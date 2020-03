Hit’n’Mix Infinity 4.5 – Audio-Editor mit vielfältigen Features

Audio/MIDI anpassen, bearbeiten, verdrehen

Die Software-Schmiede Hit’n’Mix stellt Infinity 4.5 vor, einen Audio-Editor, mit dem sich auf einfache Art und Weise Audiomaterial bearbeiten lässt. Neben Restaurationsarbeiten, klassischem Editing für Lautstärke oder Tonhöhe lassen sich hiermit auch allerlei Effekt-Sounds erzeugen. Der standalone arbeitende Audio-Editor lässt sich auf Wunsch mit der eigenen DAW koppeln, so dass er entweder als externer Sample-Editor geladen oder aber, bisher nur in Pro Tools, zukünftig auch in Cubase/Nuendo, über ein Plugin eingebunden werden kann.

Lädt man sein Audiomaterial in Infinity 4.5, so wird dieses in Form von Balken, ähnlich wie man das von der DAW kennt, dargestellt. Natürlich lässt sich aber auch alles als Wellenform anzeigen. Insgesamt erinnert das alles an Melodyne und geht vermutlich in eine ähnliche Richtung.

Interessant ist die Möglichkeit, eigene Samples zu importieren und beispielsweise rhythmisch an bestehende Beats anzupassen, so wie im folgenden Video gezeigt:

In Version 4.5 sind neu hinzugekommen:

Rippen und Exportieren von Video-Dateien (macOS only), MIDI und anderen Dateiformaten

Importieren von eigenen Samples und Nutzung über die Instrumentenpalette

Störgeräusche lassen sich über den Note Editor entfernen

Neue Tools (Draw Instrument, Replace Instrument, Cutter und Join)

Erweiterte Editier-Funktionen (Selektion, Zoomen, Loop Marker etc.)

Setzen von Skalen/Tonarten

Verbesserte Tempoerkennung und Anpassung

Diverse RipScript Verbesserungen

Wie schnell man einen bestehende Beat anpassen kann, zeigt das folgende Video:

Auch eine Kombination aus Audio- und MIDI-Dateien ist möglich:

Die Software läuft unter Windows und macOS. Bis zum 31.03.2020 bietet der Hersteller eine Rabattaktion an, so dass die Software bis dahin 269,- Euro kostet. Danach steigt der Preis auf 339,- Euro. Eine kostenlose Demoversion ist auf der Website des Herstellers verfügbar.