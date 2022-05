Marktübersicht: 19“-Endstufen für über 500,- Euro

Professionelle 19“-Endstufen für über 500,- Euro

Hier nun die zweite Marktübersicht für 19-Zoll Endstufen. Die unten aufgeführte Auflistung fängt bei dem preiswertesten Produkt an und arbeitet sich bis knapp ab 500 Euro aufwärts.

QSC RMX 850 Endstufe

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 539,- €

Technische Daten der Endstufe:

– 2x 300 W / 4 Ohm

– 2x 200 W / 8 Ohm

– 2x 430 W / 2 Ohm

– 1x 830 W / 4 Ohm bridge

– 2 Ohm-tauglich

– sym. XLR/KLI-In

– monoparallel Modus

– Speaker Twist und Binding-Post Outputs

– regel-/ schaltbarer HP-Filter

– schaltbarerLimiter

– Ground-lift

– Protections

– leiser Lüfter

– Format: 19″ / 2 HE

– Gehäusetiefe: 36 cm

– Gewicht: 15,9 kg

– 3 Jahre Hersteller Garantie

Apart Champ Four Leistungsverstärker

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 554,- €

Technische Daten der Endstufe:

– lüfterloser 4 x 125 W Leistungsverstärker

– hoher Wirkungsgrad > 70%

– APC-Leistungsregulierung

– umfangreiche Schutzschaltung

– Brücken- oder Stereo-Betrieb

– geschützte Klang- und Lautstärkeeinstellungen

– Farbe: Schwarz

– Bauart: 19″, 1HE

QSC GXD 4

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 579,- €

Technische Daten der Endstufe:

– sehr geringe Einbautiefe: 259 mm

– Leistung: 2x 600 Watt an 4 Ohm, 2x 400 Watt an 8 Ohm

– Hi-Peak Leistung: bis zu 1.600 W

– Class-D Endstufenschaltung

– großes, beleuchtetes 256p x 128p LC-Display

– 2 Eingabe-Drehknöpfe und 3 Tasten für schnellen Zugriff

– High-Pass Filter, 4-ter Ordnung Linkwitz-Riley, einstellbare Frequenzen 20 Hz bis 4 kHz

– Low-Pass Filter, 4-ter Ordnung Linkwitz-Riley, einstellbare Frequenzen 60 Hz bis 4 kHz

– 4-Band parametrischer EQ mit Frequenzen

– Gain und Bandbreite variabel

– Peak Limiter: schützt Lautsprecher durch Eingabe von individuellen Leistungs- und Impedanz-

Daten

– Delay: maximal 50 ms

– Digital Gain: +10 dB / -100 dB

– 20 Presets/Voreinstellungen für die meist genutzten Lautsprecherkonfigurationen, einstellbar

– Status-LEDs: 2x grün: Signal/2x rot: In-/Amp-Clip/1 xblau: Netzstrom

– Eingänge: 2x XLR und 2x 6,35 mm Stereo-Klinke

– Ausgänge: 2x NL4, verriegelbar (NL2 kompatibel) und 2x Schraubklemmen

– Mono- oder Bi-Amping-Anschluss

– Schutzschaltungen und thermische Sicherungen

– Netzteil gesichert bei instabiler Stromversorgung

– Netzkabel abnehmbar (C13/Schutzkontaktstecker)

– Abmessungen (B x H x T): 483 x 89 x 259 mm

– Bauform: 19″ / 2 HE

– Gewicht: 5,1 kg

LAB Gruppen PD3000

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 599,- €

Technische Daten der Endstufe:

– Leistung: 1000 W @ 2 Ohm, 1500 W @ 4 Ohm, 800 W @ 8 Ohm

– Verstärkerart: Class-D

– X-Over-Modi: LF / Full Range / HF, umschaltbar

– Trennfrequenz: 100 Hz

– THD+N (20Hz – 20 kHz, 1dB unter Clip): <0,1%

– Signal-Rausch-Abstand: >90 dB

– Kanaltrennung (Crosstalk @ 1kHz): >75 dB

– Frequenzgang 10 Hz – 20 kHz (+0,5/-1 dB)

– Eingangsimpedanz: 10 kOhm unsymmetrisch, 10 kOhm symmetrisch

– Klirrfaktor (1/8 Nennleistung): <0,1%

– Leistungsaufnahme (@ 4 Ohm): 1050 W

– Eingänge: 2x XLR / 2x 6,3 mm TRS Klinke

– Ausgänge: 2x Neutrik SpeakOn

– Abmessungen (H x B x T): 93 x 483 x 326 mm

– Gewicht: 6,5 kg

the t.amp Proline 3000 Endstufe

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 619,- €

Technische Daten der Endstufe:

– Professioneller Leistungsverstärker

– 2x 1100 Watt an 8 Ohm

– 2x 1500 Watt an 4 Ohm

– 2x 1800 Watt an 2 Ohm

– 2 Ohm stabil

– eingebauter Limiter

– Softstart

– alle Schutzschaltungen

– temperaturgeregelte Lüfter

– Ground-Lift-Schalter

– großzügig dimensionierter Transformator

– 19“ Rackformat mit 3 Höheneinheiten

– Input A: XLR/6,3 mm Klinke, Input B: XLR/6,3 mm Klinke

– Channel A Output: Speaker Twist, Bridge Out: Speaker Twist, Channel B Output: Speaker Twist

– Abmessungen: 482 x 480 x 132 mm

– Gewicht: 37 kg

ART SLA-2

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 649,- €

Technische Daten der Endstufe:

– 200 Watt RMS an 8 Ohm pro Kanal

– 280 Watt RMS an 4 Ohm pro Kanal

– 560 Watt RMS an 8 Ohm gebrückt

– Frequenzgang 10 Hz bis 40 kHz +/- 0,5 dB

– CMMR > 60 dB (typical @ 1khz)

– THD <0,05 %

– Ringkerntrafo

– symmetrische XLR/unsymmetrische 6,3 mm Klinken Eingänge

– Gewicht 9 kg

Avantone CLA-100

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 649,- €

Technische Daten der Endstufe:

– konvektionsgekühlt

– Class AB

– Leistung: 100 W RMS an 8 Ohm

– Bridged Mono: 245 W an 8 Ohm

– Frequenzgang: 20 – 30.000 kHz (+/- 0.25 dB)

– THD: < 0,3%

– Eingänge: 2x XLR female

– Ausgänge: 2x XLR male Link, 2x Schraubklemmen

– Bauform: 19″ / 1 HE

– Abmessungen (B x H x T): 482,6 x 44,5 x 260,4 mm

– Gewicht: 6,7 kg

Dynacord L1300FD DSP

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 698,- €

Technische Daten der Endstufe:

– 2 Ohm-stabil

– intuitive Systemsteuerungssoftware für einfaches Setup und Kontrolle

– symmetrischer XLR-In/Out

– Speaker Twist Anschlüsse

– Abmessungen (B x H x T): 483 x 88 x 462,4

– Gewicht: 12,9 kg

– Maximale Leistung Single Channel:

– 2 Ohm: 1100 W

– 2.6 Ohm: 950 W

– 4 Ohm: 660 W

– 8 Ohm: 350 W

– Maximale Leistung Dual Channel:

– 2 Ohm: 1000 W

– 2.6 Ohm: 850 W

– 4 Ohm: 600 W

– 8 Ohm: 320 W

– gebrückt: 4 Ohm: 2000 W

– gebrückt 8 Ohm: 1200 W

LAB Gruppen PDX3000

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 698,- €

Technische Daten der Endstufe:

– Leistung: 2x 1000W @ 2 Ohm, 2x 1500 W @ 4 Ohm, 2x 800 W @ 8 Ohm, 3000 W Peak

– Class-D Endstufe

– DSP Konfiguration am Frontpanel oder per USB Verbindung und PDX Controller software am PC

– LC-Display

– einstellbarer Gain, Delay, Crossover, EQ, Limiter und Dynamic EQ

– Switch Mode Netzteil (SMPS)

– Schutz des Stromkreises gegen Kurzschluss, Gleichstrom und thermische Überlastung

– Speaker Protect Limiter für maximale Lautstärke und Schutz der Treiber

– vorkonfigurierte Crossover-Einstellungen für die Lautsprecherkonfiguration

– Sperrung des Frontpanels möglich

– temperaturgesteuerter Lüfter

– Rauschabstand: >90 dB

– THD+N 20 – 20000 Hz @ 1 W < 0.1%

– Frequenzbereich: 10 – 20000 Hz, +0.5/ -1 dB

– Eingangsimpedanz: 10 kO unbalanced, 20 kO balanced

– interne Samplerate: 96 kHz

– 2x XLR Eingang

– 2x 6,3 mm Klinke Eingang

– 2x PowerTwist Ausgang

– Abmessungen (H x B x T): 93 x 483 x 326 mm

– Gewicht: 6.5 kg

– Farbe: Schwarz

– entworfen und entwickelt in Schweden

– 10 Jahre LAB Gruppen Garantie

ART SLA 4

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 739,- €

Technische Daten der Endstufe:

– Leistung: 4x 100 W an 8 Ohm, 4x 140 W an 4 Ohm

– 6,3 mm Klinke oder Euroblock für das Eingangssignal

– Klemmanschluss für den Ausgang

– eingebauter Lüfter

– Einbautiefe ca. 34 cm

– Format: 19″ / 1 HE

– Gewicht: 9 kg

QSC RMX 2450a Endstufe

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 777,- €

Technische Daten der Endstufe:

– Format: 19″ / 2 HE

– 40 cm Gehäusetiefe

– 2x 800 W / 4 Ohm

– 2x 500 W / 8 Ohm

– 2x 1200 W / 2 Ohm

– 1x 2400 W / 4 Ohm bridge

– 2 Ohm-tauglich

– symmetrischer XLR / Klinke-In

– monoparallel Modus

– Speaker Twist und Binding-Post Outputs

– regel-/ schaltbarer HP-Filter

– schaltbarer Limiter

– Ground-lift

– Protections

– leiser Lüfter

– Gewicht: 20,5 kg

– 3 Jahre Garantie

Crown XLi 3500

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 799,- €

Technische Daten der Endstufe:

– 2x 1350 Watt / 4 Ohm

– 2x 1000 Watt / 8 Ohm

– 2700 Watt / 8 Ohm Bridge Mono

– Rauschabstand > 100 dB

– Dämpfungsfaktor >200

– XLR/Cinch Input

– Speaker Twist und Binding Post Ausgänge

– Einschaltverzögerung

– Kurzschluss-Sicherung

– Format: 19″ / 2 HE

– Einbautiefe: 31,5 cm

– Gewicht: 19,5 kg

Dynacord L1800FD DSP

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 849,- €

Technische Daten der Endstufe:

– 2 Ohm-stabil

– intuitive Systemsteuerungssoftware für einfaches Setup und Kontrolle

– symmetrischer XLR-In/Out

– Speaker Twist Anschlüsse

– Abmessungen (B x H x T): 483 x 88 x 462.4 mm

– Gewicht: 15,2 kg

Maximale Leistung Single Channel:

– 2 Ohm: 1600 W

– 2.6 Ohm: 1300 W

– 4 Ohm: 950 W

– 8 Ohm: 480 W

Maximale Leistung Dual Channel:

– 2 Ohm: 1400 W

– 2,6 Ohm: 1200 W

– 4 Ohm: 850 W

– 8 Ohm: 450 W

QSC GXD 8

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 859,- €

Technische Daten der Endstufe:

– sehr geringe Einbautiefe: 259 mm

– Gewicht: nur 6 kg

– Leistung: 2x 1200 Watt an 4 Ohm

– Hi-Peak Leistung: bis zu 4500 Watt

– Class-D Endstufenschaltung

– großes, beleuchtetes 256p x 128p LC-Display

– 2 Eingabe-Drehknöpfe und 3 Tasten für schnellen Zugriff

– High-Pass Filter, 4-ter Ordnung Linkwitz-Riley, einstellbare Frequenzen 20 Hz bis 4 kHz

– Low-Pass Filter, 4-ter Ordnung Linkwitz-Riley, einstellbare Frequenzen 60 Hz bis 4 kHz

– 4-Band parametrischer EQ mit Frequenzen

– Gain und Bandbreite variabel

– Peak Limiter: schützt Lautsprecher durch Eingabe von individuellen Leistungs- und Impedanz-

Daten

– Delay: maximal 50 ms

– Digital Gain: +10 dB / -100 dB

– 20 Presets/Voreinstellungen für die meist genutzten Lautsprecherkonfigurationen, einstellbar

– Status – LEDs: 2x grün: Signal/2x rot: In-/Amp-Clip/1x blau: Netzstrom

– Eingänge: 2x XLR und 2x 6,35 mm Stereo-Klinke

– Ausgänge: 2x NL4, verriegelbar (NL2 kompatibel) und 2x Schraubklemmen

– Mono- oder Bi-Amping-Anschluss

– Schutzschaltungen und thermische Sicherungen

– Netzteil gesichert bei instabiler Stromversorgung

– Netzkabel abnehmbar (C13/Schutzkontaktstecker)

– Abmessungen (B x H x T): 483 x 89 x 259 mm

– Format: 19″ / 2 HE

Avantone CLA-200

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 999,- €

Technische Daten der Endstufe:

– konvektionsgekühlte Studioendstufe

– Class AB

– Leistung: 2 x 300 W an 4 Ohm, 2 x 200 W an 8 Ohm

– Bridged Mono: 500 W an 8 Ohm

– Frequenzbereich: 20 – 20.000 Hz

– THD: < 0,1%

– Rauschabstand: > 94 dB

– Eingänge: 2 x XLR female

– Ausgänge: 2x XLR male Link, 2x Schraubklemme und 2x Speaker Twist

– Abmessungen: 483 x 457 x 89 mm

– Format: 19″ / 2 HE

– Gewicht: 20 kg

LD Systems Curv 500 IAMP

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 999,- €

Technische Daten der Endstufe:

– für CURV 500 Installationen, sowie mit „FLAT Preset“ als neutraler Verstärker geeignet

– 4 x 240 W an 4 Ohm

– 4 x 120 W an 8 Ohm

– 4 x 60 W an 16 Ohm

– Frequenzbereich: 10 – 22.000 Hz

– jeder Kanal kann bis zu sechs CURV-500-Satelliten oder einen CURV500ISUB-Subwoofer steuern

– OLED-Display

– Schutzschaltungen DC, Kurzschluss, Soft-Start, Überhitzung, Überspannung

– Eingänge: 4 x Line, Klemmblock, XLR

– 4 Lautsprecherausgänge

– Abmessungen (B x H x T) 482 x 44 x 420 mm

– Gewicht: 6,8 kg

– Format: 19″ / 1 HE

Dynacord L2800FD DSP

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 1.049,- €

Technische Daten der Endstufe:

– 2 Ohm-stabil

– intuitive Systemsteuerungssoftware für einfaches Setup und Kontrolle

– symmetrischer XLR-In/Out

– Speaker Twist Anschlüsse

– Abmessungen (B x H x T): 483 x 88 x 462,4 mm

– Gewicht: 16,2 kg

Maximale Leistung Single Channel:

– 2 Ohm: 2300 W

– 2,7 Ohm: 2000 W

– 4 Ohm: 1400 W

– 8 Ohm: 700 W

Maximale Leistung Dual Channel:

– 2 Ohm: 2200 W

– 2,7 Ohm: 1800 W

– 4 Ohm: 1300 W

– 8 Ohm: 650 W

– gebrückt: 4 Ohm: 4400 W

– gebrückt 8 Ohm: 2600 W

Dynacord SL2400

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 1.049,- €

Technische Daten der Endstufe:

– 2x 1200W/4 Ohm

– 2x 750W/8 Ohm

– 2x 1800W/2 Ohm

– 1x 2400W/8 Ohm bridge

– 2 Ohm-tauglich

– sym. XLR in/out

– Speaker Twist Out

– Ground-lift

– Limiter

– LPN Filter (Low-Pass-Notch) Protections

– Temperaturabschaltung

– DC-Schutz

– Lüfter

– Gewicht: 17,7 kg

– Maße: 483 x 88,1 x 421,5 mm

– Format: 19″, 2 HE

Axxent AX 4120TS

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 1.149,- €

Technische Daten der Endstufe:

– Leistung: 4x 120 W/100V und 8 Ohm

– sehr leiser Lüfter (temperaturgeregelt)

– Gain Poti an der Front abnehmbar und mittels Blindstopfen zu verschließen

– XLR Eingänge

– Binding-Post (niederohmig) Ausgänge

– Euroblock (hochohmig) Ausgänge

– Maße: 483 x 88 x 387 mm

– 6 Jahre Garantie

Axxent AX-4240TS

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 1.295,- €

Technische Daten der Endstufe:

– 4x 240 Watt / 50/70/100 V

– 4x 240 Watt / 4 Ohm

– 4x 170 Watt / 8 Ohm

– 2x 400 Watt / 8 Ohm (gebrückt)

– Eingänge: 4x symmetrisch XLR

– Ausgänge: Euroblock (50/70/100 V) oder Schraubklemmen (niederohmig)

– automatisch gesteuerter Lüfter

– Schaltnetzteil

– Abmessungen (B x H x T): 483 x 88 x 387 mm

– Gewicht: 15,2 kg

Dynacord L3600FD DSP

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 1.398,- €

Technische Daten der Endstufe:

– 2 Ohm-stabil

– intuitive Systemsteuerungssoftware für einfaches Setup und Kontrolle

– symmetrischer XLR-In/Out

– Speaker Twist Anschlüsse

– Abmessungen (B x H x T): 483 x 88 x 462,4 mm

– Gewicht: 18,2 kg

Maximale Leistung Single Channel:

– 2 Ohm: 3200 W

– 2,7 Ohm: 2700 W

– 4 Ohm: 1800 W

– 8 Ohm: 950 W

Maximale Leistung Dual Channel:

– 2,7 Ohm: 2500 W

– 4 Ohm: 1700 W

– 8 Ohm: 900 W

– gebrückt: 4 Ohm: 6000 W

– gebrückt 8 Ohm: 3400 W

Crown Xti 6002

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 1.998,- €

Technische Daten der Endstufe:

– DSP-gesteuert

– Leistung: 2x 3000 W (2 Ohm), 2100 W (4 Ohm), 1200 W (8 Ohm), 4200 W Bridge 8 Ohm, 6000

Watt Bridge 4 Ohm

– DSP-Anwendungen: Input EQ mit 6 parametrischen Filter pro Kanal mit regelbarem Q-Faktor und

+/- 15 dB Gain

– Crossover mit High- und Lowpass

– pro Kanal mit 6/12/18/24 dB pro Oktave und schaltbarer Polarität

– Output EQ mit 8 parametrischen Filter pro Kanal mit regelbarem Q-Faktor und +/- 15 dB Gain

– Delay bis zu 50 ms

– Subharmonic Synth

– Peak Plus Limiter mit regelbarem Threshold, Attack und Release

– 50 Presets

– 3 Stufen schaltbare Lüftung

– HiQnet Band Manager und System Architect Softwaresteuerung über USB-Port

– Anzeige der Netzspannung und Netzteiltemperatur

– Anschlüsse: 2x NL 4 Speaker Twist Ausgang, Binding Post out, XLR in/out

– Format: 19″ / 2 HE

– Einbautiefe: 420 mm

– Gewicht: 10,9 kg

Powersoft K2 DSP+AESOP

Aktueller Ladenpreis der Endstufe: 2.790,- €

Technische Daten der Endstufe:

– Leistung: 2x 2400 Watt / 2 Ohm

– Schaltnetzteil

– netzwerkfähig über RJ45

– Einschaltverzögerung

– alle Schutzschaltungen

– Soft Clip Limiter

– Power Compression Limiter

– Stereo/Parallel oder Brücke

– LC-Display

– Smart Card Management

– Ferndiagnosesystem

– Combi Eingang

– Speaker Twist Ausgang

– Dämpfungsfaktor > 5000

– mit KDSP Board und KAESOP Ethernet/AES3 Interface

– Abmessungen (B x H x T): 483 x 44,5 x 380 mm

– Gewicht: 8 kg

