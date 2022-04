Määg Audio PREQ2, Dualer Mikrofonvorverstärker mit EQ

Hochwertiger Preamp mit Equalizer

Mäag Audio hat mit dem PREQ2 einen neuen Dual-Mikrofonvorverstärker samt Equalizer-Sektion im Angebot. Kompakt auf einer 1 HE gehalten erhält man hier auch das bekannte Air Band.

Was bietet der Mäag Audio PREQ2?

Den Mäag Audio PREQ2 kann man sowohl mit zwei einzelnen Mono-Signalen beschicken als auch in Stereo betreiben, denn der Hersteller spricht bei seiner neuesten Entwicklung von „Matched Channels“. Die zwei Kanäle des Preamps sind also aufeinander abgestimmt.

ANZEIGE

Die Front des PREQ2 erscheint auf den ersten Blick sehr aufgeräumt und übersichtlich. Die vielfältigen LEDs zeigen stets welche Sektion aktiv ist, dazu sind die fast ausnahmslos gerasterten Drehregler unterschiedlich farbig markiert. Im Schnelldurchlauf erkennt man auf der Front Buttons zum Umschalten von Mic-/Line-Einang, eine schaltbare Phantomspeisung, Pad (-20 dB), Phase und eine Möglichkeit den Gain um zusätzliche 26 dB anzuheben.

Der Mäag Audio PREQ2 verfügt über drei EQ-Sektionen, bestehend aus einem Hochpassfilter mit Frequenzbereich 20 Hz bis 200 Hz, (12 dB/Oktave) und einem Glockenfilter mit festen Frequenzen von 10 Hz bis 165 Hz. Beim dritten Band handelt es sich um das sogenannte Air Band, das mit wählbaren Frequenzen von 2,5 bis 40 kHz aufwartet und eine maximale Anhebung von 9 dB ermöglicht. Zusätzlich

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren ANZEIGE Video laden YouTube immer entsperren

Welche Anschlüsse bietet der Mäag Audio PREQ2?

Der Preamp bietet jeweils zwei als XLR-Anschlüsse ausgelegte Ein- und Ausgänge. Zusätzlich findet man am PREQ2 Instrumenteneingänge (Klinke), die per Relaisschalter an die interne Verstärkung gegeben wird und automatisch auch die Impedanz angepasst wird. Über den Pass Thru Anschluss lässt sich das eingehende Signal ohne Durchlaufen der internen Sektionen wieder ausgeben.

Der Mäag Audio PREQ2 ist ab sofort zum Preis von 2.995,- US-Dollar im Handel erhältlich.