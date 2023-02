Kiviak Instruments WOFI, Sampler mit Granular- & Vintage-Modus

Sampler in der Entwicklung

Mit Kiviak Instruments WOFI wird derzeit ein neuer Sampler entwickelt, der voraussichtlich im Herbst dieses Jahres erhältlich sein wird. Kiviak Instruments ist ein im April 2022 neu gegründete Sektion von Kiviak Technologiues. Man wird auf der Superbooth 23 vertreten sein, so dass wir erwarten dürfen, das dort zumindest der Prototyp gezeigt wird, an dem man zur Zeit arbeitet.

Kiviak ist eigentlich in Paris ansässig, doch Anfang dieses Jahres hat man sich auch ein Büro in Berlin eingerichtet.

ANZEIGE

Der Sampler WOFI ist das erste Instrument, das der Entwickler präsentiert. Auf der Webseite der Firma ist es noch nicht erwähnt, so dass man aus den bislang veröffentlichten Bilder und Informationen auf der Social Media-Kanälen die Fakten zusammensammeln muss.

WOFI kann über den Line-Eingang oder einem (integrierten?) Mikrofon Samples aufnehmen. Zum Abspielen stehen offenbar mehrere Modi bereit, die den Klang klassischer Sampler emulieren. Vermutlich dürften Vintage-Geräte aus der 12-Bit-Ära als Vorbild gedient haben. Diese werden mit einem Regler für „Machines“ ausgewählt. Bleibt abzuwarten, wie groß die Auswahl sein wird.

Es gibt dazu noch Regler, die mit „Stretch“ und „Glitch“ betitelt sind, außerdem lässt sich „Loop“ an- und abschalten.

Interessant sieht die Sektion „Texturer“ aus, wo Parameter wie „Size“, Density“ und „Chaos“ auf Möglichkeiten zur granularen Bearbeitung schließen lassen.

Zu Klangbearbeitung gibt es ein resonanzfähiges Filter, das sich zwischen 12 und 24 dB umschalten lässt. Ob es auch einen Multimode gibt, ist nicht zu erkennen.

Für die Modulation sind offenbar zwei Hüllkurven für Filter und Amp sowie ein synchronisierbarer LFO vorhanden.

ANZEIGE

Über dem Keyboard mit 25 Minitasten befinden sich 16 Taster für einen Step Sequencer, der Noten und/oder Parameter ansteuern kann. Ein Clock-Teiler lässt sich einstellen und das Tempo wird per Regler oder Tap-Taste eingegeben.

WOFI verfügt über einen Stereoausgang, MIDI, USB, WiFi sowie Anschlüsse für CV, Gate und Clock.

Das Keyboard scheint für fast alle Funktionen eigene Regler, Fader und Taster zu besitzen. Inwieweit die Funktionalität darüber hinaus, ist noch nicht bekannt. Trotz des vergleichsweise großen Displays, scheint die Bedienung nicht sehr Menü-lastig zu sein. Es fehlen auch noch Angaben zu Sample-Kapazität und interne Speichermöglichkeiten, von der Preisregion gar nicht zu reden.

Der Prototyp des Kiviak Instruments WOFI macht zumindest neugierig. Spätestens auf der Superbooth erfahren wir dann mehr.