Kemper vs. Amplitube – Digitale Gitarrensounds im Vergleich

Teuer vs. günstig - Klingt Kemper wirklich besser als Amplitube?

Die Vorbehalte gegen digitale Gitarrensounds sind groß. Teilweise natürlich auch berechtigt, wie Kollege Dimitrios Kasprzyk unlängst im Test des Headrush MX5 belegen konnte. Obwohl das Gerät im Test im Zusammenspiel mit dem Röhrenamp Pluspunkte gesammelt hat, ist das Verhalten im Standalone-Betrieb doch recht gewöhnungsbedürftig. Meine Aufgabe besteht nun darin, im Vergleich zweier anderer Systeme mal zu schauen, wo die Stärken und Schwächen liegen und ob man mit digitalen Sounds trotzdem ansprechende Ergebnisse erzielen kann. Nicht zuletzt werde ich natürlich auch auf die – höchst subjektive – Frage des Spielgefühls eingehen.

Digitale Gitarrensounds: Plug-in vs. Kemper Profiler

Zunächst schauen wir uns die beiden Möglichkeiten, digitale Gitarrensounds aufzunehmen, mal im Vergleich an. Kandidat Nr. 1 ist eine Plug-in-Lösung. Amplitube 5 von IK Multimedia war bei uns schon im Test und hatte, bezüglich Soundauswahl und Spielgefühl, ein sehr positives Gefühl hinterlassen. Kandidat Nr. 2 ist der Kemper. Es gibt wohl nichts, was über das Flaggschiff der Amp-Ersatzmaschinen nicht schon irgendwo publik gemacht worden wäre. Wird also ein spannendes Duell. Doch bevor ich in den direkten Vergleich einsteige, ein paar kurze Worte über die Grundlagen und Unterschiede der beiden Möglichkeiten.

Das Plug-in: Die schnelle, flexible Möglichkeit

Ein Plug-in ist eine digitale Komponente, die eine andere Software um gewisse Möglichkeiten erweitert. In unserem Fall hier benötigen wir also zusätzlich zu Amplitube 5 noch eine sogenannte DAW, also ein Aufnahmeprogramm auf dem Computer, sowie die Möglichkeit, die Gitarre an den Rechner anzuschließen. Eine Abhörmöglichkeit ist natürlich auch immer schön, es sei denn, man spielt zum Schutz der Nachbarn ausschließlich über Kopfhörer. Amplitube 5 läuft übrigens auch als sogenannte „Standalone-Software“, benötigt also nicht zwingend eine DAW. Aufnehmen kann man tatsächlich auch in der Standalone-Version. Diese Möglichkeit ist natürlich dafür prädestiniert, Demos oder Songideen aufzunehmen, für eine komplette Songproduktion allerdings reichen die 8 Spuren und fehlenden Möglichkeiten aber nicht. Das nun zum Vergleich antretende Plug-in wird also innerhalb der DAW aufgerufen und die Gitarre an ein externes Audiointerface (Native Instruments Komplete Audio 6) gestöpselt. Zum Abhören kommen zwei aktive JBL 3 MK II Monitore zum Einsatz. Amplitube 5 werkelt also während des Vergleichs im Insert-Weg von Cubase 11. Das Plug-in arbeitet nach dem Prinzip des „Modelings“, es werden also Verstärker digital nachgebildet.

Der Kemper Profiling Amplifier: All in one für Stage & Studio

Der Kemper Profiler arbeitet nach einem etwas anderen Prinzip. Mittels eigens entwickelter Analysefunktion kann der Kemper an ihn angeschlossene Verstärker analysieren und deren Klangverhalten digital reproduzieren. Es wird also quasi ein digitaler Klon des zu analysierenden Amps erzeugt. Hierzu müsste man natürlich grundsätzlich über einen eigenen Verstärker verfügen, der Kemper bringt aber natürlich eine breite Palette bereits analysierter Amps mit und man kann mittlerweile so ziemlich jeden Amp, der jemals gebaut wurde, als Profile im Internet kaufen und in den Kemper laden. Um mit dem Kemper aufzunehmen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann man natürlich den Kemper direkt mittels seiner Ausgänge an die Soundkarte anschließen, zum anderen gibt es die Möglichkeit, den Kemper mittels digitaler Schnittstelle (S/PDIF) an den Rechner anzuschließen. Was das bedeutet, erkläre ich gleich noch kurz.

Digitale Gitarrensounds: Die Vor- und Nachteile

Die Möglichkeit, digitale Gitarrensounds aufzunehmen, hat gegenüber dem herkömmlichen Weg über Verstärker und Mikrofon ein paar nicht zu unterschätzende Vorteile. Der wohl größte ist, dass die Aufnahme beim digitalen Weg „nicht destruktiv“ vonstatten geht. Das bedeutet, dass bei Aufnahme mittels Plug-in die Gitarre unabhängig vom gewählten Gitarrensound aufgenommen wird und jederzeit die Möglichkeit besteht, den Sound auch nach der Aufnahme maximal zu verändern. So kann zum Beispiel ein Sound über die Emulation eines Marshall Amps eingespielt, hinterher im Mix aber, wenn es dem Gesamtsound zuträglich ist, durch z. B. einen simulierten Engl ersetzt werden. Die Möglichkeit, bereits vorgefertigte Gitarrensounds, die mittels Mikrofon der Aufnahme zugefügt wurden, sind zwar in Nuancen veränderbar, aber der Grundcharakter steht. Hier kommt nun eine Technik ins Spiel, die auch aus der Zeit der herkömmlichen Mikrofonaufnahmen stammt, aber durch den Kemper eine Art Renaissance erlebt hat. Das sogenannte „Reamping“. Hierbei wird das aufgenommene Gitarrensignal aus der Aufnahme abgegriffen und erneut über einen Verstärker geschickt. Diese Technik wird mittels des Kempers und seiner digitalen Schnittstelle vereinfacht, da auch hier, so wie beim Plug-in, nicht-destruktiv aufgenommen werden kann und der Sound jederzeit später geändert werden kann. Wenn ich also die Vorteile der digitalen Gitarrenaufnahme zusammenfassen sollte, käme ich auf folgende Vorteile:

einfache Handhabung

schnelle Ergebnisse

Sound jederzeit massiv veränderbar

Flexibilität

Wer aber natürlich auf das Gefühl angewiesen ist, das entsteht, wenn die Gitarre mit dem aufgerissen Verstärker interagiert, kann natürlich schon schnell ob des anderen Spielgefühls aus der Wohlfühlzone gedrängt werden. Natürlich gibt es die Möglichkeit, vor allem beim Kemper, sich selbst und die eigene Gitarre trotzdem mit Lautstärke aus den Boxen zu beglücken, aber hier befinden wir uns schnell in einem Spannungsfeld aus Glaube, Gefühl und physikalischen Gesetzen. Die Nachteile der Aufnahmemöglichkeiten für digitale Gitarrensounds aufzuzählen, fällt daher auch ein bisschen in den Bereich der subjektiven Wahrnehmung:

„unauthentisches“ Spielgefühl, dadurch:

Veränderung im persönlichen Spiel möglich

subjektives Soundempfinden

Live schwer umsetzbar

Jeder von uns kennt das Gefühl, wenn man im heimischen Wohnzimmer oder im Übungsraum mit seinem Equipment den eigenen Wohlfühlsound geschaffen hat, dann aber im Studio auf einmal, mit Kopfhörern bewaffnet, den Sound auf die Ohren geblasen bekommt, den das Mikrofon aufzunehmen imstande ist. In der Regel ist das weit entfernt von dem, was wir direkt vor der Box wahrnehmen. Trotzdem gibt es einen gravierenden Vorteil, den keine digitale Lösung aufwiegen kann:

Authentischer Ampsound

An dieser Stelle wäre ein Ausflug in die Philosophie des Gitarrensounds nötig. Denn wir alle hängen Idealen nach, die wir selbst erreichen wollen. Und für manch einen Gitarristen ist es eben das Gefühl, das erzeugt wird, wenn die eigene Gitarre über den eigenen Verstärker so puristisch wie möglich an die Ohren dringt. Die Frage, die wir uns jetzt aber stellen sollten, muss sich mit dem Thema beschäftigen:

Digitale Gitarrensounds: Was hört der „Kunde“?

Stehe ich im Festzelt auf der Bühne und hinter mir werkelt mein Marshall Head und vor mir steht ein buntes Sammelsurium lustiger Effektpedale, hat einer im Zelt den meisten Spaß: Ich! Allen anderen ist es völlig egal, wie der Gitarrensound erzeugt wird. Ich weiß, dass spätestens an dieser Stelle die Puristen unter euch auf die Barrikaden gehen. Aber mit dem Gitarrensound ist es wie mit dem Wein, es gibt für Laien zwei Geschmacksrichtungen: „schmeckt“ und „schmeckt nicht“. Alles dazwischen, also die Nuancen, die uns als Gitarristen interessant machen, sind in der Regel vom Publikum nicht wahrnehmbar. Hier kommt lediglich das ins Spiel, was ich gerne als „sekundären Sound“ bezeichne. Nur, wenn ich mich mit meinem Sound wohlfühle, kann ich auch so spielen, wie ich möchte.

Sind wir mal ehrlich: Für wie viele ist der legendäre Dumble-Amp der heilige Gral der Gitarrenamps? Und wie viele von uns haben schon mal einen gespielt? Und wer kann sagen, dass die sich „Dumble“ nennende Simulation auch klingt wie ein Dumble? Geradezu ketzerische Fragen, oder? Ganz egal, wie wir unseren Sound erzeugen: Er muss sich gut anfühlen. Und der Tontechniker, der das letzte Wort hat, muss unseren Anspruch verstehen können. Fakt ist, dass wir ohne diesen ominösen „Wohlfühlfaktor“ nicht so spielen, wie wir es von uns selbst erwarten. Und genau hier setzt jetzt dieser Artikel an. Ist es möglich, diesen Wohlfühlsound mit Hilfe digitaler Klangerzeugung zu schaffen? Kann ich im Studio, also dort wo es drauf ankommt, mit Hilfe digitaler Klangerzeugung einen Sound erzeugen, der sich für mich authentisch anfühlt? Einen Sound, der sich so anfühlt, dass ich mich selbst in mein Spiel fallenlassen kann?

Digitale Gitarrensounds in der Praxis

Willkommen in meinem Labor. Um euch die Philosophie meines Tons nahezubringen, möchte ich zunächst etwas über mich erzählen. Ich bin ein Kind der 80er. In dieser Zeit gab es Gitarrensounds, die damals Revolutionär waren, von denen wir aber heute denken: „What the fuck???“ Völlig egal, welche Gitarre man in das Bradshaw-Rack stöpselte, alles klang gleich. Und trotzdem waren einige Gitarristen aus dem Brei der Hallfahne herauszuhören. Was ich damit sagen will: Egal, was du einem Gitarristen in die Hand drückst, er wird immer klingen, wie er selbst. Meiner Meinung nach kann man mit jedem zur Verfügung stehenden Equipment einen irgendwie brauchbaren Sound erzeugen. Zu Beginn meiner Karriere stand ich in einem Studio, geleitet von einem dieser Schwätzer, die gerne darüber reden, mit wem sie gearbeitet haben, aber nie, warum die Zusammenarbeit aufgehört hat. Ich hatte mein Rack dabei, bestehend aus Soldano Preamp, Rocktron Intellifex, zwei 2×12″ Thiele Boxen von Mesa/Boogie und allem, was dem Zeitgeist damals entsprach. Equipment, mit dem ich jederzeit und überall meinen Sound erzeugen konnte. Aber der Typ war anderer Meinung: „Meine Gitarristen spielen immer über den Hughes und Kettner Tubeman“. Das Ergebnis war grausam und entsprach nicht im Geringsten meiner Vorstellung. Was war passiert? Ich wurde gezwungen über Equipment, das nicht meins war, einen Song einzuspielen, der nicht meiner war. Aber genau das entspricht in etwa der Realität. Auch heute noch. Heute allerdings wird oft auf digitale Sounderzeugung gesetzt. Also freunden wir uns damit an. Sowohl Kemper als auch Amplitude 5 werden in so ziemlich jedem Studio zur Verfügung stehen. Hören wir uns an, was wir damit aufs virtuelle Band bekommen.

Digitale Gitarrensounds: Amplitube 5 Klangbeispiele

Ich lade im Amplitube 5 Plug-in das Preset eines Marshall Slash Signature Amps (Marshall AFD 100) und schalte alle Effekte aus, bis auf den Hall, um ein bisschen Räumlichkeit zu bekommen. Im zweiten Beispiel hört ihr einen Orange Rockerverb 50 Mk II und als Vertreter des cleanen Sounds kommt ein Fender ’53 Bassman zum Einsatz.

„Ja, aber Clean und Highgain können sie alle“ höre ich euch sagen. Und ja, da ist was dran. Aber wie verhält sich das Amplitube 5 Plug-in im so interessanten dynamischen Feld der angezerrten Sounds? Gerade der Bereich, im dem es doch so sehr auf die Interaktion zwischen Gitarre und Amp ankommt, auf das Feedback zwischen Ton und Tonerzeuger? Hören wir mal rein. Das eben schon gehörte Preset mit dem Bassman kommt noch mal zum Einsatz, diesmal aber in „Cranked up“-Stellung der Regler. Dazu mischt sich ein Vertreter der Vox Amps mit Namen „British Blue Tube“.

Und hier mischen sich erste Zweifel ins Gefühl. Die angezerrten Sounds klingen, vor allem über Kopfhörer, gerade im Bereich der normalerweise sehr harmonischen Obertöne, harsch und kalt. Über die Studiomonitore klingt das alles noch sehr organisch und drückend, auf dem Kopfhörer wird der Sound unnatürlich. Ob und wie sich das im Bandkontext bemerkbar macht, ist noch mal eine andere Diskussion. Was den oben beschriebenen „Wohlfühlfaktor“ betrifft, bin ich in allen Sounds innerhalb kürzester Zeit zuhause und das Klirren in den Obertönen ist mit wenigen Handgriffen und einem EQ schnell beseitigt. An dieser Stelle sei allerdings noch mal gesagt, dass Sounds, die im Bandkontext Sinn ergeben, nicht immer unbedingt schön sind, wenn man sie allein hört. Doch jetzt hören wir mal, was der Kemper so leistet.

Digitale Gitarrensounds: Kemper Klangbeispiele

Da ich die Sounds des Amplitude 5 Plug-ins unbearbeitet, also out-of-the-box aufgenommen habe, muss der Kemper natürlich in gleicher Weise behandelt werden. Suche ich mir hier allerdings den entsprechenden Amp aus der Vielzahl der angebotenen Profiles, werden zwei Dinge schnell klar:

Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das Qualitätsspektrum reicht vom Kofferradio bis Highclass-Boutiquesound.

Wir erinnern uns: Bei den Profiles für den Kemper werden existierende Ampsounds geklont, meist mit entsprechender Box und natürlich dem Mikrofon oder der Loadbox. Hierbei spielen natürlich die persönlichen Vorlieben des Autors des Profiles eine genauso entscheidende Rolle, wie das verwendete Equipment. Während bei Amplitube der Slash Signature Marshall einmal vorhanden ist, finde ich in der Kemper Rig Exchange, also der Tauschbörse für kostenlose Profiles, direkt 14 verschiedene Profiles. Für den Vergleich entscheide ich mich natürlich automatisch für den für mich subjektiv besten Sound, ich achte allerdings darauf, dass der Sound mit einem ähnlichen Gainsetting „geprofiled“ wurde, wie ich es in Amplitube 5 genutzt habe. Here we go …

Zunächst hört ihr wieder die etwas höher verzerrten Sounds und ein Profile eines clean eingestellten Bassman. Was mir sofort auffällt ist etwas, was man nicht sofort hört. Man spürt es. Das Spielgefühl beim Kemper ist wesentlich (und hier bitte drei Ausrufezeichen einfügen!) natürlicher, organischer und damit subjektiv besser. Die Sounds klingen druckvoller. Ob näher am Original oder weit davon entfernt, ist erstmal total zweitrangig. Im Endeffekt möchte ich meinen Aufnahmen einen guten, zum Song passenden Sound zufügen. Ob der jetzt wirklich nach Rockerverb klingt ist eigentlich egal, wenn er passt.

Aber jetzt wird’s spannend, denn die angezerrten Sounds haben mich bei Amplitube zwar angesprochen, aber nicht vollends überzeugt. Auch wenn da schon Quantensprünge zwischen den frühen Amplitude-Versionen und der aktuellen Ausgabe vollzogen wurden. Hier spielt der Kemper seine Stärke aus. Und zwar vor allem im Spielgefühl. Die Interaktion zwischen mir, der Gitarre und dem, was die Studiomonitore verlässt, ist tatsächlich für mein Gefühl deutlich näher an dem, was ich „Wohlfühlsound“ nenne.