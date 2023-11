Heritage Audio Grandchild 670, API500 Kompressor

Fairchild Sound fürs Rack

Heritage Audio kündigte den neuen GRANDCHILD 670 Stereo-Vari-MU-Kompressor als 2-Slot-Modul für die 500er Serie auf Basis des beliebten HERCHILD Model 670 an. Der Herchild 670 Kompressor des spanischen Pro-Audio-Herstellers wurde im vergangenen Jahr als sorgfältig konstruierte, moderne Alternative zu einem der meistverehrten Dynamikprozessoren aller Zeiten vorgestellt, der über Jahrzehnte eine wesentliche Rolle für den Sound von unzähligen Hits gespielt hat.

Heritage Audio Grandchild 670

Nachdem unzählige Musiker, Toningenieure und Produzenten in über sechs Jahrzehnten Musikproduktion mit dem Signature-Sound des Fairchild 670 gearbeitet haben, holt Heritage Audio diesen Klang nun in einem 13,3 kg schweren Gerät mit 6-HE-Gehäuse und einem edlen Retro-Look zurück.

Ausgestattet mit vier NOS 6BA6-Röhren und drei Custom-Übertragern, soll der GRANDCHILD 670 jedem Track Wärme und Punch verleihen – und das laut Hersteller praktisch ohne Rauschen oder Verzerrung. Über den TIME C.-Regler stehen fünf Attack- und Release-Zeiten zur Verfügung, was das Gerät in dieser Hinsicht flexibler macht als das Original. Gleichzeitig ermöglicht der progressive DC Threshold, eine Kombination aus Ratio- und Knee-Regelung, eine breite Auswahl an dynamischer Bearbeitung, von sehr weicher, transparenter Kompression bis zu hartem Limiting.

Der GRANDCHILD 670 benötigt in einem API500-Rack nur zwei Steckplätze und ist in einem schicken Retro-Look gehalten.

Die Erstauslieferung des GRANDCHILD 670 von Heritage Audio wird für Ende November erwartet. Die unverbindliche Preisempfehlung für das Gerät beträgt 1.999,00 € zuzüglich Mehrwertsteuer.