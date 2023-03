Logue CL-1, Ableton MIDI-Controller mit Automapping

Controller Automapping in Ableton?

Gerade wenn man viel mit Software-Instrumenten und DAW-Plug-ins arbeitet, sind MIDI-Controller heutzutage kaum mehr aus dem Tonstudio wegzudenken. Ein Nachteil vieler Controller ist allerdings die Tatsache, dass man in der Regel sehr viel selbst programmieren und mappen muss. D. h. auf welchem Hardware-Regler liegen Fader A und Drehregler B und mit welchem Poti wird der Cutoff gesteuert etc.

Logue CL-1

Über Kickstarter wird aktuell ein neuer MIDI-Controller namens Logue CL-1 vorfinanziert und dieser soll laut Herstellerversprechen allerhand praxisnahe Features bieten – von seinem imposanten Aussehen mal ganz abgesehen.

Das Gehäuse des Logue CL-1 Controllers besteht aus stabilem Aluminium und Seitenteilen aus Holz. In drei Positionen lässt sich der Controller aufstellen:

Über insgesamt 28 Drehregler und einige Buttons dürfen sich zukünftige Käufer beim CL-1 freuen. Das Highlight: Jeder Drehregler verfügt über ein eigenes Display, das den gemappten Parameter und dessen Wert anzeigt.

Der Clou – zumindest für Ableton Live User – versteckt sich beim Logue CL-1 in der Programmierung, denn diese soll nahezu automatisch ablaufen: Das gewünscht Device in Ableton auswählen und danach den Mapping-Button am CL-1 drücken, fertig. Neben den o. g. Displays sorgen farbliche Codierungen für einen guten Überblick, wo sich welcher Parameter versteckt.

Hier das Video zum Logue CL-1:

Wie eingangs erwähnt, wird der CL-1 Controller aktuell über Kickstarter vorfinanziert. Das Finanzierungsziel liegt bei ordentlichen 161.000 US-Dollar, da müssen also allerhand Interessenten zusammenkommen, damit das Projekt auch wirklich realisiert wird.

Sollte das Finanzierungsziel erreicht werden und der Logue CL-1 in Produktion gehen, soll er ca. 595,- Euro kosten. Die geplante Auslieferung der ersten Controller soll im April 2024 sein.