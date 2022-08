Kramer Striker Collection

Die 80er Jahre hatten nun mal eine ganz eigene Ästhetik: Von Glam Rock bis Thrash Metal: Die Gesten waren martialischer, die Riffs ungestümer, und die Geschmäcker…nun ja, anders. Manche Marken schaffen es, mit Charme und ohne störende Selbstironie diese 80er-Ästhetik einzufangen und für 2022 attraktiv zu machen. Dazu gehört definitiv Kramer. Kramer ist besonders – sie haben den Dreh raus, wenn es darum geht, diese Nostalgie zu bedienen, und sind dazu eben auch noch schön preiswert. Das gleiche gilt für die Striker Serie, die jetzt rauskommt – komplett neu erfunden haben sie das Rad damit nicht, aber das erwartet auch niemand. Viel mehr geht’s hier um Shredding und Gitarrenposen.

Kramer Striker

Aber Junge, Junge – hier nehmen Kramer definitiv keine Gefangenen. Charakteristisch, bissig, aber vielleicht fast schon ein bisschen…too much? Naja entscheidet selbst. Fakt ist – die Lackierungen passen: Ebony, Majestic Purple, Jumper Red – sieht alles geil aus. Die Ausführungen kommen mit Stoptail, ohne Decke oder mit Floyd Rose Vibrato.

Wie bei vielen anderen Kramers ist auch diese mit HSS Tonabnehmer-Konstellationen verbaut. Taugt schon sehr fein, vor allem, wenn man mit dem Hals Pickup in Clean spielt und den schönen glockigen Single-Coil Sound haben will. Der Humbucker ist wie gewohnt in der Bridge-Position. Alle sind mit Alnico-5-Magneten ausgestattet und besitzen einen Ahornhals in feinstem SlimTaper C-Profil. Wie gemacht fürs Shredding also – über 24 Bünde hinweg. Das Griffbrett übrigens besteht aus Lorbeer-Holz – fühlt sich ungefähr so an wie Palisander, wie ich finde, aber ein bisschen rauer.

Und was kostet der Spaß? Hier wird’s spannend und erfreulich – die Kramer Gitarren sind durch die Bank im Low Budget Rahmen anzusiedeln – und klingen dafür famos. Hier geht’s mit 349,- Euro los – in der kleinsten Ausführung quasi, garniert mit dem Floyd Rose. Wer Stop Tail und eine schicke Ahorndecke will, zahlt 379 Euro, und beides kombiniert zusammen kostet 399 Euro. Alles im Großen und Ganzen ziemlicher Preishammer, wie ich finde. Werden wir uns definitiv ins Haus holen und mal genauer ansehen: immerhin hatten wir bereits ein paar Kramer im Test, und diese schönen Dinger machen definitiv Lust auf mehr.