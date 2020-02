Test: Sugar Bytes DrumComputer, Drum-Software

Drum-Software für passende Beats

Sugar Bytes aus Berlin präsentiert mit DrumComputer eine Neuinterpretation in Sachen Drum-Machines. Insgesamt 8 Sound-Engines ermöglichen klassische und moderne Syntheseformen, wobei man sogar auch eigene Samples für die Resynthese verwenden kann.

Schon die Feature-Liste macht neugierig:

8 Sound-Engines mit 3 Syntheseformen: Resonator, Wavetable (mit Wave-Import), Resynth (mit Wave-Import)

Filter, Kompressor, Overdrive und 2 verschiedene Send-Reverbs: Room und Hall

2x Env/LFO, plus Synth-Engine-Modulatoren, Sequencer-Modulatoren, ModMatrix

intelligente Zufallsgeneratoren für unendliche Variationen von Drumsounds

16-Step-Sequencer und Pattern-Generator, Probability, Rolls, +/- Step Delay, Swing, Humanize

Auto- und Manual-Remixing/Fills

einfaches Keyboard-Mapping für Patterns, Mutes und Engine-Triggers

Keyzones für Rolls, Pitch und Modulation

MIDI-File Drag & Drop

multiple Audio/MIDI Outputs

DrumComputer läuft ab Windows 7 und macOS 10.9 oder höher und steht als Standalone-Application oder VST2- und AAX-Plugin zur Verfügung.

User-Interface

Als erstes fällt die moderne und schön gestaltete Benutzeroberfläche auf. Hier haben die Sugar Bytes UX-Designer ganze Arbeit geleistet und man merkt, dass eine einfache und schnelle Bedienung das oberste Ziel bei der Gestaltung des Interfaces war. So sind alle wichtigen Parameter auf einen Blick ersichtlich und die farbige Kennzeichnung hilft dabei stets zu wissen, auf welche der 8 Sound-Engines man gerade Einfluss nimmt.

Im Hauptfenster leuchtet der Kanal der ausgewählten Sound-Engine auf und über Drehregler kann man die drei verschiedenen Syntheseformen Resonator, Wavetable und Resynth manipulieren. Die Parameter unterscheiden sich natürlich je nach Syntheseform, wobei alle drei über eine Pitch-Modulation und Decay verfügen. Es ist erstaunlich, wie schnell man durch ein paar Handgriffe aus einem perkussiven Klang eine Bassline formen kann und umgekehrt. Jede der acht Sound-Engines kann individuell bearbeitet werden. Über eine Mixer-Sektion kann man die Lautstärke der einzelnen Kanäle im Hauptfenster regeln, Room- und Hall-Effekte hinzuschalten und das Panorama justieren. Ein Preset-Browser gibt Zugriff auf die zwölf Kategorien:

Atmo Bass Chord Clap Cymbal FX Hihat Kick Percussion RimShot Snare Synth

Wer keine Lust hat, die acht Sound-Engines manuell zu bestücken, der kann über den Button „Make Kit“ einfach völlig zufallsgesteuert ein Kit zusammenstellen. In Verbindung mit den mitgelieferten Pattern-Presets ergeben sich somit jedes Mal neue perkussive Klangwelten.

Sequencer

Wie es sich für eine waschechte Drum-Machine gehört, darf natürlich auch keinesfalls der Sequencer fehlen. Erfreulich daher umso mehr, dass Sugar Bytes DrumComputer neben dem 16-Step- und 16-Pattern-Sequencer mit weiteren Funktionen ausgestattet hat. So lässt sich das Tempo variabel einstellen und auch die Abspielrichtung pro Track ändern. Über einen Randomizer lassen sich mit einem Mausklick immer wieder neue Patterns erwürfeln und über einen Remix-Slider zusätzlich zufallsgesteuert verändern. Ist man mit einer Sequenz zufrieden, lässt sich diese einfach per Drag & Drop auf eine MIDI-Spur in der DAW ziehen und dort weiter bearbeiten. Das gilt für alle Sequencer-Daten inklusive Auto-Fills und CCs.

Kit

Wen die ganzen Syntheseparameter überfordern, der kann in die KIT-Ansicht wechseln. Hier hat man ein abgespecktes Interface zur Verfügung, in dem man den einzelnen Sound Engines Sounds zuweisen kann und mit Pitch, Decay, Modify und einem entsprechendem Icon versehen kann, das es einfacher macht, im Sequencer die einzelnen Instrumentenarten zuzuweisen. Die KIT-Ansicht beinhaltet auch den Zugriff auf die Master-Effects-Sektion. Hier befindet sich ein Transient-Shaper, Compressor, Maximizer und Saturator, mit denen man Einfluss auf Attack und Release nehmen kann. Außerdem lassen sich bis zu zwei Mute-Groups definieren, mit denen man durch Trigger einer Engine die andere stummschalten kann.

Sound

DrumComputer klingt frisch, elektronisch, ja oftmals technoid. Egal ob Bassline oder Kickdrum, die Sounds setzen sich allesamt im Mix gehörig durch. Durch individuell einstellbare Mapping-Zonen kann man jeden Sound auch tonal spielen, was wiederum für Klangtüftler sehr interessant ist, da DrumComputer damit nicht nur als Drum-Machine eingesetzt werden kann.

Wavetable & Resynth Import

Dank Wavetable- & Resynth-Import sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Im Wavetable-Import werden geladene WAV-Files in 16 Positionen unterteilt, die die Engine in Wavetables umwandelt und die man per großem Drehknopf anwählen kann. Resynth loopt eine Sekunde des geladenen Materials und lässt dieses mittels Resynth-Engine komplett verfremden. In Kombination mit der Resonator-Engine kann man damit Sounds erstellen, die aus drei verschiedenen Synthesequellen entstehen, was DrumComputer wiederum ziemlich einzigartig und interessant macht.