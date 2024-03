JBL Pro Connect V2 Remote App für JBL Lautsprecher

Noch mehr Kontrolle über ausgewählte JBL-Lautsprecher

Harman Professional Solutions gibt die Veröffentlichung der JBL Pro Connect V2 Remote App für die vereinfachte Verwaltung und Steuerung ausgewählter PA-Lautsprecher von JBL bekannt. Die Version 2 der App umfasst viele neue Die neue Funktionen und Verbesserungen und ermöglicht die Steuerung von Mischpult-, DSP- und Bluetooth-Funktionen. Verfügbar ist die JBL Pro Connect V2 Remote App für Android- und iOS-Geräte.

Neue Features in JBL Pro Connect V2

Die neuen Features von JBL Pro Connect V2 umfassen einen neuen Demo-Modus für die Erkundung der App-Funktionen sowie die Möglichkeit, Systemeinstellungen und Voreinstellungen zu konfigurieren, ohne dass die App mit einem Pro Connect-fähigen Lautsprecher verbunden sein muss. Der Vollbildmodus verbessert die Auflösung für die Bearbeitungen und Anpassungen und die Unterstützung mehrsprachiger Snapshots ermöglicht das Speichern von Schnappschüssen in ausgewählten lokalen Sprachen. Eine Reihe weiterer Verbesserungen sind ebenfalls enthalten wie eine Steigerung der allgemeinen Performance.

ANZEIGE

Volle Kontrolle

Funktionen wie das Regeln der Lautstärke, Anpassung des EQs, Aktivierung von Lexicon Effekten, dbx Digital DriveRack-Signalverarbeitung, individuelle Ducking-Einstellungen, Speichern und Abrufen von Voreinstellungen und mehr sind enthalten.

Die App bietet auch eine Auswahl vorinstallierter Presets für den Zugriff auf häufig genutzte Steuerfunktionen wie Eingangs-EQ, Kompressor, Gate, Limiter, Delay und mehr. Einige Features sind exklusiv in der App enthalten wie Snapshots, Gruppierung mehrerer Lautsprecher, Tap Tempo und mehr.

Affiliate Links JBL PRX One Kundenbewertung: (17) 1.699,00€ bei

„Diese App wurde als sich ständig weiterentwickelnde Plattform konzipiert, die mit den sich ändernden Bedürfnissen mobiler Fachleute wachsen kann“, sagte Brandon Knudsen, Senior Product Manager für den Bereich Portable PA-Speakers. „Wir evaluieren kontinuierlich neue Funktionen, die unseren Benutzern am meisten nutzen, und arbeiten dann daran, diese Verbesserungen in die App zu integrieren. Ich ermutige alle, Pro Connect V2 herunterzuladen und alle neuen Verbesserungen zu erkunden.“

ANZEIGE

Kostenlos verfügbar

JBL Pro Connect ist kostenlos, und es werden kontinuierlich weitere Lautsprecher und Systeme in das Pro Connect-Ökosystem aufgenommen. Professionellen Musikern, DJs, Präsentatoren, Dozenten und Anfängern erleichtert die JBL Pro Connect V2 App die Einrichtung und das Verwalten von Lautsprechern und ermöglicht es den Benutzern, die volle Kontrolle über ihre tragbares PA zu haben.

JBL Pro Connect ist derzeit für folgende Lautsprecher und Systeme verfügbar: JBL PRX ONE, EON ONE MK2, EON700, PRX900 und EON ONE Compact, wobei kontinuierlich weitere Modelle hinzugefügt werden.

Weitere Details und Herunterladen der App: https://jblpro.com/products/jbl-pro-connect-app-v2