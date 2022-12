Test: AKAI LPD8 MK2, USB-Pad-Controller

Hast Du den Editor für die Noten- und CC-Belegung auch ausprobiert? Bei meinem MPKmini hat der Editor die Noten für die Pads immer um eine Oktave verschoben angezeigt, sodass alle von Akai vorprogrammierten Mappings nicht auf die üblichen Drumpad Noten von C1 aufwärts wirkten. Und der Akai Softwaredownloader bietet bis dato kein Update für diesen Editor an.

Ich sehe auf den Produktfotos keine Option, die Anschlagstärke der Pads einzustellen, ist das korrekt? Beim MPKmini kann man die nur abschalten, was ich aber als gar nicht mal so ungelegen empfinde. Die Pads nutze ich eher für die Keyswitches von Softwareinstrumenten und da stört Anschlagsdynamik eigentlich nur.

Die Softwareinstumente von AIRMusic verlangen meines Wissens nach einen iLok-Account und den iLok Softwaredongle, im Gegensatz zur MPC Beats Software und deren Zubehör. Wer in Beats VST2 Plugins von anderen Herstellern laden möchte, gerät mit dem Menüpunkt „Plugin-Manager“ auf den Holzweg. Stattdessen kommt man über das Icon ganz links oben über Edit>Preferences>Plugins zu einem Menü zum Scannen von Plugin-Ordnern.