Marktübersicht: Aktivlautsprecher 200 bis 300 Euro

Entscheidungshilfe

Bei dieser Übersicht geht es um Aktivlautsprecher in der Preisklasse zwischen 200,- und 300,- Euro. Seit unserer ersten Zusammenstellung bis zur preislichen Obergrenze von 200,- Euro – hier der Link – hat sich viel getan, vor allem was die Verkaufspreise betrifft. Die Inflation macht sich wie überall auch in diesem Bereich bemerkbar, das war bei der Recherche deutlich zu erkennen. Lautsprecher aus der ersten Marktübersicht (bis 200,- Euro), die nun teurer geworden sind, werden hier nicht berücksichtigt.

ANZEIGE

Enthalten in dieser Übersicht sind auch jetzt wieder Lautsprecher, die mit einem Akku betrieben werden können. Wer also eine Neuanschaffung in der Preisregion zwischen 200,- und 300,- Euro plant, dem soll diese einfache Liste als Basis für die eigenen Recherchen dienen. Und wer noch zusätzliche Vorschläge für diese Marktübersicht hat, der kann sie bitte mit Produktbezeichnung und Link in den Kommentaren posten.

Nun viel Spaß mit der Marktübersicht

the box PA 12 DSP

DSP mit 4 Anwendungspresets, EQ, Low Cut, Delay und Volume Control

Bestückung: 12″ Lautsprecher und 1″ Horn

Leistung: 800 W Peak

Abstrahlwinkel: 90° x 60°

Frequenzbereich: 50 – 20.000 Hz

Maximalpegel: 128 dB

2 XLR/Klinken-Eingänge

1 XLR-Ausgang

5 M10-Flugpunkte

Abmessungen: 39 x 63 x 36 cm

Gewicht: 17 kg

Aktueller Preis: 249,- Euro

Link zur Thomann-Produktseite

Proel V12Plus

Digitalendstufe

Lautsprecherbestückung: 12″ Tieftöner und 1″ Hochtöner

Leistung: 250 Watt ClassD LF und 50 Watt ClassAB HF, 600 W/Peak

Frequenzbereich: 50 – 20.000 Hz

Maximalpegel: 124 dB

Abstrahlwinkel: 90° x 60°

regelbarer 2-Band EQ

Anschlussfeld mit XLR/Klinke Combi Mic/Line schaltbar und XLR Line out

Multifunktionsgehäuse aus Kunststoff mit 44° Monitorschräge

36 mm Stativflansch

4x M10 Flugpunkte

Abmessungen: 380 x 600 x 328 mm

Gewicht: 13 kg

Aktueller Preis: 249,- Euro

ANZEIGE

Link zur Thomann-Produktseite

Link zur Proel Website

Syrincs D112SP

DSP und FIR-Filter

12″ Woofer und 1,35″ Kompressionstreiber (2″ VC)

DSP mit 4 Presets: Music, Vocal/LowCut, Live, Stage Monitor

Bluetooth 5.0 mit TWS – TrueWirelessStereo zum Paaren von 2 Lautsprechern

2 Mic/Line Eingänge: XLR/Klinke 6,3 mm

1 Aux Eingang: 3,5 mm Klinke

1 Line Ausgang: XLR

Leistung: 350 Watt RMS

Verstärker: Class AB+D Endstufe

Maximalpegel: 125 dB

Frequenzbereich: 50 bis 20000 Hz

35 mm Stativflansch

Gehäuse: PP Kunststoff

2 seitliche Griffe, 1 Griff auf der Oberseite

Abmessungen: 386 × 597 × 346 mm

Gewicht: 15,6 kg

Farbe: Schwarz

Aktueller Preis: 249,- Euro

Link zur Thomann-Produktseite

dB Technologies B-Hype 12

Digital-Amp-Endstufe

Lautsprecherbestückung: 12″ Tieftöner, 1″ Hochtöner mit 85°x 85° Horn

Leistung: 200 W RMS / 400 W Peak

DSP 28/56 Bit – 48 kHz

Frequenzbereich: 55 – 20.000 Hz

Maximalpegel: 126 dB

RMS & Peak-Limiter

PVC-Gehäuse

Multifunktionsgehäuse inkl. Monitorschräge 45°

36 mm Stativflansch

Abmessungen: 350 x 645 x 330 mm

Gewicht: 13,9 kg

Aktueller Preis: 239,- Euro

Link zur Thomann-Produktseite

Link zur dB Technologies Website

Behringer Eurolive B212D

Bestückung: 12″ Woofer und 1,35″ Alumembran-Hochtontreiber

Class-D Endstufe

prozessorgesteuert

Leistung: 550 W Peak, 345 W RMS

Übertragungsbereich: 65 – 18.000 Hz

Abstrahlwinkel: 90° x 60°

Mic/Line Eingang

Lautstärkeregler

Peak-LED

2-Band Equalizer

Line Ausgang

35 mm Stativflansch

Abmessungen: 550 x 345 x 270 mm

Gewicht: 14,5 kg

Farbe: Schwarz

Aktueller Preis: 275,- Euro

Link zur Thomann-Produktseite

Link zur Behringer Website

the box pro Achat 110 MA MKII

Bestückung: 10″ Ferrit Bass mit 3″ Schwingspule und 1″ Kompressionstreiber

Leistung: 140 W RMS, 550 W Peak

Maximalpegel: 120 dB

Frequenzbereich: 70 – 20.000 Hz

Abstrahlwinkel: 100° x 100°

2x XLR/Klinke Combo Mic/Line Eingang

umschaltbare Presets: Bass boost / flat / 120 Hz HPF

2 Band Klangregelung

Powertwist Ein- und Ausgang

Standby-Funktion

Hochständerflansch

M 10 Flugpunkte

Abmessungen: 300 x 450 x 290 mm

Gewicht: 12,6 kg

schwarzer Strukturlack

Aktueller Preis: 269,- Euro

Link zur Thomann-Produktseite

the box PA 15 DSP

DSP mit 4 Anwendungspresets, EQ, Low Cut, Delay und Volume Control

Bestückung: 15″ Lautsprecher und 1″ Horn

Leistung: 800 W Peak

Abstrahlwinkel: 90° x 60°

Frequenzbereich: 45 – 20.000 Hz

Maximalpegel: 129 dB

2 XLR/Klinken-Eingänge

1 XLR-Ausgang

5 M10-Flugpunkte

Abmessungen: 450 x 710 x 370 mm

Gewicht: 20 kg

Aktueller Preis: 269,- Euro

Link zur Thomann-Produktseite

the box pro DSP 112

Leistung: 300 W RMS, 1200 W Peak

Bestückung: 12″ Woofer und 1″ Kompressionstreiber mit 1,4″ Voice Coil

DSP mit 4 Presets und Low Cut

Class D-Endstufe

2 XLR-Klinkeneingänge

1 XLR-Ausgang

Maximalpegel: 134 dB

Abstrahlwinkel: 90° x 60°

Abmessungen: 348 x 607 x 355 mm

Gewicht: 14.6 kg

Farbe: Schwarz

Aktueller Preis: 259,- Euro

Link zur Thomann-Produktseite

Behringer B112D

„Wireless ready“ für das Behringer digital wireless system (optional erhältlich)

Bestückung: 12″ Woofer und 1,35″ Druckkammertreiber

Leistung: 1000 W Peak

Mikrofon/Line-Eingang mit Lautstärker-Regler und Clip LED

2-Band EQ

XLR Line-Ausgang erlaubt das Weitergeben des Eingangs-Signals

trapezförmiges Gehäuse erlaubt die Aufstellung in verschiedenen Positionen

35 mm Stativflansch

ergonomisch geformte Griffe für einfachen Transport und Aufbau

Abmessungen: 568 x 342 x 270 mm

Gewicht: 12,3 kg

Aktueller Preis: 269,- Euro

Link zur Thomann-Produktseite

Link zur Behringer Website

the box pro DSX 110

hochwertiges Holzgehäuse

1400 W Class D Endstufe

Bestückung: 10″ Woofer und 1″ Kompressionstreiber (1,35″ VC)

DSP mit 4 Presets

Low Cut

Maximalpegel: 121 dB

Abstrahlwinkel: 90° x V60°

2 XLR/Klinke Eingänge

1 XLR Ausgang

Standby-Funktion

Abmessungen: 335 x 545 x 320 mm

Gewicht: 15,48 kg

Aktueller Preis: 259,- Euro

Link zur Thomann-Produktseite

FBT J5A W J-Series

Lautsprecher: 5″ und 1″

biamped Schaltnetzteil-Endstufe mit 80 W LF + 40 W HF RMS Class-D

Frequenzbereich: 80 – 20.000 Hz

Abstrahlwinkel: 90° x 90°

integrierter DSP mit EQ-Presets

Monitorwinkel

Volume-Regler

XLR in/out

4x M5 Flugpunkte

Abmessungen: 170 x 275 x 180 mm

Gewicht: 3,4 kg

weißes Kunststoff-Gehäuse

Aktueller Preis: 259,- Euro

Link zur Thomann-Produktseite

Link zur FBT Website

FBT J5A J-Series

Bestückung: 5″ und 1″ Lautsprecher

biamped Schaltnetzteil-Endstufe mit 80 Watt LF + 40 Watt HF RMS Class-D

Frequenzbereich: 80 – 20.000 Hz

Abstrahlwinkel: 90° x 90°

Monitorwinkel

XLR in/out

4x M5 Flugpunkte

Abmessungen: 170 x 275 x 180 mm

Gewicht: 3,4 kg

schwarzes Kunststoff-Gehäuse

Aktueller Preis: 259,- Euro

Link zur Thomann-Produktseite

Link zur FBT Website

Syrincs D115SP

DSP und FIR-Filter

15″ Woofer und 1,35″ Kompressionstreiber (2,5″ VC)

DSP mit 4 Presets: Music, Vocal/LowCut, Live, Stage Monitor

Bluetooth 5.0 mit TWS: TrueWirelessStereo zum Paaren von 2 Lautsprechern

2 Mic/Line Eingänge: XLR/Klinke 6,3 mm

1 Aux Eingang: 3,5 mm Klinke

1 Line Ausgang: XLR

Leistung: 350 Watt RMS

Verstärker: Class AB+D Endstufe

Maximalpegel: 126 dB

Frequenzbereich: 45 bis 20000 Hz

35 mm Stativflansch

Gehäuse: PP Kunststoff

2 seitliche Griffe

1 Griff auf der Oberseite

Abmessungen: 460 × 705 × 415 mm

Gewicht: 19,5 kg

Farbe: Schwarz

Aktueller Ladenpreis: 289,- Euro

Link zur Thomann-Produktseite

ANT Redfire 12

Bestückung: 12″ Woofer mit 1.5″ V.C., 1″ Hochtontreiber mit 1″ VC

2-Band-Filter

Leistung: 800 W / Peak, 400 W / RMS

aktives Bi-Amping

Frequenzbereich: 50 – 20.000 Hz

max. SPL: 124 dB

36 mm Stativflansch

integrierte Flugpunkte

2 getrennt regelbare Mic/Line Eingänge + Aux

2 XLR / 6,35 mm Klinke Eingänge

3,5 mm Miniklinke

Lineout XLR

Kunststoffgehäuse

Abmessungen: 385 x 597 x 366 mm

Gewicht: 17,3 kg

Aktueller Ladenpreis: 269,- Euro

Link zur Thomann-Produktseite

Link zur ANT Website

ANT Redfire 15

Bestückung: 2-Wege Lautsprecher aktiv, 15″ Woofer mit 1.5″ VC, 1″ Hochtontreiber 1.35″ VC

2-Band-Filter

800 W / Peak, 400 W / RMS

aktives BiAmping

Frequenzbereich: 45 – 20.000 Hz

max. SPL: 125 dB

36 mm Stativflansch

integrierte Flugpunkte

2 getrennt regelbare Mic/Line Eingänge + Aux

2 XLR / 6,35 mm Klinke

3,5 mm Miniklinke

Lineout XLR

Kunststoffgehäuse

Abmessungen: 460 x 705 x 440 mm

Gewicht: 21,1 kg

Aktueller Ladenpreis: 269,- Euro

Link zur Thomann-Produktseite

Link zur ANT Website

ANT Greenhead 10

Bestückung: 10″ Woofer mit 2″ VC und 1″ Hochtontreiber

max. SPL: 117 dB

1000 W / Peak, 500 W/RMS

aktives BiAmping

Frequenzbereich: 58 – 20.000 Hz

schaltbarer GND-Lift

2 getrennt regelbare Mic/Line Eingänge + Aux

2 x XLR/ 6,35 mm Klinke RCA/3,5 mm Miniklinke

Lineout XLR

Monitorschräge

Holzgehäuse

Abmessungen: 316 x 540 x 295 mm

Gewicht 13,8 kg

Aktueller Ladenpreis: 269,- Euro

Link zur Thomann-Produktseite

Link zur ANT Website

Behringer B112W

2-Wege System mit langhubiger 12″ Treiber und 1,35″ Druckkammertreiber

Mic/Line-Eingang mit Volume-Regler und Clip LED

Bluetooth Audioübertragung

„Wireless ready“ für das Behringer digital wireless system (optional erhältlich)

1000 Watt Peak

2-Band EQ

zusätzlicher XLR Line-Ausgang für Anschluss eines zusätzlichen Lautsprechersystems

Trapezförmiges Gehäuse erlaubt die Aufstellung in verschiedenen Positionen als Bühnenmonitor

35 mm Stativlansch

ergonomisch geformte Griffe

Abmessungen: 568 x 342 x 270 mm

Gewicht: 12,3 kg

Aktueller Ladenpreis: 298,- Euro

Link zur Thomann-Produktseite

Link zur Behringer Website

dB Technologies K300

Bestückung: 2x 6,5″ Bass + 1″ Hochtöner (Vollneodym)

Leistung: 120 Watt RMS

Class D Endstufe mit 24 Bit DSP

max SPL: 118 dB

Frequenzbereich: 70 – 20.000 Hz

Abstrahlwinkel: 80° x 60°

XLR/Klinke Eingang

Stereo Cinch Eingang

Soft-Clip Limiter

Maße: 210 x 350 x 270 mm

Gewicht: 5 kg

Aktueller Preis: 269,- Euro

Link zur Thomann-Produktseite

Link zur dB Technologies Website

the box pro MBA1 Akku-Lautsprecher

Mobiler und batteriebetriebener Aktivlautsprecher

Bluetooth und 2 Box Modus

besteht eine Bluetooth Verbindung zu einer MBA1 und eine Zweite wird innerhalb der Bluetooth-Reichweite eingeschaltet, verbindet diese sich automatisch mit der Bluetooth-Quelle

Bestückung: 8″ Tieftöner und 1″ Breitband Hochtöner

Class D Endstufe

Leistung: 150 W RMS / 300 W Peak

120 dB max SPL und 95 dB SPL (1W/1m)

Frequenzbereich: 50 – 20.000 Hz

3 Preset-Modes: Musik, Sprache und Gitarre

2 XLR/Klinke Combo Mic/Line Eingänge

1 RCA Stereo Eingang

3,5 mm Miniklinke AUX Eingang

XLR Line Ausgang

Batterielaufzeit: 4 Stunden bei mittlerer Musikleistung

Akku: 26 V, 3600 mAh

Ladestandsanzeige

USB Ladebuchse: 5 V 2 A

Stromaufnahme: 210 W

2x 35 mm Stativaufnahme 0°/7°

Abmessungen: 288 x 335 x 362 mm

Gewicht: 8,3 kg

Aktueller Preis: 289,- Euro

Link zur Thomann-Produktseite

Proel V15Plus

Lautsprecherbestückung: 15″ Tieftöner und 1″ Hochtöner

Leistung: 250 Watt ClassD LF und 50 Watt ClassAB HF, 600 W/Peak

Frequenzbereich: 45 – 20.000 Hz

Maximalpegel: 126 dB

Abstrahlwinkel: 90° x 60°

regelbarer 2-Band EQ

Anschlussfeld mit XLR/Klinke Combi Mic/Line schaltbar und XLR Line Out

Multifunktionsgehäuse aus Kunststoff mit 44° Monitorschräge

36 mm Stativflansch

3 Griffe

4x M10 Flugpunkte

Abmessungen: 440 x 712 x 400 mm

Gewicht: 18 kg

Aktueller Preis: 298,- Euro

Link zur Thomann-Produktseite

Link zur Proel Website

dB Technologies B-Hype 15

Digital-Amp-Endstufe

Lautsprecherbestückung: 15″ Tieftöner, 1″ Hochtöner mit 85°x 85° Horn

Leistung: 200 W RMS / 400 W Peak

DSP 28/56 Bit – 48 kHz

Frequenzbereich: 51 – 20.000 Hz

Maximalpegel: 126,5 dB

RMS & Peak-Limiter

PVC-Gehäuse

Multifunktionsgehäuse inkl. Monitorschräge 45°

36 mm Stativflansch

Abmessungen: 415 x 725 x 391 mm

Gewicht: 17,4 kg

Aktueller Preis: 288,- Euro

Link zur Thomann-Produktseite

Link zur dB Technologies Website

Behringer B112MP3

„Wireless ready“ für das optionale Behringer digital wireless system

Bestückung: 12″ Tieftöner und 1″ Hochtöner

Leistung: 1000 W Peak

Übertragungsbereich: 50 – 20000 Hz

integrierter MP3 Player mit USB Anschluss

2-Band EQ

zwei Mic/Line-Eingänge

zusätzlicher Line-Ausgang

Hochständerflansch

Abmessungen: 568 x 342 x 270 mm

Gewicht: 12,5 kg

Aktueller Preis: 298,- Euro

Link zur Thomann-Produktseite

Link zur Behringer Website

dB Technologies L 160 D

Bestückung: 2x 5″

Leistung: 80 W/RMS – 160 W/Musik

Soft-Clip Limiter

Frequenzgang: 70 – 20.000 Hz

Schalldruck max: 116 dB SPL

4x M5 Gewinde

Abmessungen: 200 x 220 x 335 mm

Gewicht: 5,2 kg

Aktueller Preis: 283,- Euro

Link zur Thomann-Produktseite

Link zur dB Technologies Website

Behringer DR115DSP

Class-D+Class-AB-Verstärker mit 1400 Watt

Bestückung: 15″ Speaker und 1,75″ Kompressionstreiber

Frequenzbereich: 45 – 19.000 Hz

max SPL: 136 dB

DSP-Funktionen mit Optimierung für 4 Soundprogramme: Musik, Live, Sprache, DJ / CLUB

System Control und 2-WegeSpeaker Protection und eingebauter Bluetooth 4.2 Empfänger

2-Kanal-Mischpult mit individuellen Mikrofon- / Line-Eingängen und Lautstärkereglern

Class-D Verstärker

Low Cut Filter: schaltbar bei 80, 100, 120 oder 150 Hz

zusätzlicher Line-Ausgang ermöglicht den Anschluss zusätzlicher Lautsprechersysteme

Abmessungen: 687 x 422 x 390 mm

Gewicht: 21,4 kg

Farbe: Schwarz

Aktueller Preis: 298,- Euro

Link zur Thomann-Produktseite

Link zur Behringer Website

the box pro DSX 112

hochwertiges Holzgehäuse

2000 Watt Class D Endstufe

Bestückung: 12″ Woofer und 1″ Kompressionstreiber (1,35″ VC)

DSP mit 4 Presets

Low Cut

Maximalpegel: 128 dB

Abstrahlverhalten: 90° x 60°

2 XLR/Klinke Eingänge

1 XLR Ausgang

Abmessungen: 395 x 640 x 390 mm

Gewicht: 19,14 kg

Aktueller Preis: 289,- Euro

Link zur Thomann-Produktseite

the box PA302 A

Bestückung: 12″ Woofer und VCD Horn 55 x 55°-100° mit 44 mm Titanium-Treiber

Bi-Amping

Leistung: 300 W Tiefton + 100 W Hochton

Übertragungsbereich: 50 – 18.000 Hz

schaltbarer Low Cut bei 120 Hz

Mikrofon/Line XLR Eingang mit 2-Band EQ

XLR Ausgang

3 Flugpunkte mit M8 Gewinde auf der Oberseite

Abmessungen: 600 x 415 x 390 mm

Gewicht: ca. 23 kg

inkl. 1 Paar Monitor-Füßen (Zubehör für die Verwendung der Box als Floormonitor)

Aktueller Preis: 289,- Euro

Link zur Thomann-Produktseite

the box MS 12

Lautsprecherbestückung: 12″ / 1″ Neodym

Leistung: 150 W RMS

4 Mono Mic/Line Eingänge mit zuschaltbarer Phantomspeisung

2 Stereo Eingänge

2-Band Equalizer pro Kanal

Digitaleffekt für Kanal 1-4 individuell zuschaltbar

Monitor Out

Record Out

Speaker Output 150 Watt bei 8 Ohm

Audio-Player per Bluetooth, USB-Stick oder Micro-SD Card

Abspielformate WAV oder MP3

35 mm Stativflansch

Abmessungen: 390 x 370 x 515 mm

Gewicht: 14,6 kg

Aktueller Preis: 298,- Euro

Link zur Thomann-Produktseite

LD Systems SAT 82A G2 W

Bestückung: 8″ Basslautsprecher mit 1″ Kapton Tweeter

Leistung: 80 W RMS

Maximalpegel: SPL max.114 dB

Frequenzbereich: 50 – 20000 Hz

XLR/Klinke Kombi Eingang

Abstrahlwinkel: 60° x 60°

Abmessungen: 274 x 410 x 243 mm

Gewicht: 8,5 kg

Farbe: Weiß

inkl. Wandhalter

Aktueller Preis: 289,- Euro

Link zur Thomann-Produktseite

Link zur LD Systems Website

LD Systems SAT 82A G2

Bestückung: 8″ Basslautsprecher mit 1″ Kapton Tweeter

Leistung: 80 W RMS

Maximalpegel: SPL max.114 dB

Frequenzbereich: 50 – 20000 Hz

XLR/Klinke Kombi Eingang

Abstrahlwinkel: 60° x 60°

Abmessungen: 274 x 410 x 243 mm

Gewicht: 8,5 kg

Farbe: Schwarz

inkl. Wandhalter

Aktueller Preis: 289,- Euro

Link zur Thomann-Produktseite

Link zur LD Systems Website

LD Systems Mix 6 A G3

integrierter 4-Kanal-Mixer

Lautsprecherbestückung: 6,5″ Woofer und 1″ Hochtöner

Frequenzbereich: 80 – 20.000 Hz

Class D Endstufe

Leistung: 2x 70 Watt RMS / 2x 280 Watt Peak

Maximalpegel: 122 dB

Abstrahlwinkel: 80° x 70°

integrierter Mixer mit 3x Mic Input (XLR/Klinke-Combo) und 1x Stereo Line Input (3,5 mm Klinke / Cinch)

regelbarer Low/High EQ pro Kanal

integrierter 24 Bit Digitaleffekt

3-Band Master EQ

1x Monitor Out: 6,3 mm Klinke

1x Speaker Out für passive Slave Box: 6,3 mm Klinke

2x 16 mm Stativflansch – für vertikale und horizontale Aufstellung

Abmessungen: 214 x 323 x 221 mm

Gewicht: 7 kg

Aktueller Preis: 298,- Euro

Link zur Thomann-Produktseite

Link zur LD Systems Website

the box pro DSP 110 BP Akku-Lautsprecher

2 Class D Endstufen

Bestückung: 10″ Woofer und 1″ Kompressionstreiber

DSP mit 4 Presets und Low Cut

Leistung bei Netzanschluss: 120 W RMS / 360 W Peak

Leistung bei Batteriebetrieb: 90 W RMS / 270 W Peak

Maximalpegel: 125 dB

Abstrahlwinkel: 90° x 60°

Bluetooth 5.0 Empfänger

2 Eingänge: XLR/Klinke Combobuchse

1 Ausgang: XLR

1 Line-Eingang: 3,5 mm Stereoklinke und Cinch

Akkulaufzeit: 4 Stunden bei mittlerer Musikleistung

35 mm Stativflansch

Gewicht: 10,5 kg

Abmessungen: 298 x 523 x 307 mm

Aktueller Preis: 298,- Euro

Link zur Thomann-Produktseite

the box pro DSP 115

Bestückung: 15″ Woofer und 1″ Kompressionstreiber mit 1,75″ Voice Coil

Class D-Endstufe

Leistung: 350 W RMS, 1400 W Peak

DSP mit 4 Presets und Low Cut

2 XLR-/Klinken-Eingänge

1 XLR-Ausgang

Maximalpegel: 136 dB

Abstrahlwinkel: 90° x 60°

Abmessungen: 480 x 762 x 438 mm

Gewicht: 20 kg

Aktueller Preis: 298,- Euro

Link zur Thomann-Produktseite

Preise: Stand Oktober 2022