 bis +6 dB. Dieses sollte nicht als Hauptlautstärkeregler betrachtet werden, sondern dient zur Anpassung an das verbundene Equipment wie einem Monitor-Controller, einem Audiointerface oder einem Mischpult.

Darüber ist ein High- und Low-Shelf-Equalizer angebracht, um die Monitore gegebenenfalls der Raumakustik anzupassen. Beide Filter können um +/-4 dB angehoben oder abgesenkt werden, wobei der High-Shelf- ab 2 kHz, der Low-Shelf-Equalizer ab 200 Hz greift. Wenn es sich zum Beispiel nicht vermeiden lässt, dass die Boxen sehr nah an einer Wand aufgestellt werden müssen, empfiehlt es sich, das Tiefband etwas abzusenken, um aufschwingende Bässe und dem damit verbundenen Dröhnen und Wummern entgegen zu wirken.

Gleiches gilt für das Hochband in gefliesten und stark reflektierenden Räumen. Umgekehrt kann in sehr gedämpften Räumen ein Anheben der Bänder gut tun. Grundsätzlich sollte in einem raumakustischen Idealfall aber von der Nutzung der Filter abgesehen werden.