iZotope Neutron 4, Mixing Software

(Fast) Automatisches Mixing für die DAW

Die automatische Mixing-Software Neutron von iZotope geht in die vierte Runde und bietet in der neuen Version wieder ein paar neue Features. Wer Hilfe beim mixen benötigt oder einfach nur Zeit sparen möchte, kommt hiermit sicherlich schnell ans Ziel.

iZotope Neutron 4

In Version 3 hat Neutron den Mixing-Assistenten spendiert bekommen. In der aktuellen Version wurde dieser nun ausgebaut und mit neuen Features versehen. Neu ist der Assistant-View über den Einstellungen vorgenommen werden können ohne genau ins Detail zu gehen. Außerdem bietet der Assistent etliche Presets sowie die Tone-Match-Funktion die wir bereits aus der Mastering Software Ozone 9 kennen.

Auf Wunsch könnt ihr hier also mit einem Preset für Vocals, Keyboards, Guitar, Bass etc. starten oder ein anderes Signal (ein bestimmter Track, eine Instrumentalspur usw.) von Neutron analysieren lassen und den daraus bestimmten Klangcharakter auf euer Signal anwenden lassen.

Von iZotope bereits bekannt ist die Unmask-Funktion, diese hat nun auch EInzug in Neutron gefunden. Habt ihr im Arrangement zwei Spuren die frequenztechnisch ähnlich aufgestellt sind, so könnt ihr auf beiden Kanälen Neutron samt Unmask-Funktion laden. Die Software „hört“ dann beiden Spuren zu und gibt Vorschläge wie sie zu bearbeiten sind, damit beispielsweise Kick und Bassdrum sich nicht überdecken. Tolle Funktion, die in der Praxis unkompliziert Platz schafft für ähnliche Mix-Bestandteile.

Weitere Verbesserungen bzw. Erweiterungen betreffen die einzelnen Neutron Module. So lässt sich im Exciter-Modul nun der Trash Mode aktivieren. Damit könnt ihr von leicht angezerrt bis überdreht klanglich einiges rausholen.

Und dem Kompressor-Modul steht nun der Punch Mode zur Verfügung. Damit erreicht ihr für Vocals oder Instrumente insgesamt mehr Druck.

Auf folgender Seite (bis nach unten durchscrollen) hat iZotope alle Unterschiede zu Neutron 3 aufgelistet. Weitere Informationen gibt es im folgenden Video.

Als Systemvoraussetzungen für Neutron 4 gibt iZotope macOS Catalina (10.15.7) bis macOS Monterey (12.3.x) sowie Windows 1o/11 an. Beim Mac sowohl Intel Macs als auch nativ auf M1-Rechner. An Plug-in-Formaten wird AU, AAX und VST3 unterstützt.

Ab sofort ist Neutron 4 zum Preis von 299,- Euro erhältlich. Upgrades von früheren Versionen gibt es ebenfalls, hier liegt der Preis bei 149,- Euro. Die Aufteilung in Standard- und Advanced-Version scheint es ab sofort nicht mehr zu geben.