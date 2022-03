Marktübersicht: Aktivlautsprecher bis 200,- Euro, Stage

Aktivboxen bis 200,- Euro inkl. Akkulautsprecher

Aktivlautsprecher ohne und mit Akku-Betrieb gibt es wie Sand am Meer. Hier den passenden Lautsprecher für einen bestimmten Einsatzzweck zu finden, kann sich als schwierig herausstellen, zumal die Preisunterschiede riesig sind. Wir wollen euch unterstützen und in der nächsten Zeit Übersicht verschaffen. Deshalb starten wir heute mit dem ersten Teil einer Marktübersicht. Sie betrifft Aktivboxen bis zu 200,- Euro Verkaufspreis. Darin enthalten sind auch Aktivlautsprecher, die mit einem Akku betrieben werden können.

Wer also demnächst eine Neuanschaffung in der Preisregion bis 200,- Euro plant, dem soll diese Liste als Basis für die eigenen Recherchen diesen. Und wer noch einen Vorschlag für diese Marktübersicht hat, der kann diesen bitte mit Produktbezeichnung und Link in den Kommentaren posten.

Nun viel Spaß mit unserer Marktübersicht

Fun Generation BP 108 A

Aktueller Ladenpreis: 79,- Euro

Batteriebetriebene aktive 2-Wege-Box

Technische Daten des Lautsprechers

Bestückung: 1x 8″ Lautsprecher und 1x 1″ Kompressionstreiber

Leistung: 60 W Peak

Frequenzbereich 75 -18.000 Hz

2-Band-Equalizer

integrierter Media-Player mit Display

SD-Kartenslot

Wiedergabeformate: MP3, WAV

USB-Anschluss

Bluetooth-Empfänger

Anschlüsse: 2 unsymmetrische Klinke-Eingänge und 1 Cinch Aux Eingang

stabiles Kunststoffgehäuse mit Stativflansch und Tragegriffen

Blei-Säure-Akku mit Schnellladefunktion und einer Laufzeit bis zu 5 Stunden

Batterieleistung: 12 V / 2600 mAh

Abmessungen (B x H x T): 245 x 390 x 195 mm

Gewicht: 4,6 kg

inkl. 15 V DC 1A Netzteil

Fun Generation PL 108 A

Aktueller Ladenpreis: 79,- Euro

Aktive 2-Wege-Box

Technische Daten des Lautsprechers

Bestückung: 8″ Lautsprecher und 1″ Kompressionstreiber

Leistung: 240 W Peak

Maximalpegel: 107 dB

Frequenzbereich: 90 – 18.000 Hz

2-Band-Equalizer

integrierter Media-Player mit Display

SD-Kartenslot

Wiedergabeformate MP3, WAV

USB-Anschluss

Bluetooth-Empfänger

1 XLR MIC-Eingang

1 Cinch Aux Eingang

1 Cinch Aux Ausgang

1 verriegelbarer NL4-Einbausteckverbinder zum Anschluss einer weiteren, passiven Box

stabiles Kunststoffgehäuse mit Stativflansch und Tragegriffen

Abmessungen (B x H x T): 245 x 390 x 195 mm

Gewicht: 5,2 kg

the box pro Achat 104 A

Aktueller Ladenpreis: 89,- Euro

Aktiver Kleinlautsprecher

Technische Daten des Lautsprechers

Bestückung: 4″ Bass und 1″ Gewebehochtöner

50 Watt Endstufe

max. SPL: 109 dB

Frequenzbereich: 100 Hz – 20 kHz

Abstrahlverhalten: 90° x 90°

Anschlüsse XLR Ein- und Ausgang

Abmessungen: 144 x 146 x 214 mm

Gewicht: 2,5 kg

M6-Gewinde

zusammen mit Stand Adapter M6 auch für Mikrostativmontage geeignet (nicht im Lieferumfang enthalten)

Finish: schwarzer Strukturlack

inkl. L-Bügel

in Deutschland entwickelt

Fun Generation PL 110 A

Aktueller Ladenpreis: 99,- Euro

Aktive 2-Wege-Box

Technische Daten des Lautsprechers

Bestückung: 10″ Lautsprecher und 1″ Kompressionstreiber

Leistung: 320 W Peak

Maximalpegel: 109 dB

Frequenzbereich: 80 – 18.000 Hz

2-Band-Equalizer

integrierter Media-Player mit Display

Wiedergabeformate: MP3, WAV

SD-Kartenslot und USB-Anschluss

Bluetooth-Empfänger

1 Mikrofon-Eingang über XLR

1 Cinch Aux-Eingang

1 Cinch Aux-Ausgang

1 verriegelbarer NL4-Einbausteckverbinder zum Anschluss einer weiteren, passiven Box

stabiles Kunststoffgehäuse mit Stativflansch und Tragegriffen

Abmessungen (B x H x T): 310 x 495 x 250 mm

Gewicht: 7,8 kg

ANT BBM 3

Aktueller Ladenpreis: 112,- Euro

Kompakter aktiver 2-Wege-Lautsprecher

Technische Daten des Lautsprechers

Bestückung: 3,5″ Tieftöner und 0,8″ Neodym Hochtontreiber

Class D (LF) + Class A/B (HF) Verstärker

Peak Power: 80 W

Frequenzbereich (-10 dB): 140 – 20.000 Hz

max. SPL: 103 dB

Ein-/Ausgänge: CH1 MIC/LINE: 6,3 mm Klinke (TRS), CH2 LINE: 3,5 mm Miniklinke (Stereo)

Lineout: 6,3 mm Klinke (TRS)

2x M6 Flugpunkte oben und unten für U-Bügel BBM-WB3U (nicht im Lieferumfang enthalten)

4x M5 Flugpunkte hinten für Wand- oder Deckenbefestigungssatz BBM-358Y (nicht im Lieferumfang enthalten) und Stativ-Adaptersatz mit Bügeln BBM-SA30

Abmessungen (B x H x T): 134,3 x 220,4 x 136,4 mm

Gewicht: 2,1 kg

Farbe: Schwarz

Behringer PK110A

Aktueller Ladenpreis: 129,- Euro

Aktiver 2-Wege-PA-Lautsprecher

Technische Daten des Lautsprechers

mit eingebautem Mediaplayer

Bestückung: 1″ Kompressionstreiber, 10″ Tieftöner

Leistung: 320 W (Peak)

Frequenzbereich: 20 bis 20000 Hz

Maximalpegel: 90 dB

2-Band EQ

35 mm Boxenflansch

Eingänge: 1x XLR/6,3 mm TRS Klinke-Kombibuchse, 1x Stereo-Cinch, 1x 3,5 mm Klinke, USB, SD, Bluetooth

Ausgänge: 1x Stereo Cinch, 1x Speaker Twist für Passivlautsprecher

Abmessungen (H x B x T): 545 x 355 x 295 mm

Gewicht: 8,9 kg

Farbe: Schwarz

Behringer CE500D

Aktueller Ladenpreis: 129,- Euro

Aktiver Multifunktionslautsprecher

Technische Daten des Lautsprechers

Lautsprecherbestückung: 5,5″ Tieftöner und 1/2″ Hochtöner

Class-D Verstärker

Maximalleistung: 100 W

Mic / Line Eingang: XLR, symmetrisch

Aux-Eingang: 3,5 mm Miniklinke

Link-Ausgang: XLR symmetrisch

eingebautes Schaltnetzteil 100-240 V, ~50/60 Hz (umschaltbar)

flexible Wandhalterung im Lieferumfang enthalten

Abmessungen (H x B x T): 320 x 196 x 195 mm

Gewicht: 4,0 kg

Farbe: Schwarz

Fun Generation PL 112 A

Aktueller Ladenpreis: 129,- Euro

Aktive 2-Wege-Box

Technische Daten des Lautsprechers

Bestückung: 12″ Lautsprecher und 1″ Kompressionstreiber

Leistung: 600 W Peak

Maximalpegel: 114 dB

Frequenzbereich: 80 – 18.000 Hz

2-Band-Equalizer

integrierter Media-Player mit Display

SD-Kartenslot

Wiedergabeformate MP3, WAV

USB-Anschluss

Bluetooth-Empfänger

2x XLR MIC-Eingang

1x 6,3 mm Klinkenbuchse

1x Cinch Aux Eingang

1x Cinch Aux Ausgang

1x verriegelbarer NL4-Einbausteckverbinder zum Anschluss einer weiteren, passiven Box

stabiles Kunststoffgehäuse mit Stativflansch und Tragegriffen

Abmessungen (B x H x T): 375 x 585 x 295 mm

Gewicht: 11,5 kg

ANT BBM 5

Aktueller Ladenpreis: 137,- Euro

Kompakter aktiver 2-Wege-Lautsprecher

Technische Daten des Lautsprechers

Bestückung: 5″ Tieftöner und 1″ Neodym Hochtontreiber

Class D (LF) + Class A/B (HF) Verstärker

Peak Power: 100 W

Frequenzbereich: (-10 dB): 100 – 20.000 Hz

max. SPL: 109 dB

Ein-/Ausgänge: CH1 MIC: XLR-Female, CH1 LINE: 6,3 mm Klinke (TRS), CH2 LINE: 3,5 mm Miniklinke (Stereo) + RCA/Cinch

Lineout: 6,3 mm Klinke (TRS)

2x M6 Flugpunkte oben und unten für U-Bügel BBM-WB5U (nicht im Lieferumfang enthalten)

4x M5 Flugpunkte hinten für Wand- oder Deckenbefestigungssatz und Stativ-Adaptersatz mit Bügeln BBM-SA30

Abmessungen (B x H x T): 170,5 x 272 x 171,8 mm

Gewicht: 3,7 kg

Farbe: Schwarz

dB Technologies K 70

Aktueller Ladenpreis: 147,- Euro

Aktiver Kompaktlautsprecher

Technische Daten des Lautsprechers

Bestückung: 5″ Bass-/Mitten Speaker + Hochtöner

Leistung 50 Watt RMS/100 Watt Peak

Schalldruck 101 dB SPL max.

Frequenzgang 100 – 16.000 Hz

Abstrahlwinkel 90° x 90°

XLR/Klinke und Stereo Cinch Eingang

Soft-Clip Limiter

Maße: 170 x 270 x 185 mm

Gewicht 3,5 kg

Behringer B208D BK

Aktueller Ladenpreis: 159,- Euro

Aktiver Fullrangelautsprecher

Technische Daten des Lautsprechers

Bestückung: 8″ / 1″

integrierte 170 W RMS (200 W PEAK) Class D Endstufe

2-Band EQ

Frequenzbereich: 65 – 20.000 Hz

Abstrahlwinkel: 80° x 50°

SPL Max (1m): 113 dB

XLR in/out

Eingang: Klinke

35 mm Boxenflansch

45° Winkel zum Betrieb als Monitorbox

Abmessungen (H x B x T): 372 x 249 x 205 mm

Gewicht 6,7 kg

Farbe: Schwarz

dB Technologies B-Hype 8

Aktueller Ladenpreis: 149,- Euro

Aktiver Fullrange-Lautsprecher

Technische Daten des Lautsprechers

mit Digital-Amp-Endstufe

Lautsprecherbestückung: 8″ Tieftöner, 1″ Hochtöner mit 85°x 85° Horn

Leistung: 130 W RMS / 260 W Peak

DSP 28/56 Bit – 48 kHz

Frequenzbereich: 65 – 20.000 Hz

Maximalpegel: 120 dB

RMS & Peak-Limiter

PVC-Gehäuse

Multifunktionsgehäuse inkl. Monitorschräge 45°

36 mm Stativflansch

Abmessungen: 243 x 443 x 232 mm

Gewicht: 6,6 kg

the box pro Achat 204 A

Aktueller Ladenpreis: 149,- Euro

Aktiver Kleinlautsprecher

Technische Daten des Lautsprechers

Bestückung: 2x 4″ Bass und 1″ Gewebehochtöner

Leistung: 80 W RMS / 320 W Peak

Maximalpegel: 112 dB

Übertragungsbereich: 90 Hz – 20 kHz

Abstrahlverhalten: 90° x 90°

XLR Eingang

XLR Ausgang/Link

3/8″ Gewinde an der Unterseite

Abmessungen: 172 x 142 x 360 mm

Gewicht 4,55 kg

Oberfläche: Strukturlack

Farbe: Schwarz

in Deutschland entwickelt

Behringer B108D

Aktueller Ladenpreis: 149,- Euro

Aktiver 2-Wege Lautsprecher

Technische Daten des Lautsprechers

mit USB Wireless Anschluss

Leistung: 300 W Peak

„Wireless ready“ für das Behringer Digital Wireless System (nicht im Lieferumfang enthalten)

Bestückung: 8″ Treiber und 1″ Druckkammertreiber für optimierte Hochtonwiedergabe

Ultra-Low Noise Mic/Line-Eingang mit Volume-Regler und Clip LED

2-Band EQ

ein zusätzlicher XLR Line-Ausgang ermöglicht den Anschluss eines zusätzlichen Lautsprechersystems

das trapezförmige Gehäuse erlaubt die Aufstellung in verschiedenen Positionen z.B. auf Hochständern (35 mm Flansch) und als Bühnenmonitor

ergonomisch geformte Griffe für einfachen Transport und Aufbau

hochwertige Bauteile und eine extrem robuste Konstruktion garantieren lange Lebensdauer

Abmessungen: 248 x 220 x 380 mm

Gewicht: 6,2 kg

Fun Generation PL 115 A

Aktueller Ladenpreis: 149,- Euro

Aktive 2-Wege-Box

Technische Daten des Lautsprechers

Bestückung: 15″ Lautsprecher und 1″ Kompressionstreiber

Leistung: 600 W Peak

Maximalpegel: 115 dB

Frequenzbereich: 70 – 18.000 Hz

2-Band Equalizer

integrierter Media-Player mit Display und SD-Kartenslot

Wiedergabeformate: MP3, WAV

USB-Anschluss

Bluetooth-Empfänger

2 XLR-Mikrofoneingänge

6,35 mm Klinkenbuchse

Cinch Aux-Eingang

Cinch Aux-Ausgang

verriegelbarer NL4-Einbausteckverbinder zum Anschluss einer weiteren, passiven Box

stabiles Kunststoffgehäuse mit Stativflansch und Tragegriffen

Abmessungen: 740 x 480 x 390 mm

Gewicht: 15 kg

the box Six Mix

Aktueller Ladenpreis: 155,- Euro

Aktiver Lautsprecher

Technische Daten des Lautsprechers

mit 4-Kanal Mixer und Audio-Player

MP3- / Bluetooth-Player

Bestückung: 6″ / 1″ Lautsprecher

Leistung: 2 x 70 W RMS

2-Band EQ pro Kanal

3-Band Main EQ

Phantomspeisung

interner Effektprozessor mit 16 Presets

3 Mikrofoneingänge: XLR / 6,3 mm Klinke Kombo

1 Tape Eingang: Cinch / 3,5 mm Klinke

1 Tape Ausgang: Cinch

1 Main Ausgang: 6,3 mm Klinke

1 Monitor Ausgang: 6,3 mm Klinke

Holzgehäuse

4 x M8 Gewinde (Seite + unten)

Abmessungen 32 x 20 x 22 cm

Gewicht: 5,8 kg

the box PA108A

Aktueller Ladenpreis: 159,- Euro

Aktive 2 Wege bi-amped Fullrange Box

Technische Daten des Lautsprechers

Bestückung: 8″ / Horn 90°x60°

Frequenzgang: 65 – 18.000 Hz / -3 dB

Schalldruck: max. 116 dB

Leistung: 80W Bass/ 50 W Treble

XLR In-/Output

Input Mic/Line Level umschaltbar

schaltbarer Low Cut bei 120 Hz

2-Band Klangregelung

Maße: 277 x 400 x 257 mm

Gewicht: 10,00 kg

inkl. Monitor Füßen zur Verwendung der Box als Floormonitor

Behringer B210D

Aktueller Ladenpreis: 169,- Euro

Aktiver Fullrangelautsprecher

Technische Daten des Lautsprechers

Bestückung: 10” und 1,35” Lautsprecher

Leistung: 170 W RMS (200 W peak)

Class D-Endstufe

Frequenzgang: 65 bis 20.000 Hz

Schalldruck: 113 dB SPL max

2-Band EQ

Anschlüsse: XLR in/out

mit 35 mm Lautsprecher-Flansch

Monitorwinkel

Abmessungen: 464 x 292 x 244 mm

Gewicht: 8,5 kg

Fun Generation BP 112 A

Aktueller Ladenpreis: 159,- Euro

Batteriebetriebene aktive 2-Wege-Box

Technische Daten des Lautsprechers

12″ Lautsprecher

1-Zoll-Kompressionstreiber

Mediaplayer mit USB, SD-Card und Bluetooth

120 W (peak) / 45 W (RMS) Class AB-Amp

Frequenzbereich: 68 – 19.000 Hz

max. SPL: 109 dB

Abstrahlwinkel: 90°x40°

5-Band graphischer EQ

Effekt-Regler

5 Std. Batteriebetrieb bei RMS Leistung

2 XLR/Klinke Combo Mic/Line Eingänge

Miniklinke/Cinch Stereo Eingang

XLR Ausgang

35 mm Hochständerflansch

Abmessungen: 380 x 295 x 600 mm

Gewicht: 12,3 kg

the box Six Mix Eight

Aktueller Ladenpreis: 169,- Euro

Aktiver Lautsprecher

Technische Daten des Lautsprechers

mit 4-Kanal Mixer und Audio-Player

Lautsprecherbestückung: 8″ Woofer, 1″ Treiber

Leistung: 2x 70 W RMS

2-Band EQ pro Kanal

3-Band Main EQ

Phantomspeisung

interner Effektprozessor mit 16 Presets

MP3-/Bluetooth-Player

4x M8 Gewinde (Seite + unten)

Holzgehäuse

Abmessungen (H x B x T): 37 x 26 x 28 cm

Gewicht: 7,2 kg

ANT BBM 8

Aktueller Ladenpreis: 169,- Euro

Kompakter aktiver 2-Wege-Lautsprecher

Technische Daten des Lautsprechers

Bestückung: 8″ Tieftöner und 1″ Neodym Hochtontreiber

Class D (LF) + Class A/B (HF) Verstärker

Peak Power: 120 W

Frequenzbereich: (-10 dB): 55 – 20.000 Hz

max. SPL: 112dB

Ein-/Ausgänge: CH1 MIC: XLR-Female, CH1 LINE: 6,3 mm Klinke (TRS), CH2 LINE: 3,5 mm Miniklinke (Stereo) + RCA/Cinch

Lineout: 6,3 mm Klinke (TRS)

2x M6 Flugpunkte oben und unten für U-Bügel BBM-WB8U (nicht im Lieferumfang enthalten)

4x M5 Flugpunkte hinten für Wand- oder Deckenbefestigungssatz BBM-358Y und Stativ-Adaptersatz mit Bügeln BBM-SA30

Abmessungen (B x H x T): 250 x 400 x 251 mm

Gewicht: 6,3 kg

Farbe: Schwarz

Proel V8Plus

Aktueller Ladenpreis: 179,- Euro

Aktiver Fullrangelautsprecher

Technische Daten des Lautsprechers

mit integrierter Digitalendstufe

Lautsprecherbestückung: 8″ Tieftöner und 1″ Hochtöner

Leistung: 150 Watt ClassD LF und 50 Watt ClassAB HF, 400 W/Peak

Frequenzbereich: 70 – 20.000 Hz

Maximalpegel: 121 dB

Abstrahlwinkel: 90° x 60°

regelbarer 2-Band EQ

Anschlussfeld mit XLR/Klinke Combi Mic/Line schaltbar und XLR Line out

Multifunktionsgehäuse aus Kunststoff mit 45° Monitorschräge

36 mm Stativflansch

1 Griff

4x M8 Flugpunkte

Abmessungen: 280 x 422 x 263 mm

Gewicht: 7 kg

the box pro DSP 108

Aktueller Ladenpreis: 179,- Euro

Aktiver Fullrange-Lautsprecher

Technische Daten des Lautsprechers

Class D & Class AB Endstufe

Leistung: 200 W (RMS) / 600 W (Peak)

Lautsprecherbestückung: 8″ Woofer und 1″ Kompressionstreiber (1,4″ VC)

eingebauter DSP mit 4 Presets

Low Cut

Maximalpegel: 124 dB

Abstrahlverhalten: 90° x 60°

2 XLR/Klinke Combo Eingänge

1 XLR Ausgang

Abmessungen (H x B x T): 487 x 275 x 270 mm

Gewicht: 6,7 kg

Alto TX 308

Aktueller Ladenpreis: 179,- Euro

Aktiver 2-Wege Fullrange Lautsprecher

Technische Daten des Lautsprechers

Class-D Verstärker

Leistung: 175 W RMS/ 350 W Peak

Bestückung: 8″ Tieftöner und 1″ Titan-Membran HF-Kompressionstreiber

Abstrahlverhalten (H x V): 90° x 60°

Frequenzbereich: 75 – 20.000 Hz

max. SPL: 113 dB

Eingänge: 1 x symmetrisch XLR für Mic- und Line-Signal

Ausgänge: 1 x XLR symmetrisch

Limiter

36 mm Boxenflansch

Abmessungen (H x B x T): 422 x 272 x 251 mm

Gewicht: 5,6 kg

Farbe: Schwarz

ANT Redfire 10

Aktueller Ladenpreis: 179,- Euro

Aktiver 2-Wege-Lautsprecher

Technische Daten des Lautsprechers

Bestückung: 10″ Woofer mit 1.5″ V.C., 1″ Hochtontreiber mit 1″ VC

2-Band Filter

500 W/ Peak, 260 W/ RMS

aktives Bi-Amping

Frequenzbereich: 60 – 20.000 Hz

max. SPL: 123 dB

36 mm Pole

integrierte Flugpunkte

2 getrennt regelbare Mic/Line Eingänge + Aux

2x XLR/6,35 mm Klinke

3,5 mm Miniklinke

Lineout XLR

Kunststoffgehäuse

Abmessungen: 321 x 505 x 307 mm

Gewicht: 12 kg

dB Technologies B-Hype 10

Aktueller Ladenpreis: 184,- Euro

Aktiver Fullrangelautsprecher

Technische Daten des Lautsprechers

mit Digital-Amp-Endstufe

Lautsprecherbestückung: 10″ Tieftöner, 1″ Hochtöner mit 85°x 85° Horn

Leistung: 130 W RMS / 260 W Peak

DSP 28/56 Bit – 48 kHz

Frequenzbereich: 55 – 20.000 Hz

Maximalpegel: 121 dB

RMS & Peak-Limiter

PVC-Gehäuse

Multifunktionsgehäuse inkl. Monitorschräge 45°

36 mm Stativflansch

Abmessungen: 295 x 544 x 283 mm

Gewicht: 9 kg

Fun Generation BP 115 A

Aktueller Ladenpreis: 189,- Euro

Batteriebetriebene aktive 2-Wege-Box

Technische Daten des Lautsprechers

Bestückung: 15″ Lautsprecher, 1″ Kompressionstreiber

Leistung: 140 W (Peak) / 50 W (RMS)

Class AB-Amp

Maximalpegel: 112 dB

Abstrahlwinkel: 90°x40°

Frequenzgang: 60 – 19000 Hz

ca. 5 Stunden Batteriebetrieb bei RMS Leistung

Mediaplayer mit USB, SD-Card und Bluetooth

5-Band graphischer EQ

Effekt-Regler

2x XLR/Klinke Combo Mic/Line Eingänge

1x Miniklinke/Cinch stereo Eingang

1x XLR Ausgang

35 mm Hochständerflansch

Abmessungen: 450 x 370 x 690 mm

Gewicht: 14,6 kg

Behringer PK115A

Aktueller Ladenpreis: 189,- Euro

Aktiver 2-Wege-PA-Lautsprecher

Technische Daten des Lautsprechers

mit eingebautem Mediaplayer

Bestückung: 1″ Kompressionstreiber, 15″ Tieftöner

Leistung: 800 W (Peak)

Frequenzbereich: 20 bis 20000 Hz

Maximalpegel: 95 dB

2-Band EQ

35 mm Boxenflansch

Eingänge: 2x XLR oder 6,3 mm TRS Klinke, 1x Stereo-Cinch, USB, SD, Bluetooth

Ausgänge: 1x Stereo Cinch, 1x Speaker Twist für Passivlautsprecher

Abmessungen (H x B x T): 740 x 485 x 400 mm

Gewicht: 17,7 kg

Farbe: Schwarz

Syrincs D110SP

Aktueller Ladenpreis: 198,- Euro

Aktiver Fullrange-Lautsprecher

Technische Daten des Lautsprechers

mit DSP und FIR-Filter

10″ Woofer und 1″ Kompressionstreiber (1,5″ VC)

eingebauter DSP mit 4 Presets: Music, Vocal/LowCut, Live, Stage Monitor

Bluetooth 5.0 mit TWS – TrueWirelessStereo zum Paaren von 2 Lautsprechern

2 Mic/Line Eingänge: XLR/Klinke 6,3 mm

1 Aux Eingang: 3,5 mm Klinke

1 Line Ausgang: XLR

Leistung: 200 Watt RMS

Verstärker: Class AB+D Endstufe

Maximalpegel: 123 dB

Frequenzbereich: 60 bis 20000 Hz

35 mm Hochständerflansch

Gehäuse: PP Kunststoff

1 Griff auf der Oberseite

Abmessungen (B x H x T): 321 × 505 × 291 mm

Gewicht: 11 kg

Farbe: Schwarz

LD Systems SAT 62A G2

Aktueller Ladenpreis: 198,- Euro

Aktiver Kleinlautsprecher

Technische Daten des Lautsprechers

6,5″ / 1″

Leistung: 50 W RMS

6,5″ Basslautsprecher mit 1″ Kapton Tweeter

SPL max.: 108 dB

Frequenzbereich: 55 bis 20.000 Hz

XLR/Klinke Kombi Eingang

Abstrahlwinkel: 60° x 60°

Abmessungen : 200 x 320 x 200 mm

Gewicht: 5,25 kg

inkl. Wandhalter

the box PA-110A

Aktueller Ladenpreis: 198,- Euro

Aktiver 2-Wege Fullrange-Lautsprecher

Technische Daten des Lautsprechers

Bestückung: 10″ Tieftöner und Horn mit 90 x 60° Abstrahlwinkel

Bi-Amping

Leistung: 80 W Tiefton + 50 W Hochton

Übertragungsbereich: 55 – 18.000 Hz / -3 dB

schaltbarer Low Cut bei 120 Hz

XLR Mikrofon-/Line-Eingang mit 2-Band EQ

Mic/Line schaltbar

XLR Ausgang

Abmessungen (B x H x T): 321 x 464 x 321 mm

Gewicht: 13,8 kg

inkl. Monitor-Füßen zur Verwendung der Box als Floormonitor

LD Systems SAT 62A W G2

Aktueller Ladenpreis: 198,- Euro

Aktiver Kleinlautsprecher

Technische Daten des Lautsprechers

6,5″ / 1″

50 W RMS

6,5″ Basslautsprecher mit 1″ Kapton tweeter

SPL max. 108 dB

Frequenzgang 55 Hz bis 20 KHz

XLR/Klinke Kombi Eingang

Abstrahlwinkel: 60° x 60°

Maße : 200 x 320 x 200 mm

Gewicht: 5,25 kg

Farbe: Weiß

inkl. Wandhalter

dB Technologies K 162

Aktueller Ladenpreis: 199,- Euro

Aktiver Kompaktlautsprecher

Technische Daten des Lautsprechers

Leistung: 65 Watt RMS / 130 Watt Peak

Bestückung: 2x 6,5″ Bass-/Mitten Speaker + 1″ Hochtöner

max. Schalldruck: 110 dB SPL

Frequenzgang: 85 – 19.000 Hz

Abstrahlwinkel: 90° x 90°

XLR/Klinke und Stereo Cinch Eingang

Soft-Clip Limiter

Transportgriff separat erhältlich

Maße: 210 x 350 x 270 mm

Gewicht 5,5 kg

Alto TX 310

Aktueller Ladenpreis: 199,- Euro

Aktiver 2-Wege Fullrange Lautsprecher

Technische Daten des Lautsprechers

Class-D Verstärker

Leistung: 175 W RMS/ 350 W Peak

Bestückung: 10″ Tieftöner und 1″ Titan-Membran HF-Kompressionstreiber

Abstrahlverhalten (H xV ): 90° x 60°

Frequenzbereich: 75 – 20.000 Hz

max. SPL: 116 dB

Eingänge: 1 x symmetrisch XLR für Mic- und Line-Signal

Ausgänge: 1 x XLR symmetrisch

Limiter

36 mm Boxenflansch

Abmessungen (H x B x T): 462 x 284 x 279 mm

Gewicht: 6,1 kg

Farbe: Schwarz

Preise: Stand März 2022